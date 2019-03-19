2019-03-19T17:56:17+03:00
Общество

«Уберите это безобразие»: Новосибирск снова тонет в снегу

Фотокорреспондент «Комсомолки» прогулялся по городу, а затем мы обратились в управляющие компании, чтобы выяснить, что вообще собираются делать коммунальщики
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Так выглядит дом на Гоголя, 45.Так выглядит дом на Гоголя, 45.Фото: Даба ДАБАЕВ
Изменить размер текста:

На календаре - середина марта, и коммунальщикам самое время задуматься о том, как успеть до оттепелей вывезти весь снег. Иначе в очередной раз озера вместо дворов и тротуаров горожанам обеспечены. Вот только, похоже, мартовские потопы снова повторятся. По крайней мере, об этом свидетельствуют фото, которые сделал наш корреспондент во время прогулки по городу. Но мы решили не сдаваться: обзвонили управляющие компании, которые отвечают за эти дома, и узнали, что собираются делать коммунальщики.

«ДЕТИ ДОБРОВОЛЬНО ЗАЛЕЗАЮТ НА СУГРОБЫ»

Первым пунктом стал двор дома № 71 по улице О. Жилиной, который больше напоминал какие-то окопы. Газоны вокруг детской площадки завалены снегом, и преодолеть их - тот еще квест.

Все газоны во дворе дома № 71 по улице О. Жилиной завалены снегом. Фото: Даба ДАБАЕВ

Все газоны во дворе дома № 71 по улице О. Жилиной завалены снегом.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Хорошо, что вход в поликлинику (она расположена в этом же здании) находится со стороны улицы, иначе не знаем, как туда можно было бы попасть, - переживают сибиряки.

Выяснить, какая управляющая компания обслуживает этот дом, труда не составило. Звоним диспетчеру «МКС Новосибирск».

- Завалы на газонах специально расчищать никто не будет. Когда потеплеет, разворошим снег, - отрезали на том конце трубки.

- А как же дети? Они же на этой площадке играют?

- Сама лично видела, как ребятишки спокойно играют - там есть тропинка, по которой они на площадку проходят. А на сугробы дети залезают добровольно!..

Жалобу жильцов мы передали в жилинспекцию. Чем закончится эта история, расскажем в ближайшее время.

«ТАКОЕ УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД»

Следующий кадр наш фотограф сделал у дома № 23 на улице Мичурина: тут не только снежные завалы, но и ледяные глыбы имеются.

- За очистку части территории отвечает муниципалитет, а за остальное - коммерческие предприятия, расположенные на первом этаже, - пояснили в магазине «1000 мелочей», который находится в этом же здании. - Наш дворник каждый день все чистит, а вот на муниципальных территориях - завалы. И такая ситуация не первый год…

У дома № 23 на улице Мичурина снегом завалена территория, за уборку которой отвечает муниципалитет. Фото: Даба ДАБАЕВ

У дома № 23 на улице Мичурина снегом завалена территория, за уборку которой отвечает муниципалитет.Фото: Даба ДАБАЕВ

Что ж, если дело обстоит таким образом, звоним в мэрию Новосибирска.

- Информацию обязательно передадим. Пишите запрос и присылайте фото, - заверили нас в ведомстве.

Так мы и поступили. Ждем ответа.

«КАК ТОЛЬКО НАЧНЕТ ТАЯТЬ, ВСЕ ПОПЛЫВЕТ»

Еще один адрес: улица Крылова, 29. Как говорят местные жители, снег там обещали убрать еще в четверг. Но в итоге приехал трактор и лишь немного расчистил дорогу, а сугробы остались на месте…

- Уберите уже это безобразие, иначе как только все начнет таять, мы поплывем, - обращается к коммунальщикам Нина, сотрудница одной из фирм на первом этаже здания.

Жильцы дома № 29 на улице Крылова волнуются, что их ждет весенний потоп. Фото: Даба ДАБАЕВ

Жильцы дома № 29 на улице Крылова волнуются, что их ждет весенний потоп.Фото: Даба ДАБАЕВ

Мы тоже связались с «управдомом» - отвечает за эту территорию ЖЭУ № 7.

- Заявка принята. Сейчас мастер выехал с комиссией по другому адресу, поэтому передать сообщение пока не могу. Звоните завтра после обеда, и мы предоставим всю информацию о дальнейших работах, - заверили нас.

Мы обязательно перезвоним и отчитаемся, навели ли порядок.

Уважаемые читатели, давайте бороться со снежными завалами вместе! Присылайте фото сугробов во дворе вместе с вашими рассказами на наш редакционный WhatsApp 8-923-145-11-03. Мы обязательно все опубликуем и разберемся в ситуации.

Угол Каменской и Фрунзе: под ногами каша... Фото: Даба ДАБАЕВ

Угол Каменской и Фрунзе: под ногами каша...Фото: Даба ДАБАЕВ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Снег должны вывезти за три дня»

Вот как прокомментировали ситуацию в Государственной жилищной инспекции Новосибирской области:

- Прежде всего, важно понять, заключен ли у жильцов дома договор на вывоз снега с управляющей компанией. Если нет, то сваливать убранный снег на газоны коммунальщики имеют право, и это не является нарушением. Поскольку вывоз снега не входит в обязательный перечень услуг управляющей компании, то жильцы дома на общем собрании должны принять решение, что такие работы необходимы, и оплатить их.

Если же договор заключен и управляющая компания его не выполняет, то любой житель дома вправе написать претензию «управдому». (Обязательно убедитесь, что ваша жалоба зафиксирована. Это важно: если коммунальщики не отреагируют, вам придется писать жалобу в жилинспекцию.) Отреагировать на жалобу и убрать сугробы управляющая компания обязана в течение трех дней. если этого не происходит, вы имеете право обратиться в жилинспекцию.

Грязь и снег на Фрунзе, 21. Фото: Даба ДАБАЕВ

Грязь и снег на Фрунзе, 21.Фото: Даба ДАБАЕВ

Обратиться в государственную жилищную инспекцию Новосибирской области лично можно по адресу: Новосибирск, ул. Ленина, 1, каб. 319. Уточнить информацию можно по тел. (383) 303-44-69.

Также круглосуточно вы можете отправить SMS со своей жалобой на номер 8-903-937-77-58. Либо написать электронное обращение на сайте жилинспекции: gji.nso.ru/priem/set-appeal

А В ЭТО ВРЕМЯ

Прокуратура взялась за опасный снегоотвал

Правоохранители проверили снегоотвал по адресу: улица Большая, 23, в городе Оби после обращения общественников «Гражданского патруля».

- Прокуратура выяснила, что в феврале этого года под снегоотвал был передан участок площадью 40 000 кв. м. Соответствующее постановление было подписано главой города в начале этого года без каких-либо согласований с Роспотребнадзором, в нарушение требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, - объяснил глава общественной организации Ростислав Антонов.

Прокуратура уже вынесла представление с требованием ликвидировать снегоотвал, а также правоохранители завели в отношении главы города дело об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Плита из вторсырья: тротуар можно будет выложить из бывшего мусора
Русская Барби обидела своей шуткой белорусов
Водоснабжение под контролем: Игорь Шпектор оценил работу специалистов Верх-Тулы
Рыба моей мечты: сибиряк поймал в Оби щуку весом 6 килограммов
Пережили зиму без проблем: котельные города Обь отработали без сбоев
Деньги на воздух: юридическая фирма наживается на доверчивых пенсионерах, обещая им большую пенсию
Миллиард яиц за год: Новосибирская область планирует отправлять продукцию в Китай
Новосибирский филиал Россельхозбанка направил на проведение посевной в регионе более 1 миллиарда рублей
«Смогут эту установку рекомендовать»: Игорь Шпектор оценил мусоросжигательный завод в Коченево
Дорога в Зюзю и термороботы: губернатор проконтролировал исполнение своих поручений в Барабинском районе
Галантный толкатель: сибирячка сняла видео с мужчиной, который рассовывал людей по автобусам
«Три смены пахал ради букета»: новосибирцев повеселил уснувший с цветами в метро мужчина
Спорт и фитнес-браслеты нынче в почете
«Черным людям вход воспрещен»: в Новосибирске охрану ночного клуба упрекнули в расизме
В Новосибирске ищут мужчину с челкой: напал на ребенка
Пропавший при загадочных обстоятельствах молодой парень с гитарой найден мертвым
Дороги по федеральной программе одобрил: с рабочим визитом в Новосибирск приехал Игорь Шпектор
«Гоните в шею этих жуликов»: в Советском районе по квартирам ходят лже-пожарные и продают дымовые извещатели
Схватили и убежали: две девушки в баре пытались расплатиться за дорогое пиво фальшивыми деньгами
Тряпку в руки и на дорогу: новосибирских водителей предупредили о штрафах за грязные номера
Погода на день в Новосибирске: 19 марта будет нулевая температура, на дорогах скользко
Пушистая парочка хулиганов: белые медвежата внезапно «напали» на свою маму
Геннадий Гуляев: «Крым — в сердце каждого сибиряка»
В новосибирские школы разослали фоторобот педофила
Бил стекла в доме рукой: под Новосибирском подросток с отцом спас двух женщин из горящего дома