Полмиллиона через соцсети: жители России скинулись на машину многодетной семье из сибирской глубинки

Семья Ковальских живет в селе Шелковичиха, это в 10 километрах от новосибирского наукограда Кольцово. Семья большая: папа, мама и восемь детей, правда трое старших уже живут отдельно, но тем не менее всем вместе добраться из дома до города непросто. А работа, школа - все находится в Кольцово. Передвигались Ковальские на автомобиле: загрузятся большой шумной компанией в просторный минивэн - и в путь. Четыре месяца назад случилась чрезвычайная неприятность - автомобиль, рабочая лошадка, сгорел в железном гараже.

- Причину точно не знаем. По всей видимости, моя оплошность - неудачный прогрев. Чтобы машина не замерзла, укрывала двигатель одеялом. Может быть, коротнуло что-то, появилась искра, а потом и пламя, - предполагает мама Анна Ковальская.

От старой машины остался только остов.

Ранее государство уже помогало многодетной семье - выделяло автомобиль. Тогда, правда, машина в хозяйстве имелась, поэтому подарок решено было продать, а деньги потратить на достройку дома. После пожара родители обращались и к властям, и к депутатам, но слышали только «поможем», а дальше слов дело не шло.

- Только местный депутат Олег Подойма реальным делом помог, - уточняет Анна Юрьевна.

Друзья же на месте не сидели, предложили устроить общественный сбор в социальных сетях. Составили объявление, указали номер карты, и вот тут-то случилась неожиданность - понеслись репосты. Со всех концов страны начали поступать зачисления - кто сколько мог: кто - 100 рублей, кто - побольше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/699153" frameborder="0"></iframe> Многодетная семья из сибирского села благодарит всех, кто помог купить машину..

- В сообщениях указаны только имена людей, без фамилий, но наша семья всех сердечно благодарит. Низкий поклон всем, - эмоционально говорит Анна.

Всего на новый автомобиль многодетной семье скинулись около 500 человек, сумму собрали достаточную - 480 тысяч рублей, хватило на подержанную семиместную «Тойоту» в хорошем состоянии.

- Я знаю, в чем секрет людской доброты. Мой супруг Виктор Ковальский - музыкальный руководитель, человек с открытой душой, преданно служит делу. Он около 13 лет работал сначала в детском лагере «Орленок», потом в «Океане», это известные российские лагеря. Там он познакомился со многими людьми. Знакомства эти не однодневные. Уверена, Виктор был важным человеком в жизнях разных людей. Наверняка они и захотели помочь. Но на этой волне появилось и много других помощников, которых мы даже не знаем, - вновь благодарит россиян сибирячка. - История эта нас удивила и вдохновила. Мы рады, что и наши дети стали ее участниками и свидетелями. Ведь именно на таких примерах учишься помогать людям, становишься неравнодушным к чужим проблемам. Надеюсь, мои дети вырастут такими же добрыми, отзывчивыми людьми.