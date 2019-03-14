2019-03-13T13:51:45+03:00
Здоровье

Все на анализ: Сибирские ученые назвали бактерии, способные оставить вас без зубов

Специалисты научились определять их по ДНК - быстро и дешево [фото]
Александра БРУНЯ
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Самых опасных бактерий в полости рта всего пять видов. Они виновники всех проблем.Самых опасных бактерий в полости рта всего пять видов. Они виновники всех проблем.Фото: Даба ДАБАЕВ

Проблемы с зубами есть практически у каждого человека на Земле. По данным ВОЗ, у 80 - 98% населения, в зависимости от страны, есть кариес, чуть меньше людей испытывают проблемы с пародонтом - тканями, которые окружают зуб.

С пародонтитом, опасным воспалением полости рта, по тем же данным, в разное время жизни сталкивается практически каждый. А периимплантит, отторжение имплантата, - настоящая беда для тех, кто пытается вернуть себе здоровую и красивую улыбку. Оказалось, вся вина за эти опасные заболевания лежит на пяти бактериях.

Porphyromonas Gingivalis.

Porphyromonas Gingivalis.

Tannerella Forsythia.

Tannerella Forsythia.

Treponema Denticola.

Treponema Denticola.

Aggregatibacter Actinomycetemcomitans.

Aggregatibacter Actinomycetemcomitans.

Prevotella Intermedia.

Prevotella Intermedia.

«Потихоньку делают свое злобное дело»

В полости рта человека на самом деле живет множество микроорганизмов - 500 - 700 разных видов, при этом успешно сосуществуя и особо никому не мешая. Но оказалось, что не все из них безобидны.

- Вокруг зуба даже при самом тщательном уходе может сформироваться пленочка, в которой начнут размножаться опасные бактерии, которые потихоньку делают свое злобное дело -разрушают пародонт, - отмечает Сергей Коваленко, доктор биологических наук, заместитель директора по науке ООО «Биолинк». - В итоге и возникает пародонтит, а при имплантации - периимплантит. Это очень тяжелые заболевания, с которыми пародонтологи борются с помощью антибиотиков долго и упорно.

И здесь возникает вопрос: а с кем конкретно нужно бороться? Бактерий сотни видов, и широкий спектр антибиотиков может и не помочь.

- Самых опасных бактерий в полости рта всего пять видов. Они виновники всех проблем. Чтобы с ними правильно бороться - нужно их определить, - говорит ученый. - Для этого мы разработали специальный тест. Он быстрый, эффективный и недорогой.

. Фото: Даба ДАБАЕВ

.Фото: Даба ДАБАЕВ

. Фото: Даба ДАБАЕВ

.Фото: Даба ДАБАЕВ

Специалистам необходимо всего несколько часов, чтобы определить, какой именно микроорганизм стал источником всех проблем. Фото: Даба ДАБАЕВ

Специалистам необходимо всего несколько часов, чтобы определить, какой именно микроорганизм стал источником всех проблем.Фото: Даба ДАБАЕВ

Лечение будет более точным

- Наше исследование началось примерно год назад и проходило в кооперации с кафедрой терапевтической стоматологии Новосибирского медицинского университета и стоматологической поликлиникой Дорожной клинической больницы. Мы стали применять наш тест, и в итоге лечение пациентов проходило быстрее и эффективнее. С помощью теста выбирались правильные препараты, нацеленные именно на те микроорганизмы, которые явились причиной заболевания, - добавляет Сергей Коваленко.

Заведующий лабораторией генодиагностики Демид Бредихин объясняет принцип теста:

- Стоматолог берет образец и направляет его в нашу лабораторию. Мы выделяем из образца ДНК и проводим ПЦР-анализ, по результатам которого точно можем сказать, есть ли наиболее опасные бактерии в образце и как их много. Способ более быстрый и точный, чем стандартное исследование - высев на среды.

Специалистам необходимо всего несколько часов, чтобы определить, какой именно микроорганизм стал источником всех проблем.

Современный интерьер медицинского центра. Фото: Даба ДАБАЕВ

Современный интерьер медицинского центра.Фото: Даба ДАБАЕВ

«Пациент должен не зевать»

Разработчики уверяют: стоимость такого теста невелика, а польза вполне ощутима, в том числе и для кошелька. Он сможет сохранить десятки тысяч рублей, которые без него будут потрачены на перебирание антибиотиков, а затем на восстановление организма после массированного удара препаратами.

- Конечно, предложить сделать анализ - это работа стоматолога. Но и сам пациент должен не зевать и заботиться о своем здоровье, - рассуждает Демид Бредихин. - В идеале тест нужно проводить до стоматологических вмешательств и имплантации. Но все мы понимаем, что живем в реальном мире. Так что сделайте анализ хотя бы при появлении проблем.

Подобный тест - новинка для Новосибирска. Данный анализ широко распространен за границей, но в России только набирает свои обороты. Он станет доступен сибирякам с конца февраля здесь.

Добро пожаловать в медицинский центр «Статус». Фото: Даба ДАБАЕВ

Добро пожаловать в медицинский центр «Статус».Фото: Даба ДАБАЕВ

Конкретно

Пять самых опасных бактерий полости рта

Porphyromonas Gingivalis - порфиромонас гингивалис

Tannerella Forsythia - таннерелла форсайтиа (ранее Bacteroides Forsythus)

Treponema Denticola - трепонема дентикола

Aggregatibacter Actinomycetemcomitans - аггрегатибактер актиномицетемкомитанс

Prevotella Intermedia - превотелла интермедиа

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ИСТОЧНИК KP.RU

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