«Провокаторы, убирайтесь из Просторного»

Гражданские активисты организовали пикет и привлекли несистемную оппозицию. Люди просят защитить их от этих «общественников».

Новосибирцы могут воочию наблюдать, как действуют лжеактивисты. Мы наслышаны о том, как они манипулируют людьми. А сейчас это можно видеть на конкретном примере. Глядя на то, как активисты разжигают очаг социального напряжения, легко понять их интересы.

КАК ПРОВОКАТОРЫ СЕЛИ В ЛУЖУ

Сделать разменной монетой манипуляторы пытаются жилмассив Просторный. Посмотрите на хронику недавних событий. Внезапно по интернет-страницам разлетелся очерк столичного блогера Ильи Варламова, который сравнил местные многоэтажки с бараками, а жителей - с рабами. Потом нашелся уже местный активист, который напечатал баннеры с изображением «ждунов» и «украсил» ими дома. Недвусмысленные такие намеки. Дескать, жилье ужасное, а строительство затянулось.

Ладно бы такие перформансы наблюдались среди реальной разрухи и долгостроев. Есть ведь такие места, где можно разгуляться и блогерам, и активистам. В Новосибирске только кинь клич - обманутые дольщики покажут площадки, где стройка заморожена годами. Нет же, и столичного гостя, и доморощенных активистов потянуло в Просторный, где отстроено полмиллиона квадратных метров жилья!

За шесть лет дома возникли на пустыре, где не было вообще ничего. Сейчас жильцы получают ключи от новеньких квартир и заходят на ремонт.

Попытки оскандалить новый жилмассив провалились. Квартиры в Просторном как продавались, так и продаются. Стройка как шла, так и идет. И вот манипуляторы делают новый ход: айда проводить пикет против застройщика!

Жителей нового микрорайона сравнили с рабами.

А ПОЧЕМУ К ОБМАНУТЫМ ДОЛЬЩИКАМ НЕ ИДУТ?

Общественники призывали жителей выйти на пикет, чтобы предъявить застройщику претензии. Пикет действительно состоялся. Однако события приняли другой оборот. Жители заявили, что их устраивает, как обстоят дела в Просторном. Это и неудивительно. Новенькие яркие дома (именно яркие, а не серые, к которым, увы, привыкли жители мегаполисов), детские площадки, магазины. Рядом - дендропарк, река…

Нет, свой козырь общественники, конечно, показали. Официально дома еще не приняты в эксплуатацию (по информации застройщика, документы на несколько домов уже собраны). Но горе-активисты выворачивают этот факт таким образом, словно это тотальный крах.

Вот на пикете жильцы и поняли, что, выражаясь современным языком, их хотят попросту развести. Использовать в личных целях этих самых активистов. Перенесемся на пикет. Что там происходит? Что говорят люди?

- Собрались люди. Одни считают, что нужно бороться митингами и лозунгами, а другие считают, что можно просто жить и радоваться. Мне здесь нравится, я вижу, как ежедневно микрорайон становится лучше, все вопросы с застройщиком решаются, - говорит молодая мама Александра Катаргина.

- Я даже не знаю, что это за личности, которые тут выступают. По-моему, они здесь не проживают даже и сами не понимают, чего хотят. Если очень хотят защищать чьи-то права, пусть идут туда, где обманутые дольщики по 10 лет дожидаются своих квартир. Почему они туда-то не идут? Здесь в их услугах никто не нуждается, - считает местный житель Алексей.

- Приехал Сергей Бойко, который руководит новосибирским штабом Алексея Навального, и начал рассказывать, как бороться с застройщиком. Хорошо, давайте рубить сук, на котором сидим, только у меня возникает вопрос: а достраивать кто будет? Зачем вообще сюда позвали тех, кто занимается тем, что натравливает одних людей на других? С какой целью? - возмущается Мария, жительница микрорайона.

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«ОСТАВЬТЕ НАС В ПОКОЕ!»

Вот и смотрите, кто заказывает музыку на таком пикете. Навальнист Бойко, а еще Сергей Проничев из Ассоциации управляющих компаний в сфере ЖКХ.

Вмешательство скандальных общественников и депутатов, по мнению жителей, только помешает скорейшей сдаче жилья в эксплуатацию. А повышенное внимание к микрорайону заставляет думать, что активисты преследуют собственные корыстные цели.

Так что люди вышли на улицу с красноречивыми плакатами. «Хватит позорить Просторный», «Провокаторы, оставьте нас в покое!», «Провокаторы, убирайтесь!».

И ведь не только политики пытаются погреть руки, распалив костер социального напряжения. Жители считают, что дискредитировать Просторный пытаются застройщики-конкуренты - группа компаний, которая работает на рынке недвижимости. Дело в том, что цены на квартиры в жилмассиве ниже средних по рынку почти в полтора раза. И чем ближе день подписания документов, тем больше свербит у соперников.

КОНКУРЕНТЫ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ ЛЮДЕЙ РАЗМЕННОЙ МОНЕТОЙ

Во время пикета местные жители написали обращение к полномочному представителю президента, губернатору и мэру с просьбой защитить их от нападок. У людей есть предположение, кто создает напряжение в жилмассиве.

Авторы письма властям заявляют, что конкуренты преследуют «свои коммерческие интересы, политизируют данную ситуацию, дискредитируют кооперативы».

«...назвали возможным заказчиком кампании против Просторного Группу компаний «Стрижи» и потребовали от властей защитить микрорайон от нападок, а органы власти, отвечающие за ввод домов, - от вмешательства и воздействия», - пишет портал НДН.ИНФО.

Неудивительно, что жилмассив не дает покоя конкурентам. Где еще найдешь варианты квартир за миллион рублей? А у застройщика Просторного скоро будут на руках все документы. Так что очевидно, куда придут люди, выбирающие новое жилье.

Хорошо бы властям присмотреться к лжеактивистам. Ну а Просторный тем временем продолжает жить своей жизнью. Строители работают, люди делают ремонт, молодые семьи покупают новые квартиры. Благо здесь жилье действительно просторное (в унисон названию жилмассива) и доступное.