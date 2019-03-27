Выберут лучших: социальным предпринимателям дадут по 1,2 миллиона рублей

Для многих понятия «социальный» и «бизнес» − это что-то несовместимое, но участники и победители конкурса фонда «Навстречу переменам» из года в год доказывают, что такое словосочетание должно встречаться в нашей жизни как можно чаще.

На межрегиональном слете социальных предпринимателей «Бизнес PRODOBRO» мы узнали, что нужно сделать, чтобы получить денежный грант - 1,2 миллиона рублей на реализацию своего бизнес-проекта, и почему именно в этом конкурсе так актуально выражение «Главное - не победа, а участие».

«Не обязательно выигрывать, чтобы получить что-то от фонда»

− Первый наш форум проходил в формате фестиваля. В этот раз мы его усилили. Стало больше участников, экспертов, спикеров, − отметил Евгений Дубровин, организатор форума «Бизнес PRODOBRO».

Сейчас уже стартовал новый прием заявок на участие в конкурсе фонда «Навстречу переменам», поэтому участники форума очень внимательно слушали экспертов и активно задавали им вопросы. На кону не только денежный грант!

− Финалистам конкурса, которые не победили, оказывают информационную поддержку и помощь в продвижении проекта в формате бизнес-инкубатора. Не обязательно выигрывать, чтобы получить что-то от фонда. Конкурс хорош своей публичностью. Даже если участник приехал на финал и презентовал свой бизнес - это уже успех, − подчеркнула София Шагинян, руководитель программы поддержки социальных предпринимателей фонда «Навстречу переменам». − Конкуренция достаточно высокая. Обычно у нас 300 - 400 заявок, а финансирование проекта получают пять человек. А образовательную и информационную поддержку проектов оказывают уже в полуфинале. В этом году в конкурсе появилось деление на номинации. Соревнование для локальных проектов в городах, где население до 150 тысяч человек, диджитал-проектов и для всех остальных социальных предпринимателей. Локальным проектам очень сложно соревноваться с проектами участников из более крупных городов − разный уровень подготовки. И честнее сделать так, чтобы участники соревновались в одной категории.

Стартовал прием заявок на V Всероссийский конкурс социально-предпринимательских проектов в помощь детям «Навстречу переменам». Слет «Бизнес PRODOBRO».

«Один совет может все изменить»

Главный партнер фонда «Навстречу переменам» и одноименного конкурса − компания Tele2.

− Наша задача как партнеров фонда и конкурса − не просто дать деньги на хорошую идею. Мы хотим, чтобы бизнес решал максимальное количество социальных проблем, а именно для этого нужно создать проект, который будет существовать долгое время. И формат бизнес-инкубатора, где наставниками выступают сотрудники компании Tele2, как раз предполагает оказание экспертной консультационной поддержки участникам конкурса, что в конечном итоге приводит к повышению финансовой устойчивости их бизнеса, - объяснил Александр Паньков, руководитель отдела по связям с общественностью макрорегиона «Сибирь» Tele2. - В таком формате даже слово эксперта может стать решающим. Это как снежный ком: куратор дает совет предпринимателю, который попадает в бизнес-инкубатор, благодаря этому у него получается правильно выстроить бизнес, и в итоге он помогает сотням детей. Один совет, один день общения может так повлиять, − уверен Александр Паньков. - Мы сконцентрированы на бизнесе и, пожалуй, уравновешиваем социальные устремления участников конкурса.

Чтобы дать возможность своим абонентам поддержать социальные проекты в сфере детства, компания даже специально создала и запустила благотворительный сервис.

− Благотворительный сервис может подключить любой абонент Tele2 с помощью USSD-команды. И каждый день, пока абоненту это нужно и интересно, со счета будет списываться небольшая сумма - от 1 до 10 рублей, − рассказывает Александр Паньков. − В прошлом году абоненты Tele2 в Сибири направили в поддержку социальных проектов фонда больше 650 тысяч рублей. По факту это половина гранта на проект одного социального предпринимателя. И это очень здорово.

Прием заявок на конкурс «Навстречу переменам» уже стартовал. Желающих получить знания и финансовую помощь немало. Мы желаем участникам удачи!

Подробнее о платформе и других способах поддержки фонда «Навстречу переменам» можно узнать в разделе «Помочь» на сайте «Навстречу переменам».

Справка «КП»

Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».

Организация помогает социальным предпринимателям в реализации инновационных идей, направленных на улучшение качества жизни российских детей. Фонд работает с 2012 года. Его миссия - распознать и поддержать социальные стартапы, которые соответствуют целям устойчивого развития ООН и имеют потенциал для развития культуры детства в России.

Этапы конкурса

• 15 марта - 14 июня - прием заявок

• 17 июня - 5 июля - проверка заявок

• 5 июля - 30 июля - оценка заявок экспертами и сотрудниками фонда «Навстречу переменам»

• 15 августа - 1 ноября - полуфинал

• 21 ноября - финал

Конкурсный отбор

• Полуфиналисты могут участвовать в обучающих семинарах

• Финалисты примут участие в программе профессионального развития «Бизнес-инкубатор»

• Каждый победитель получает грант - 1,2 миллиона рублей