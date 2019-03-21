2019-03-21T09:20:50+03:00
Здоровье

Боль в спине: сибирякам рассказали, как избавиться от этой проблемы быстро и надолго

Боль в спине - один из самых частых поводов для обращения к врачу. Доктора объяснили, когда с проблемой можно справиться с помощью гимнастики и специальных упражнений лечебной физкультуры, а когда требуется вмешательство хирургов
Александра БРУНЯ
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За «круглым столом» собрались врачи разных специальностей, которые успешно избавляют своих пациентов от боли в спине.За «круглым столом» собрались врачи разных специальностей, которые успешно избавляют своих пациентов от боли в спине.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Неудачная тренировка, легкая одежда в ветреную погоду, сидячая работа, генетика - причин для недуга может быть много. Но когда справиться с ситуацией можно самостоятельно, а когда - бежать к врачу, рассказали ведущие врачи Новосибирска на круглом столе в пресс-центре новосибирской «Комсомолки».

Участники круглого стола

Наталья Николаевна Новгородова, врач-кинезитерапевт, главный врач Центра доктора Бубновского в Новосибирске

Светлана Юрьевна Колодина, краниопостуролог, врач-остеопат, педиатр, реабилитолог клиники «Краниобаланс» Владимира Животова

Александр Владимирович Крутько, доктор медицинских наук, врач-нейрохирург, руководитель отдела нейровертебрологии НИИТО имени Я. Л. Цивьяна

Елена Владимировна Губина, кандидат медицинских наук, детский ортопед, главный врач НИИТО имени Я. Л. Цивьяна

Татьяна Геннадьевна Ячменева, невролог Центра семейной медицины «Здравица»

Дмитрий Михайлович Герасев, мануальный терапевт Центра семейной медицины «Здравица»

Инга Алексеевна Глебова, массажист Центра семейной медицины «Здравица»

Татьяна Ячменева: - Боль в спине - это чаще всего результат нерационального отношения к своему телу. Фото: Даба ДАБАЕВ

Татьяна Ячменева: - Боль в спине - это чаще всего результат нерационального отношения к своему телу.Фото: Даба ДАБАЕВ

«Движение - жизнь, только правильное и рациональное!»

- Если боль необычная, сохраняется больше суток, нарастает, то нужно обратиться к специалисту, - советует Татьяна Ячменева. - Пусть лучше врач развеет ваши страхи, ведь проигнорировав визит, вы можете упустить, что с вашим организмом происходит нечто серьезное. Не нужно заранее проходить какие-либо обследования. Есть риск того, что вы потратите много денег впустую. Врач сам определит, какие медицинские вмешательства потребуются, а возможно, обойдется и без них.

С коллегой согласна и Елена Губина.

- Сейчас система разумного отношения к своему здоровью в определенной степени утрачена, - отмечает доктор. - Что касается детей, то они стали мало двигаться. Многие проблемы - результат беременности с определенными последствиями. В последнее время достаточно много, как мы говорим, «диспластиков» - детей, которые имеют особенности соединительной ткани. Сейчас ортопедический осмотр каждого ребенка раз в год просто обязателен.

Любой человек опасается, что боль придется устранять с помощью хирургов, и зря.

- Боль в спине - очень тонкое понятие. Обычно она носит неспецифический характер и лечится консервативно в течение двух недель, - объясняет Александр Крутько. - Дальше нужно смотреть. Если есть такие тревожные симптомы, как температура, похудание, или лечение не действует, тогда стоит обратиться и к хирургу. Ко мне приходят пациенты со стойкими болями в спине, не проходящими на фоне лечения у неврологов. Тогда мы решаем проблему, в том числе с помощью операций.

Новосибирские хирурги в НИИТО им Я. Л. Цивьяна способны помогать и с помощью малоинвазивных вмешательств. Причем бесплатно - по квоте. Нужно лишь иметь показания и пройти все этапы обследования. Фото: Даба ДАБАЕВ

Новосибирские хирурги в НИИТО им Я. Л. Цивьяна способны помогать и с помощью малоинвазивных вмешательств. Причем бесплатно - по квоте. Нужно лишь иметь показания и пройти все этапы обследования.Фото: Даба ДАБАЕВ

Первый диагноз, который обычно ставит пациент сам себе при боли в спине, - остеохондроз. Такое определение болезни существует лишь локально в России и крайне размыто.

- Остеохондроз есть у всех. Это даже и не заболевание в обычном понимании. Так может трактоваться само по себе старение позвоночника. По сути это потеря жидкости позвоночным диском и вместе с этим его свойств, - добавляет доктор. - В любом случае боль нужно снимать. И лечение должно включать не только обезболивающие и противовоспалительные препараты, но после 4 - 6 недель и антидепрессанты.

А в это время набирает обороты кинезиотерапия. И не напрасно, ведь благодаря этому подходу можно убрать дискомфорт без лекарств.

- Кинезиотерапия - это лечение движением, - рассказывает Наталья Новгородова. - Правильное движение - лечит, неправильное - калечит. Это примитивно, но объясняет то, что мы делаем. В нашей практике самая частая причина боли - это гипертонус мышц, и снятие напряжения без лекарств, с помощью упражнений, возможно и эффективно.

Наталья Новгородова: - Вначале, конечно, придется пройти многоступенчатое обследование. Помимо необходимых стандартных процедур в нашем центре проводится миофасциальная диагностика. Фото: Даба ДАБАЕВ

Наталья Новгородова: - Вначале, конечно, придется пройти многоступенчатое обследование. Помимо необходимых стандартных процедур в нашем центре проводится миофасциальная диагностика.Фото: Даба ДАБАЕВ

- С помощью миофасциальной диагностики мы проверяем, как работают мышцы, связки, сухожилия, что происходит с позвоночником, суставами, - описывает врач. - Также в диагностику входит занятие в зале на специальных многофункциональных тренажерах Бубновского. Они абсолютно безопасны для суставов и позвоночника и позволяют нам объективно оценить состояние мышц пациентов. К сожалению, волшебной пилюли не существует.

Усиливать боль с помощью упражнений не хочется… Но если человек готов немного потерпеть, то справится с болью и сам, где-то даже и без нейрохирургов и дополнительных лекарств, потому что болевой синдром в определенных случаях можно убрать именно правильными движениями.

На помощь приходит и мануальная терапия.

- Человек - как рояль, и его нужно настраивать: мышечные цепочки, положения позвонков. У каждого из нас с детства, после того, как мы встали на ноги, запускаются дегенеративные процессы. Задача мануального терапевта - оптимизировать двигательный стереотип, чтобы человек мог спокойно использовать свой двигательный аппарат по назначению, - говорит Дмитрий Герасев.

Ходишь-бродишь, здоровее становишься...

- Мы не сторонники лечения обезболивающими средствами. Нужно понимать, что это лишь снимает симптомы, а на заболевание по сути не влияет. Иногда обезболивающие приносят временное облегчение, но нужно искать, что послужило причиной острой боли, - подчеркивает Светлана Колодина. - Мы работаем с основанием организма, стараемся достичь баланса и приводим тело в максимально адаптированное состояние. В наше время большой процент детей страдают в процессе родов, и мы эффективно работаем с такими малышами.

Врач советует вспомнить о таком простом способе профилактике боли в спине, как ходьба. За день нужно делать минимум 6000 шагов, то есть двигаться около 20 минут. Фото: Даба ДАБАЕВ

Врач советует вспомнить о таком простом способе профилактике боли в спине, как ходьба. За день нужно делать минимум 6000 шагов, то есть двигаться около 20 минут.Фото: Даба ДАБАЕВ

Не забывайте о профилактике!

- Даже если ничего не болит, желательно проходить курсы массажа два раза в год - весной и осенью, когда наблюдаются перепады давления. Люди живут в активном ритме - боль нарастает, тогда прибегают к обезболивающим. Но если обратиться к специалисту на первичном этапе, то поможет и массаж, - уверяет Инга Глебова.

Любой случай боли в спине - уникален. И современная медицина, как следует из слов врачей, способна на многое. Благодаря специалистам избавиться от боли в спине можно разными способами, главное - не бояться обратиться к доктору, ведь ваше здоровье только в ваших руках.

КСТАТИ

В «Комсомольской правде» - Новосибирск» стартовали народные конкурсы «Доктор года - 2019» и «Клиника года - 2019».

Выберем лучших в Новосибирске вместе!

ИСТОЧНИК KP.RU

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