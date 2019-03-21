«Я боялся пса и месяц с ружьем ходил»: пенсионер заплатит 50 тысяч рублей за то, что пристрелил соседского алабая

Подобные дела редко доходят до суда, так что история, которая произошла в поселке Мичуринском, в 20 километрах под Новосибирском, считай, прецедент. Сибиряка, который застрелил соседскую собаку, обязали не только выплатить 50 тысяч рублей (такова стоимость пса), но и приговорили к 60 часам общественных работ. Вот только пенсионер собирается обжаловать приговор и уверяет, что собака была опасной. Корреспонденты «Комсомолки» попытались разобраться в этой истории.

«НАШ АМАН ЛЕЖАЛ В ЛУЖЕ КРОВИ»

Алабай Аман появился в семье Светланы Самойличенко в 2010 году. Сами сибиряки живут в квартире, но держать в помещении такую большую собаку не стали и отвезли пса на дачу. Находится она в пяти минутах ходьбы от дома, на участке есть баня, хозяйственные постройки, так что Аман стал охранять это добро. На привязи пес не сидел, но для него соорудили специальный вольер из сетки-рабицы.

- Нам никто никогда не говорил, что боится Амана, - недоумевает Светлана. - Наоборот, дети с ним играли, все очень его любили.

Правда, в 2017 году с собакой случилась беда: кто-то попытался отравить.

- До этого еще восемь соседских собак отравили, они все погибли. Их хозяева писали заявление, но все без толку, - утверждает Светлана. - Наш Аман стал девятым. Мы смогли его спасти.

После тяжелой болезни пес похудел, но даже тогда весил около 70 килограммов. А рост его, если встанет на лапы, около 180 сантиметров. Такая собака и взрослого человека запросто с ног собьет, не то что ребенка. Но Самойличенко заверяют: таких прецедентов никогда не было.

- Да, бывало, что Аман выбирался на улицу, но он даже и не думал никуда убегать: сидел у собственного участка и ждал, пока хозяева запустят его обратно, - объясняет Сергей Егоров, адвокат хозяев Амана.

Вечером 1 января 2018 года, когда муж Светланы пришел на участок покормить пса, Аман был в своем вольере, и все с ним было хорошо.

- А на следующий день муж нашел Амана уже застреленным. Пес лежал в луже крови в полуметре от калитки, - со слезами вспоминает Светлана. - Супруг сразу же вернулся домой, чтобы рассказать мне, что случилось. Мы вызвали полицию, снова пошли на участок. Но нашего убитого пса там не было, его тело кто-то утащил. Открыть калитку злоумышленники не смогли, поэтому вытащили Амана через разрезанную сетку-рабицу.

Та самая дырка в сетке-рабице, через которую вытащили пса. Фото: https://www.instagram.com/legalcompanyegorov/Фото: СОЦСЕТИ

Муж Светланы вместе с соседом стали обходить окрестности и нашли Амана на другой стороне дороги, примерно в 150 метрах от участка…

«Я НЕ СТАЛ ДОЖИДАТЬСЯ, КОГДА ОН БРОСИТСЯ»

Виновника произошедшего полицейские отыскали быстро. Им оказался сосед семьи, 61-летний Константин Викторович Максименко. И у сибиряка, стрелявшего в пса, совсем другая версия событий.

- На меня, на моих родственников пес постоянно бросался! Да, соседский двор огорожен сеткой-рабицей, но Аман не был на привязи, грыз прутья ворот, - рассказывает пенсионер. - А потом пес стал появляться на улице. Моя супруга перестала даже ездить на дачу, опасаясь этой животины. До нападения на меня за пределами ограды дело не дошло лишь потому, что я вовремя убегал. Вы только представьте собаку весом больше 70 килограммов, которая ребенка запросто может перекусить пополам. В Белоруссии, Финляндии, Голландии собак такой породы вообще запрещено содержать!

Пожилой новосибирец уверяет: ни разу не было такого, чтобы собака не бросалась, если он проезжал мимо участка Самойличенко.

- Другие соседи на эту собаку жалобу в полицию писали, но все без толку, - говорит Константин Викторович.

И за полтора месяца до Нового года новосибирец стал ходить на дачу с ружьем. Говорит, боялся за свою жизнь. Хотя сам сибиряк не из пугливых: 28 лет проработал горноспасателем.

- Перед тем как войти в свой переулок, метров за 100 - 150 до опасного участка, я ружье всегда собирал и проходил мимо алабая с оружием. Уже до такого дошло! Боевые действия какие-то! У меня есть лицензия, поэтому носить ружье я имел полное право, - добавляет Константин Викторович.

Светлана держала Амана на участке в пяти минутах ходьбы от дома.Фото: СОЦСЕТИ

Вот и вечером 1 января пенсионер поехал на свой участок покормить кроликов тоже с оружием. Вез ружье в чехле в собственном рюкзаке. В переулок с алабаем новосибирец вошел с уже с заряженным ружьем.

- Собака оказалась около калитки. Было темно, и я не видел, открыта она или нет. Когда я стал подходить, пес поднялся и зарычал. Я не стал дожидаться, пока он на меня бросится. До пса в тот момент оставалось где-то 4 - 5 метров, - описывает события Константин Викторович. - И я выстрелил…

Сразу после этого пенсионер позвонил своему другу и попросил отвезти домой. А на следующий день пенсионер объяснялся с полицейскими.

- Я забыл ружье в машине друга, который отвозил меня домой. И 2 января, когда полицейские случайно остановили авто с проверкой, они это оружие нашли. Товарищ объяснил, что случилось, меня вызвали в отделение. Там я и рассказал про собаку, - признается Константин Викторович.

- А зачем же вы Амана перетащили на другую сторону дороги? - поинтересовались мы. - Почему сразу не стали искать хозяев, не пытались спасти собаку?

- Я не знаю, кто перетащил пса! А не стал проверять, убил я собаку или нет, потому что раненое животное очень опасно. Я и к другу пошел по параллельной улице и на свой участок так и не попал, - отрезал Константин Викторович. - Да, какая-то доля моей вины есть. Но собака угрожала моей жизни, жизни моих родных! И я считаю, что вина хозяев больше.

Сочтет ли суд так же или встанет на сторону хозяев Амана, узнаем в ближайшее время!