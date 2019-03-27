2019-03-29T06:04:57+03:00
Общество

«Выстраиваем цепочку «школа - вуз - производство»

СГУПС и «Сибирский антрацит» нашли решение проблемы кадрового голода в регионе
Александра БРУНЯ
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В выборе специальности выпускниками должно участвовать предприятие.В выборе специальности выпускниками должно участвовать предприятие.
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Предприятиям Искитимского района не хватает специалистов, а селам и деревням - инфраструктуры. Губернатор поручил найти решение этих проблем. В итоге за дело взялись не только крупные предприятия, но и вузы. «Комсомолка» узнала об их планах.

«Сибирский Антрацит» и СГУПС решили построить цепочку, которая позволит привлечь в компанию профессионалов, а в вуз - достойных студентов, причем выпускники будут обеспечены рабочими местами. Как эта система будет работать, рассказал Валерий Воробьев, доктор технических наук, профессор, декан факультета «Строительство железных дорог»:

- Нужно создавать цепочку «школа - вуз - производство». Даже в выборе специальности выпускниками уже должно участвовать предприятие. Для нас такая работа - не новый подход в транспортной отрасли, и мы готовы делиться своим опытом.

С этой целью вуз и предприятие решили создать в Линево Школу юного железнодорожника.

- С детьми будут проводиться специальные занятия, экскурсии на предприятия «Сибирского Антрацита» и в наш вуз, - продолжает наш собеседник. - Запланировано также участие в выставке «Технопром-2019» с творческими проектами, которые школьники будут выполнять под руководством наших специалистов.

В СГУПСе также адаптируют магистерские программы.

- Университет включает набор дисциплин, отражающих специфику предприятия горной отрасли. В 2019 году мы уже готовы принять специалистов «Сибантрацита» по направлению «Техника и технологии дорожного строительства», - добавил Валерий Воробьев.

Все эти меры должны позволить выполнить поручения губернатора и решить проблемы кадрового дефицита на «Сибирском Антраците». А у сельских школьников появятся дополнительные возможности получить высшее образование, ведь все нововведения планируется выполнять в рамках целевых программ. От такого сотрудничества в выигрыше останутся все.

ИСТОЧНИК KP.RU

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