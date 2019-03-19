2019-03-19T12:18:55+03:00
Общество

«Все правильно сделали пять лет назад»: новосибирцы о присоединении Крыма

В Новосибирске отметили юбилей - пять лет со дня возвращения Крыма в состав России
Александра БРУНЯ
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Сквер перед Новосибирским оперным театром был заполнен флагами.Сквер перед Новосибирским оперным театром был заполнен флагами.Фото: Даба ДАБАЕВ

Масштабный праздник прошел в сквере перед оперным театром

Понедельник, полдень. На улице не по-весеннему морозно, но к оперному театру непрерывным потоком тянутся люди. В основном это молодежь и пенсионеры, ведь день рабочий. Все с нетерпением ждут у сцены начала праздника. Сибиряки вместе со всей страной отмечают знаменательную дату. Ровно пять лет назад в этот день Крым вернулся в состав России. Так решили жители, а вся остальная страна их желание поддержала. Теперь это самый настоящий национальный праздник.

Гости праздника на вопрос: «Правильно ли мы все сделали пять лет назад?» - отвечают однозначно. Фото: Даба ДАБАЕВ

Гости праздника на вопрос: «Правильно ли мы все сделали пять лет назад?» - отвечают однозначно.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Все правильно мы сделали, - ответил пришедший на праздник пенсионер Владимир Михайлович. - Крым испокон веков был русским. Ушаков с турками воевал за Черное море. Сибиряки всегда будут поддерживать крымчан. У них сейчас и глава такой бойкий, молодец.

Алина пришла на праздник с подругами. Фото: Даба ДАБАЕВ

Алина пришла на праздник с подругами.Фото: Даба ДАБАЕВ

На празднике было много молодежи.

- Я занимаюсь в военно-патриотическом клубе «Искра», поэтому мне было очень интересно сюда прийти. Это очень важно, на мой взгляд, - рассказала школьница Алина.

На празднике яблоку негде было упасть. Фото: Даба ДАБАЕВ

На празднике яблоку негде было упасть.Фото: Даба ДАБАЕВ

Торжество организовал Центр патриотического воспитания Новосибирской области. Его директор Алла Данилевская отметила, что впервые во время культурно-просветительской программы на экране для сибиряков демонстрировались видеообращения ведущих деятелей искусства и культуры о Крыме.

Светлана Шибаева, заместитель министра региональной политики Новосибирской области. Фото: Даба ДАБАЕВ

Светлана Шибаева, заместитель министра региональной политики Новосибирской области.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Холодной весной увидеть теплые крымские пейзажи особенно приятно. Сегодня праздник будет посвящен истории и культуре Крыма. Вы сами видите, какой интерес у людей! - отметила Светлана Шибаева, заместитель министра региональной политики Новосибирской области.

Геннадий Гуляев, руководитель регионального исполкома Общероссийской общественной организации «Офицеры России». Фото: Даба ДАБАЕВ

Геннадий Гуляев, руководитель регионального исполкома Общероссийской общественной организации «Офицеры России».Фото: Даба ДАБАЕВ

- Наш президент говорит: «У России нет границ». Она везде и всюду. Где бы русский человек ни находился, Крым в сердце у каждого. Для настоящего патриота Крым - это святыня, колыбель православия и нашего Военно-морского флота, - поздравил новосибирцев Геннадий Гуляев, руководитель регионального исполкома Общероссийской общественной организации «Офицеры России».

Старшее поколение однозначно заявляет: «Крым всегда был наш». Слева направо - дети ВОВ Анна Поликарповна, Зоя Архиповна, Александра Андриановна. Фото: Даба ДАБАЕВ

Старшее поколение однозначно заявляет: «Крым всегда был наш». Слева направо - дети ВОВ Анна Поликарповна, Зоя Архиповна, Александра Андриановна.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Надо почаще такие праздники проводить! - уверенно заявляет Александра Андриановна.

- Крым - это наша кровинушка. Мы, дети войны, особо трепетно относимся к этому, - поддерживает подругу Зоя Архиповна.

Гости могли побывать в Крыму виртуально - с помощью 3D-очков. Фото: Даба ДАБАЕВ

Гости могли побывать в Крыму виртуально - с помощью 3D-очков.Фото: Даба ДАБАЕВ

Помимо красочных выступлений и задорных песен организаторы подготовили много интересных площадок: фотозоны, настольные игры, мастер-классы и розыгрыш призов. Новосибирцы смогли посмотреть видео о Крыме в 3D-очках. С праздника никто не ушел в плохом настроении!

ИСТОЧНИК KP.RU

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