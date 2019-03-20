2019-03-20T13:39:40+03:00
Здоровье

Червяки виноваты: женщине пересадили сердце и печень из-за ленточного паразита

Новосибирские врачи первыми в мире сделали двойную пересадку пациенту с альвеококкозом [видео]
Александра БРУНЯДаба ДАБАЕВ
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Паразит у Ларисы завелся еще восемь лет назад.Паразит у Ларисы завелся еще восемь лет назад.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Ларисе Подольской 36 лет. Счастливая семья, двое сыновей, муж-охотник. Жили в Киргизии, несмотря на то, что граждане России, - в другом государстве была работа. Год назад у Ларисы резко заболел живот. Она пошла на УЗИ, и врачи сказали: «Все плохо. Печень поражена. У вас альвеококкоз - паразит, личинка ленточного червя, который передается от диких животных и даже домашних собак. Выход только один - пересадка». Шок. Ступор. А потом началась борьба... за жизнь.

Женщина потеряла сердце и печень из-за личинки ленточного червя.Даба ДАБАЕВ

«ХОТЕЛА ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ - УМИРАТЬ»

Лариса приехала в Новосибирск за спасением. В Новосибирскую областную больницу ее привела сестра. Женщина хотела отдать свою долю печени, но та, увы, не подошла по медицинским показаниям.

- Я изучила информацию в интернете и решила, что буду лечиться именно в Новосибирске. Здесь отличные специалисты, есть большой опыт пересадки донорских органов, - улыбается сквозь слезы Лариса. - Выяснилось, что и с сердцем проблемы - паразит добрался и туда.

Это осложняло задачу - нужны были «новые» сердце и печень. Ждать донора пришлось полгода. Даже не верила, что случится чудо. В отчаянии говорила: «Поеду домой, помирать буду только дома».

Обошлось. В октябре поздно вечером раздался звонок. Нашелся донор сразу обоих органов - и печени, и сердца. Лариса поехала в Национальный медцентр имени академика Е. Н. Мешалкина. Там ее ждали две бригады.

- После реанимации мне дали кашу, а я им говорю: «Какая каша, я мяса хочу!», смеется Лариса.

Женщина провела в больницах больше пяти месяцев и была безмерно рада выписке.

- Хочу работать, но сил пока нет. Мне бы какую-нибудь легкую работу. Теперь буду жить в Новосибирске, хоть здесь и холодно. Придется смириться... А животных теперь за километр обходить буду, - качает головой Лариса. - Врачи мне за это время родными стали, как родители - считай, с того света меня вытащили.

Врачи Александр Чернявский и Иван Поршенников провели провели уникальную операцию. Фото: Даба ДАБАЕВ

Врачи Александр Чернявский и Иван Поршенников провели провели уникальную операцию.Фото: Даба ДАБАЕВ

ПЕРВЫЕ В МИРЕ

13 часов шла операция по двойной пересадке органов. Над женщиной корпели две бригады хирургов - из Национального медцентра имени академика Е. Н. Мешалкина и из Новосибирской областной больницы.

- Иногда при альвеококкозе получается удалять лишь пораженные участки печени, но не в этом случае. На данный момент в мире выполнено не более 300 одновременных трансплантаций сердца и печени при различных заболеваниях, - объяснил Иван Поршенников, руководитель центра трансплантации и хирургии печени Новосибирской областной больницы.

А перед тем как взяться за длительную операцию врачи тщательно изучили опыт коллег.

- Одновременная пересадка печени и сердца в России была сделана впервые. А именно при альвеококкозе - мы не нашли в мире подобных случаев. Такие операции обычно выполняются при вирусных заболеваниях, - отметил Александр Чернявский, руководитель Центра хирургии аорты и коронарных артерий Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина. - В случае с этой пациенткой паразит начал распространяться по ходу тока крови и в итоге поразил сердце - клапан и полые вены.

Врачи справились с непростой задачей. Теперь Ларисе нужно только следить за своим здоровьем и принимать все препараты, что ей прописывают. Но доктора решили предупредить горожан.

- Альвеококкоз распространен в Сибири, Якутии, Киргизии. Это связано в первую очередь с культурой поведения населения. Собаки, лисы, волки переносят эти личинки на шкуре. Личинки остаются на ягодах. И людям нужно очень внимательно относиться к гигиене, что они делают не всегда. Следует мыть продукты и руки, - добавил Александр Чернявский.

За то время, что Лариса провела в больнице, она очень соскучилась по семье. Но теперь ей придется жить в Новосибирске под наблюдением спасителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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