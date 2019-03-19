«Уберите это безобразие»: Новосибирск снова тонет в снегу

На календаре - середина марта, и коммунальщикам самое время задуматься о том, как успеть до оттепелей вывезти весь снег. Иначе в очередной раз озера вместо дворов и тротуаров горожанам обеспечены. Вот только, похоже, мартовские потопы снова повторятся. По крайней мере, об этом свидетельствуют фото, которые сделал наш корреспондент во время прогулки по городу. Но мы решили не сдаваться: обзвонили управляющие компании, которые отвечают за эти дома, и узнали, что собираются делать коммунальщики.

«ДЕТИ ДОБРОВОЛЬНО ЗАЛЕЗАЮТ НА СУГРОБЫ»

Первым пунктом стал двор дома № 71 по улице О. Жилиной, который больше напоминал какие-то окопы. Газоны вокруг детской площадки завалены снегом, и преодолеть их - тот еще квест.

Все газоны во дворе дома № 71 по улице О. Жилиной завалены снегом.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Хорошо, что вход в поликлинику (она расположена в этом же здании) находится со стороны улицы, иначе не знаем, как туда можно было бы попасть, - переживают сибиряки.

Выяснить, какая управляющая компания обслуживает этот дом, труда не составило. Звоним диспетчеру «МКС Новосибирск».

- Завалы на газонах специально расчищать никто не будет. Когда потеплеет, разворошим снег, - отрезали на том конце трубки.

- А как же дети? Они же на этой площадке играют?

- Сама лично видела, как ребятишки спокойно играют - там есть тропинка, по которой они на площадку проходят. А на сугробы дети залезают добровольно!..

Жалобу жильцов мы передали в жилинспекцию. Чем закончится эта история, расскажем в ближайшее время.

«ТАКОЕ УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД»

Следующий кадр наш фотограф сделал у дома № 23 на улице Мичурина: тут не только снежные завалы, но и ледяные глыбы имеются.

- За очистку части территории отвечает муниципалитет, а за остальное - коммерческие предприятия, расположенные на первом этаже, - пояснили в магазине «1000 мелочей», который находится в этом же здании. - Наш дворник каждый день все чистит, а вот на муниципальных территориях - завалы. И такая ситуация не первый год…

У дома № 23 на улице Мичурина снегом завалена территория, за уборку которой отвечает муниципалитет.Фото: Даба ДАБАЕВ

Что ж, если дело обстоит таким образом, звоним в мэрию Новосибирска.

- Информацию обязательно передадим. Пишите запрос и присылайте фото, - заверили нас в ведомстве.

Так мы и поступили. Ждем ответа.

«КАК ТОЛЬКО НАЧНЕТ ТАЯТЬ, ВСЕ ПОПЛЫВЕТ»

Еще один адрес: улица Крылова, 29. Как говорят местные жители, снег там обещали убрать еще в четверг. Но в итоге приехал трактор и лишь немного расчистил дорогу, а сугробы остались на месте…

- Уберите уже это безобразие, иначе как только все начнет таять, мы поплывем, - обращается к коммунальщикам Нина, сотрудница одной из фирм на первом этаже здания.

Жильцы дома № 29 на улице Крылова волнуются, что их ждет весенний потоп.Фото: Даба ДАБАЕВ

Мы тоже связались с «управдомом» - отвечает за эту территорию ЖЭУ № 7.

- Заявка принята. Сейчас мастер выехал с комиссией по другому адресу, поэтому передать сообщение пока не могу. Звоните завтра после обеда, и мы предоставим всю информацию о дальнейших работах, - заверили нас.

Мы обязательно перезвоним и отчитаемся, навели ли порядок.

Уважаемые читатели, давайте бороться со снежными завалами вместе! Присылайте фото сугробов во дворе вместе с вашими рассказами на наш редакционный WhatsApp 8-923-145-11-03. Мы обязательно все опубликуем и разберемся в ситуации.

Угол Каменской и Фрунзе: под ногами каша...Фото: Даба ДАБАЕВ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Снег должны вывезти за три дня»

Вот как прокомментировали ситуацию в Государственной жилищной инспекции Новосибирской области:

- Прежде всего, важно понять, заключен ли у жильцов дома договор на вывоз снега с управляющей компанией. Если нет, то сваливать убранный снег на газоны коммунальщики имеют право, и это не является нарушением. Поскольку вывоз снега не входит в обязательный перечень услуг управляющей компании, то жильцы дома на общем собрании должны принять решение, что такие работы необходимы, и оплатить их.

Если же договор заключен и управляющая компания его не выполняет, то любой житель дома вправе написать претензию «управдому». (Обязательно убедитесь, что ваша жалоба зафиксирована. Это важно: если коммунальщики не отреагируют, вам придется писать жалобу в жилинспекцию.) Отреагировать на жалобу и убрать сугробы управляющая компания обязана в течение трех дней. если этого не происходит, вы имеете право обратиться в жилинспекцию.

Грязь и снег на Фрунзе, 21.Фото: Даба ДАБАЕВ

Обратиться в государственную жилищную инспекцию Новосибирской области лично можно по адресу: Новосибирск, ул. Ленина, 1, каб. 319. Уточнить информацию можно по тел. (383) 303-44-69.

Также круглосуточно вы можете отправить SMS со своей жалобой на номер 8-903-937-77-58. Либо написать электронное обращение на сайте жилинспекции: gji.nso.ru/priem/set-appeal

А В ЭТО ВРЕМЯ

Прокуратура взялась за опасный снегоотвал

Правоохранители проверили снегоотвал по адресу: улица Большая, 23, в городе Оби после обращения общественников «Гражданского патруля».

- Прокуратура выяснила, что в феврале этого года под снегоотвал был передан участок площадью 40 000 кв. м. Соответствующее постановление было подписано главой города в начале этого года без каких-либо согласований с Роспотребнадзором, в нарушение требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, - объяснил глава общественной организации Ростислав Антонов.

Прокуратура уже вынесла представление с требованием ликвидировать снегоотвал, а также правоохранители завели в отношении главы города дело об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».