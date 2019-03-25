Новосибирский вуз будет готовить специалистов по коучингу

В современной России психология становится все популярнее. Психологи работают и в школах, и в МЧС, и в полиции, и в большом бизнесе. Чем занимаются такие специалисты - выясним у нашего собеседника. Ответить на вопросы в радиостудию «Комсомольской правды» пришел Антон Тараканов, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психологии и педагогики в Новосибирском государственном техническом университете.

- Антон Вениаминович, интерес к психологии в России то разгорается, то затухает. Почему так происходит?

- Внимание к психологии действительно носит волнообразный характер. До середины 1980-х годов интерес к ней питала только определенная часть нашего общества, связанная с наукой, медициной и образованием. А повсеместно интерес проявился после падения железного занавеса, когда мы стали знакомиться с различными западными течениями, учениями Фрейда, Юнга, Маслоу. Сейчас мы можем наблюдать новый виток внимания к психологии, связанный с попыткой объяснить определенные социальные катаклизмы. А вообще, интерес к этой науке пробуждается тогда, когда общество оказывается в ситуации серьезных социальных перемен, когда люди не могут найти привычного объяснения происходящему.

- С чем же связан тот интерес, который мы наблюдаем сейчас?

- Во многом это попытка разобраться в тех проблемах времени, с которыми мы сталкиваемся. Это и проблема массовых суицидов (не так давно по стране прокатилась волна самоубийств среди подростков), и экстремизм, и немотивированное проявление агрессии, и различные последствия цифровизации и так далее… Это то, с чем прежде мы не сталкивались.

- Одно дело - интерес к психологии. Совсем другое - обращение к специалисту, на это решается не каждый. А в какой ситуации, на ваш взгляд, человеку явно необходимо обратиться к психологу?

- Конечно же, это ситуации жизненного кризиса. Если у человека проблемы, он, как правило, не может справиться за счет собственных ресурсов. Вот тогда на помощь и приходит психолог. Только, к сожалению, человек не всегда осознает необходимость обращения к специалисту. Считает, что ему легче воспользоваться каким-то другим, более легким способом снятия тревоги и напряжения, и все эти способы нам хорошо известны (самый распространенный в традициях русской культуры - алкоголь). Появляются и другие, современные варианты. Например, погружение в интернет, переедание, а для кого-то уход с головой в работу… Только ничто из этого в конечном счете не решает проблему.

- А как ее может решить психолог? У кризиса ведь есть причины. Допустим, атакуют коллекторы из-за долгов, не нравится работа, проблемы в семье. А психолог ведь не даст кредит, не поднимет зарплату, не заставит близких прекратить конфликты. То есть решать проблемы все равно придется самостоятельно.

- Вот именно: человеку нужно принимать решение, причем самому, а потом еще и нести за него ответственность. И для этого необходимо прийти к определенному выводу, понять, как действовать. Например, в какое русло направить усилия, чтобы заработать денег и рассчитаться с коллекторами. Или решить, как уладить споры в семье. Психолог не дает универсальных рецептов, но он помогает принять решение и утвердиться в нем.

- Верно ли, что психолог никогда не дает конкретного совета?

- Да. Первое, чему мы учим своих студентов, - не давать конкретных советов. Это, казалось бы, самый простой вариант решения проблемы: мудрый психолог дает совет, человек ему следует, и все якобы налаживается. Попросить у кого-то совет - это зачастую способ снять с себя ответственность за принятое решение. Вот почему людям так часто нужны советы. Это способ легко и быстро решить проблему. Только не факт, что тот или иной совет попадет в точку. Наша задача - помочь человеку самостоятельно прийти к ответу на важный для него вопрос.

- Итак, понятно, чем занимаются психологи на частных консультациях. Но ведь такие специалисты работают и в школах, и в силовых структурах, и в коммерческих организациях. А там какова роль психолога?

- Психологи-профессионалы, вне зависимости от того, где они работают, имеют схожие функции. Они проводят диагностику, выявляют состояние актуальной проблемы человека, занимаются консультированием, помогают людям находить ответы на мучающие их вопросы. Вместе с тем существует специфика работы психолога в зависимости от сферы. Сейчас все больше психологов требуется в коммерческой сфере. Эта работа часто связана с тем, что мы называем управлением персоналом. Такой психолог (менеджер по персоналу) занимается профессиональным подбором (подбор кадров на основании специальных психологических исследований), отбором (может рекомендовать на ту или иную должность), мотивацией сотрудников, в некоторых ситуациях - наставничеством. Таков его функционал в отличие, например, от школьного психолога, который занимается сопровождением образовательного процесса и работает с различными его участниками (учащиеся, учителя, родители, администрация школы).

- НГТУ готовит специалистов, готовых работать в коммерческих компаниях?

- Мы готовим психологов широкого спектра, но со следующего года вводим профилизацию. Один профиль - «психология личности и психологическое консультирование». Второй - «психология управления и коучинг». Многие пугаются слова «коучинг», хотя на самом деле в нем нет ничего страшного. Русский эквивалент этого слова - «наставничество». Наставник помогает человеку построить, например, траекторию его профессионального развития.

- Что нужно сдать абитуриенту на ЕГЭ, чтобы стать студентом кафедры психологии и педагогики?

- Существует два основных уровня подготовки: бакалавриат и магистратура. Абитуриентам, поступающим на бакалавриат, нужно сдать три экзамена: биологию, обществознание и русский язык. А для поступления в магистрату наши абитуриенты проходят комплексное тестирование по психологии и иностранному языку. Информация об этом есть на сайте университета и нашей кафедры. Там можно более подробно узнать об образовательных программах кафедры и о поступлении.