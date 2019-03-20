Здоровье с доставкой

Николай Тямин стал главным организатором и популяризатором этой необычной благородной идеи. Благодаря ему тысячи женщин прошли обследование у маммологов, многие сибирячки вовремя заметили проблему и сохранили свою жизнь.

Есть люди, про которых хочется сказать: человек на своем месте. К депутату Совета депутатов города Новосибирска Николаю Тямину это утверждение относится на все сто процентов. Акция, у истоков которой он стоит, впервые была проведена еще в 1995 году, и по сей день энтузиазм не иссяк. Да и возможно ли бросить дело, благодаря которому удается спасти жизни и здоровье людей? Ежегодно, а теперь даже дважды в год, на 24-м избирательном округе проходит массовый прием у врачей-маммологов. Консультации бесплатные, поток женщин, желающих проверить свое здоровье, огромен.

- С 1995 года я работаю директором Комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района, коллектив изначально был исключительно женский, это несколько сотен человек. Меня, как руководителя, не могло не беспокоить состояние здоровья сотрудниц. Когда провожали коллег в мир иной из-за онкологии, было очень больно, тяжело, - вспоминает о том, как появилась идея этой акции, Николай Тямин.

Николай Тямин.

Сначала Николай Андреевич договорился о проведении акции с главврачом онкодиспансера. Сотрудницы центра соцобслуживания могли пройти обследования на базе медучреждения. Через пять лет акцию сделали выездной и более масштабной. С 2000 года акции проводятся два раза в год.

- Результаты оказались плачевными. Придут 500 человек - и 20% из них получают направление на углубленное обследование. Сейчас ситуация мало изменилась. Одна из проблем - очень сложно попасть к врачам, когда человек заподозрил что-то неладное. Мы провели более 35 акций, и я могу уверенно сказать, что идет резкое омоложение онкологических заболеваний, особенно это заметно в последние 10 лет. Родители приводят дочерей - учениц 9 - 10-х классов, даже у них, бывает, обнаруживают первые признаки, - с горечью констатирует депутат.

Ранняя диагностика - самое лучшее, что может случиться с уже больным человеком.

- Мы пытаемся благодаря акциям, а также с помощью прессы достучаться до общества. Хотим объяснить, что записаться к врачу и только через три месяца попасть на прием - это совершенно неправильный подход, - эмоционален Николай Тямин. - Сейчас мы проводим акции непосредственно для жителей своих округов, но часто бывает, что к нам обращаются люди из других регионов, приезжали даже из Бердска, Искитима.

Каждой посетительнице врач уделяет 10 - 15 минут, маммографию и УЗИ здесь не делают - можно только получить консультацию. Главная цель - заставить женщин задуматься о своем здоровье.

Хорошее дело притягивает сподвижников, к акции подключился депутат Совета депутатов города Новосибирска Андрей Аникин:

- На моем округе, в Юго-Западном жилмассиве, мы проводим подобную акцию пятый год. Сначала приходили не более 50 человек, но с каждым годом поток увеличивается.

Как отмечает Андрей Геннадьевич, эффект от акции ощутим: женщины общаются на эту тему между собой, стали чаще поступать звонки от тех, кто хочет записаться на следующий прием.