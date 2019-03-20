Новосибирских подростков проверят на «Полигоне возможностей»

Эта весна для Центра патриотического воспитания Новосибирской области началась с замечательного события: организация переехала в новое помещение в центре Новосибирска.

- Теперь мы планируем расширить наши возможности как ресурсного центра для любых структур патриотической и общественной направленности, - говорит Алла Данилевская, директор Центра патриотического воспитания Новосибирской области. - Здесь мы сможем проводить встречи и конференции и стать хорошей площадкой для конструктивного диалога.

Но это еще не все новшества, которые ждут сибиряков в этом году: по инициативе Совета ветеранов начинается проект «Трудовые династии Новосибирской области».

- Цель проекта - пропаганда ценности труда среди молодежи: мы определим династии с самым длительным стажем работы, - пояснила Алла Александровна. - Самые интересные истории расскажем в СМИ и снимем о них видеосюжеты.

А теперь - о тех проектах, которые центр начал в прошлом году и которые уже полюбились подросткам-патриотам. Первый из них - «Полигон твоих возможностей».

- В прошлом году курсанты соревновались в пяти компетенциях: «водитель», «медик», «разведчик», «связист», «стрелок». А еще проводились практические занятия с военнослужащими 39-й Гвардейской ракетной Глуховской дивизии (воинская часть 34148), - продолжает Алла Данилевская. - И в этом году соревнования вновь обязательно состоятся.

Продолжит центр развивать и еще одно направление - «Эстафету поколений». В рамках организуемых мероприятий ветераны делятся своим опытом с молодежью.

В прошлом году форум «Эстафета поколений» собрал более 300 человек, а в этом году мероприятие будет еще масштабнее.

- Работа новосибирцев получила признание на федеральном уровне: наш центр стал лидером всероссийского проекта, - гордится Алла Данилевская. - Действительно, сибирская «Эстафета поколений» - это самая масштабная площадка по обмену опытом между неравнодушными людьми разных возрастов. И главный акцент здесь - на сохранении исторического и трудового наследия страны, укреплении связи между поколениями, передача опыта и возрождение понятия «наставничество». Мы очень благодарны ветеранам, которые откликнулись и присоединились к нашей акции.

Но ограничивать свою деятельность по работе со старшим поколением только этим центр не собирается.

- Совместно с региональным отделением Российской ассоциации героев мы включаемся во всероссийский проект «Диалоги с героями», - рассказывает Алла Александровна. - Будут организованы встречи молодежи с Героями России, Героями Социалистического Труда. На мой взгляд, это очень важно - показывать живые примеры, на которых действительно следует воспитывать молодежь. А когда есть еще и возможность пообщаться с живыми легендами, ветеранами - это просто замечательно!

Так что подростков-патриотов ждет много увлекательных бесед и соревнований, а еще молодое поколение сможет многому научиться и на примере ветеранов понять, как важно любить то место, где живешь, и делать его лучше!

СПРАВКА «КП»

Новый адрес Центра патриотического воспитания Новосибирской области: Красный пр-т, 86/2, 4-й этаж. Всю необходимую информацию можно уточнить по тел. (383) 304-74-41 или на сайте www.patriotnso.org