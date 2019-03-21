Боль в спине: сибирякам рассказали, как избавиться от этой проблемы быстро и надолго

Неудачная тренировка, легкая одежда в ветреную погоду, сидячая работа, генетика - причин для недуга может быть много. Но когда справиться с ситуацией можно самостоятельно, а когда - бежать к врачу, рассказали ведущие врачи Новосибирска на круглом столе в пресс-центре новосибирской «Комсомолки».

Участники круглого стола

• Наталья Николаевна Новгородова, врач-кинезитерапевт, главный врач Центра доктора Бубновского в Новосибирске

• Светлана Юрьевна Колодина, краниопостуролог, врач-остеопат, педиатр, реабилитолог клиники «Краниобаланс» Владимира Животова

• Александр Владимирович Крутько, доктор медицинских наук, врач-нейрохирург, руководитель отдела нейровертебрологии НИИТО имени Я. Л. Цивьяна

• Елена Владимировна Губина, кандидат медицинских наук, детский ортопед, главный врач НИИТО имени Я. Л. Цивьяна

• Татьяна Геннадьевна Ячменева, невролог Центра семейной медицины «Здравица»

• Дмитрий Михайлович Герасев, мануальный терапевт Центра семейной медицины «Здравица»

• Инга Алексеевна Глебова, массажист Центра семейной медицины «Здравица»

Татьяна Ячменева: - Боль в спине - это чаще всего результат нерационального отношения к своему телу.Фото: Даба ДАБАЕВ

«Движение - жизнь, только правильное и рациональное!»

- Если боль необычная, сохраняется больше суток, нарастает, то нужно обратиться к специалисту, - советует Татьяна Ячменева. - Пусть лучше врач развеет ваши страхи, ведь проигнорировав визит, вы можете упустить, что с вашим организмом происходит нечто серьезное. Не нужно заранее проходить какие-либо обследования. Есть риск того, что вы потратите много денег впустую. Врач сам определит, какие медицинские вмешательства потребуются, а возможно, обойдется и без них.

С коллегой согласна и Елена Губина.

- Сейчас система разумного отношения к своему здоровью в определенной степени утрачена, - отмечает доктор. - Что касается детей, то они стали мало двигаться. Многие проблемы - результат беременности с определенными последствиями. В последнее время достаточно много, как мы говорим, «диспластиков» - детей, которые имеют особенности соединительной ткани. Сейчас ортопедический осмотр каждого ребенка раз в год просто обязателен.

Любой человек опасается, что боль придется устранять с помощью хирургов, и зря.

- Боль в спине - очень тонкое понятие. Обычно она носит неспецифический характер и лечится консервативно в течение двух недель, - объясняет Александр Крутько. - Дальше нужно смотреть. Если есть такие тревожные симптомы, как температура, похудание, или лечение не действует, тогда стоит обратиться и к хирургу. Ко мне приходят пациенты со стойкими болями в спине, не проходящими на фоне лечения у неврологов. Тогда мы решаем проблему, в том числе с помощью операций.

Новосибирские хирурги в НИИТО им Я. Л. Цивьяна способны помогать и с помощью малоинвазивных вмешательств. Причем бесплатно - по квоте. Нужно лишь иметь показания и пройти все этапы обследования.Фото: Даба ДАБАЕВ

Первый диагноз, который обычно ставит пациент сам себе при боли в спине, - остеохондроз. Такое определение болезни существует лишь локально в России и крайне размыто.

- Остеохондроз есть у всех. Это даже и не заболевание в обычном понимании. Так может трактоваться само по себе старение позвоночника. По сути это потеря жидкости позвоночным диском и вместе с этим его свойств, - добавляет доктор. - В любом случае боль нужно снимать. И лечение должно включать не только обезболивающие и противовоспалительные препараты, но после 4 - 6 недель и антидепрессанты.

А в это время набирает обороты кинезиотерапия. И не напрасно, ведь благодаря этому подходу можно убрать дискомфорт без лекарств.

- Кинезиотерапия - это лечение движением, - рассказывает Наталья Новгородова. - Правильное движение - лечит, неправильное - калечит. Это примитивно, но объясняет то, что мы делаем. В нашей практике самая частая причина боли - это гипертонус мышц, и снятие напряжения без лекарств, с помощью упражнений, возможно и эффективно.

Наталья Новгородова: - Вначале, конечно, придется пройти многоступенчатое обследование. Помимо необходимых стандартных процедур в нашем центре проводится миофасциальная диагностика.Фото: Даба ДАБАЕВ

- С помощью миофасциальной диагностики мы проверяем, как работают мышцы, связки, сухожилия, что происходит с позвоночником, суставами, - описывает врач. - Также в диагностику входит занятие в зале на специальных многофункциональных тренажерах Бубновского. Они абсолютно безопасны для суставов и позвоночника и позволяют нам объективно оценить состояние мышц пациентов. К сожалению, волшебной пилюли не существует.

Усиливать боль с помощью упражнений не хочется… Но если человек готов немного потерпеть, то справится с болью и сам, где-то даже и без нейрохирургов и дополнительных лекарств, потому что болевой синдром в определенных случаях можно убрать именно правильными движениями.

На помощь приходит и мануальная терапия.

- Человек - как рояль, и его нужно настраивать: мышечные цепочки, положения позвонков. У каждого из нас с детства, после того, как мы встали на ноги, запускаются дегенеративные процессы. Задача мануального терапевта - оптимизировать двигательный стереотип, чтобы человек мог спокойно использовать свой двигательный аппарат по назначению, - говорит Дмитрий Герасев.

Ходишь-бродишь, здоровее становишься...

- Мы не сторонники лечения обезболивающими средствами. Нужно понимать, что это лишь снимает симптомы, а на заболевание по сути не влияет. Иногда обезболивающие приносят временное облегчение, но нужно искать, что послужило причиной острой боли, - подчеркивает Светлана Колодина. - Мы работаем с основанием организма, стараемся достичь баланса и приводим тело в максимально адаптированное состояние. В наше время большой процент детей страдают в процессе родов, и мы эффективно работаем с такими малышами.

Врач советует вспомнить о таком простом способе профилактике боли в спине, как ходьба. За день нужно делать минимум 6000 шагов, то есть двигаться около 20 минут.Фото: Даба ДАБАЕВ

Не забывайте о профилактике!

- Даже если ничего не болит, желательно проходить курсы массажа два раза в год - весной и осенью, когда наблюдаются перепады давления. Люди живут в активном ритме - боль нарастает, тогда прибегают к обезболивающим. Но если обратиться к специалисту на первичном этапе, то поможет и массаж, - уверяет Инга Глебова.

Любой случай боли в спине - уникален. И современная медицина, как следует из слов врачей, способна на многое. Благодаря специалистам избавиться от боли в спине можно разными способами, главное - не бояться обратиться к доктору, ведь ваше здоровье только в ваших руках.

КСТАТИ

В «Комсомольской правде» - Новосибирск» стартовали народные конкурсы «Доктор года - 2019» и «Клиника года - 2019».

Выберем лучших в Новосибирске вместе!