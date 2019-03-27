2019-03-27T09:04:47+03:00
Общество

В конце мая начнется ремонт теплосетей

В СГК рассказали о планах на весну и лето 2019 года
Александра БРУНЯ
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Только замена старых труб новыми может снизить количество дефектов.Только замена старых труб новыми может снизить количество дефектов.
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Совсем скоро в наш город наконец-то придет долгожданная теплая погода. У энергетиков начнется пора ремонтов: короткий летний период нужно провести максимально эффективно, чтобы следующей зимой нести тепло горожанам. И это значит, что «Сибирская генерирующая компания» начнет ревизию сетей после зимы и, конечно, ремонтные работы на теплотрассах. Специалисты СГК рассказали «Комсомолке», что ждать жителям в 2019 году.

«У СГК принципиально новый подход»

В этом году СГК запланировала заменить около 27 километров отслуживших свой срок теплосетей.

- Приоритет в ремонте будет отдан магистральным сетям, так как повышение количества дефектов мы видим именно на них, - поделился планами Егор Шавшин, советник генерального директора подразделения тепловых сетей СГК. - Внутриквартальные сети будут ремонтироваться по итогам гидравлических испытаний.

Егор Олегович Шавшин, советник генерального директора подразделения тепловых сетей СГК Фото: Андрей КОПАЛОВ

Егор Олегович Шавшин, советник генерального директора подразделения тепловых сетей СГКФото: Андрей КОПАЛОВ

Эффективность перекладки изношенных магистральных сетей в несколько раз выше, чем внутриквартальных: аварии на магистральных сетях грозят отключением от тепла не отдельных домов, а целых жилых кварталов.

Специалисты подчеркивают, что долгие годы состоянию магистралей уделялось слишком мало внимания.

- Их практически не ремонтировали, - говорит Антон Баев, заместитель директора дивизиона «Тепло» СГК. - Такие строительно-монтажные работы не только более финансово затратны, но и технически сложны: основные магистрали в Новосибирске проложены под крупными автодорогами, в том числе федерального значения. Сегодня мы работаем на будущее, предупреждаем серьезные риски, и к сожалению, нам приходится наверстывать упущенное. У СГК принципиально новый подход к городской инфраструктуре: мы не делим сети на свои и чужие. Рассматриваем Новосибирск как единый комплекс, и отвечаем за него полностью. Только замена старых труб новыми может изменить печальное лидерство города по количеству дефектов.

Всего компания выделила на плановый ремонт теплосетей 721 миллион рублей. В прошлом году было выделено 584 миллиона рублей.

Антон Баев, заместитель директора дивизиона «Тепло» СГК.

Антон Баев, заместитель директора дивизиона «Тепло» СГК.

Как отбирают сети для ремонта? СГК ведет мониторинг состояния теплосетевого комплекса, анализируется статистика повреждений по каждому участку. На основе этой информации сформированы базы данных - перечень проблемных участков, требующих ремонта. При определении приоритетности ремонтов учитываются срок службы теплострасс, аварийность, результаты диагностики, последствия от возможных повреждений.

Сети в цифрах

В целом СГК планирует в этом году вложить в ремонтную программу теплоэнергетического комплекса (сетей и станций) Новосибирска около 3 миллиардов рублей.

- Новосибирск для СГК является приоритетной территорией, - подчеркнул во время встречи с мэром Новосибирска Степан Солженицын, генеральный директор СГК. - И не только потому, что это самый крупный муниципалитет из городов присутствия, но и потому, что здесь мы проходим первую зиму. Новосибирску предстоит большая летняя ремонтная программа.

Степан Александрович Солженицын , генеральный директор Сибирской генерирующей компании.

Степан Александрович Солженицын , генеральный директор Сибирской генерирующей компании.

Рассказали в компании и о стратегических планах.

- Одна из перспектив - цифровизация теплосетевого комплекса. Мы создаем механизм онлайн-фиксации процессов, чтобы понимать всю систему теплосетей в цифрах. Будем видеть, что происходит с оборудованием, где основные теплопотери, контролировать все ресурсы. Любые отклонения от параметров, отключения, сбои - все будет автоматически отражаться с помощью датчиков на объектах в единой компьютерной базе. Это и есть управление. За этим будущее, - уверен Антон Баев.

В прошлом году СГК уже установила систему технологического учета на пяти насосных станциях в Новосибирске. Обещают на этом не останавливаться, а мы будем ждать масштабного обновления теплосетей города и готовиться к гидравлическим испытаниям после завершения отопительного сезона. Зиму компания прошла достойно, посмотрим, что будет летом.

Только цифры

Какие самые крупные теплотрассы отремонтируют в 2019 году?

• 27 километров теплотрасс планируют отремонтировать в Новосибирске в 2019 году

• 12 участков будут отремонтированы капитально:

• 1 километр и 28 метров - улица Красный Факел в Первомайском районе

• 1 километр - улица Д. Бедного в Центральном районе

• 700 метров - улица Обская в Октябрьском районе

• 600 метров - улица Кропоткина в Заельцовском районе

• Перекладку теплотрасс ждут улицы Фрунзе, Семьи Шамшиных, Мичурина, Фабричная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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