2019-03-26T15:33:19+03:00
Здоровье

«Минздрав время тянет, а я - помирай»: сибиряк с диабетом и рассеянным склерозом тратит всю пенсию, чтобы выжить

У молодого мужчины два тяжелых заболевания, и он никак не может добиться обеспечения жизненно необходимыми медицинскими изделиями
Александра БРУНЯ
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Евгений получает от государства 8 тысяч рублей в месяц, всю эту сумму он оставляет в аптеке.Евгений получает от государства 8 тысяч рублей в месяц, всю эту сумму он оставляет в аптеке.Фото: СОЦСЕТИ
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Евгений Баранов уже больше года борется с чиновниками регионального минздрава за право жить. В 17 лет у него выявили диабет, назначили инсулин, а еще через четыре года диагностировали рассеянный склероз - заболевание, которое поражает клетки головного и спинного мозга. У мужчины начался сильнейший тремор рук. Евгений больше не мог колоть себе инсулин сам. Врачебная комиссия постановила - нужно выдать инсулиновую помпу. Она вводит лекарство автоматически и непрерывно. И ее действительно установили, а дать к ней расходники не потрудились.

БОЛЬШЕ ГОДА БОРЬБЫ

Евгению сейчас 28 лет, он инвалид второй группы и получает пенсию 8 тысяч рублей, которую полностью тратит на расходные материалы для инсулиновой помпы - специальные резервуары, трубочки. Если бы не семья, мать и сестра, то у мужчины, видимо, был бы один выход.

- В таком состоянии на работу мне не устроиться, так что пенсия - все, что есть в моем распоряжении, - объясняет Евгений. - Я обратился в суд, который в итоге в этом году встал на мою сторону и обязал минздрав Новосибирской области обеспечивать меня расходными материалами.

6 марта решение суда вступило в законную силу. Сначала молодому человеку сообщили именно это.

- Я пошел за исполнительным листом 18 марта. Мне сказали прийти через неделю. И сегодня я узнал, что 5 марта минздрав подал апелляцию - отправил документы по почте, - возмущается Евгений. - Они просто тянут время, а я - помирай…

У молодого мужчины два тяжелых заболевания, он добивается, чтобы мы ему выделили все положенные медицинские изделия. Фото: СОЦСЕТИ

У молодого мужчины два тяжелых заболевания, он добивается, чтобы мы ему выделили все положенные медицинские изделия.Фото: СОЦСЕТИ

РАСХОДНИКИ ДОЛЖНЫ ВЫДАВАТЬ БЕЗ СУДА

Недоумение и у Евгения, и у его адвоката такая апелляция вызывает еще по одной причине.

- В конце декабря прошлого года вышло постановление Правительства РФ № 3053-р, которое и так обязывает региональный минздрав бесплатно обеспечивать всех расходниками к инсулиновой помпе. Так что Евгений должен их сейчас получать и без решения суда, - объясняет Юлия Казанцева, адвокат по медицинским делам. - Апелляционная жалоба нашего минздрава подана в срок, а то, что они ее по почте направили, - это их право. Мы думаем, что это просто затягивание процесса.

Евгений - не единственный пациент с диабетом, который так и не получил положенные теперь по федеральному распоряжению расходники.

- В своей жалобе региональный минздрав указал, что просто нет денег: «На момент вынесения судебного акта деньги из федерального бюджета не были перечислены». Конец марта, а я не знаю никого в нашем регионе, кто получил бы рецепт на медизделия к помпе, - отметила Анастасия Смолина, руководитель общественной организации больных сахарным диабетом города Новосибирска «ДиалайфСибирь». - Наш минздрав, получается, равнодушен к федеральному распоряжению, а самое главное - к пациентам.

В поликлиниках людям сейчас отвечают, что «заявки в минздрав поданы, ждите».

- Видимо, все зависит от того, как быстро сделают закупку. Например, заявка на одного из пациентов была отправлена 11 февраля, а сейчас уже конец марта. Все больные получают один и тот же ответ: «При поступлении медицинских изделий в аптечный пункт вы будете ими обеспечены». А пока получается - как хотите, так и выживайте, - делает вывод Анастасия.

Евгений вместе с адвокатом готовят возражение на жалобу. Мужчина думает и еще об одном иске - взыскать все свои расходы на то, что должно быть для него бесплатным, а также моральный вред.

«Комсомольская правда» обратилась за комментариями в министерство здравоохранения Новосибирской области. Как только мы получим ответ, сразу его опубликуем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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