Все на анализ: Сибирские ученые назвали бактерии, способные оставить вас без зубов

Проблемы с зубами есть практически у каждого человека на Земле. По данным ВОЗ, у 80 - 98% населения, в зависимости от страны, есть кариес, чуть меньше людей испытывают проблемы с пародонтом - тканями, которые окружают зуб.

С пародонтитом, опасным воспалением полости рта, по тем же данным, в разное время жизни сталкивается практически каждый. А периимплантит, отторжение имплантата, - настоящая беда для тех, кто пытается вернуть себе здоровую и красивую улыбку. Оказалось, вся вина за эти опасные заболевания лежит на пяти бактериях.

Porphyromonas Gingivalis.

Tannerella Forsythia.

Treponema Denticola.

Aggregatibacter Actinomycetemcomitans.

Prevotella Intermedia.

«Потихоньку делают свое злобное дело»

В полости рта человека на самом деле живет множество микроорганизмов - 500 - 700 разных видов, при этом успешно сосуществуя и особо никому не мешая. Но оказалось, что не все из них безобидны.

- Вокруг зуба даже при самом тщательном уходе может сформироваться пленочка, в которой начнут размножаться опасные бактерии, которые потихоньку делают свое злобное дело -разрушают пародонт, - отмечает Сергей Коваленко, доктор биологических наук, заместитель директора по науке ООО «Биолинк». - В итоге и возникает пародонтит, а при имплантации - периимплантит. Это очень тяжелые заболевания, с которыми пародонтологи борются с помощью антибиотиков долго и упорно.

И здесь возникает вопрос: а с кем конкретно нужно бороться? Бактерий сотни видов, и широкий спектр антибиотиков может и не помочь.

- Самых опасных бактерий в полости рта всего пять видов. Они виновники всех проблем. Чтобы с ними правильно бороться - нужно их определить, - говорит ученый. - Для этого мы разработали специальный тест. Он быстрый, эффективный и недорогой.

Специалистам необходимо всего несколько часов, чтобы определить, какой именно микроорганизм стал источником всех проблем.Фото: Даба ДАБАЕВ

Лечение будет более точным

- Наше исследование началось примерно год назад и проходило в кооперации с кафедрой терапевтической стоматологии Новосибирского медицинского университета и стоматологической поликлиникой Дорожной клинической больницы. Мы стали применять наш тест, и в итоге лечение пациентов проходило быстрее и эффективнее. С помощью теста выбирались правильные препараты, нацеленные именно на те микроорганизмы, которые явились причиной заболевания, - добавляет Сергей Коваленко.

Заведующий лабораторией генодиагностики Демид Бредихин объясняет принцип теста:

- Стоматолог берет образец и направляет его в нашу лабораторию. Мы выделяем из образца ДНК и проводим ПЦР-анализ, по результатам которого точно можем сказать, есть ли наиболее опасные бактерии в образце и как их много. Способ более быстрый и точный, чем стандартное исследование - высев на среды.

Специалистам необходимо всего несколько часов, чтобы определить, какой именно микроорганизм стал источником всех проблем.

Современный интерьер медицинского центра.Фото: Даба ДАБАЕВ

«Пациент должен не зевать»

Разработчики уверяют: стоимость такого теста невелика, а польза вполне ощутима, в том числе и для кошелька. Он сможет сохранить десятки тысяч рублей, которые без него будут потрачены на перебирание антибиотиков, а затем на восстановление организма после массированного удара препаратами.

- Конечно, предложить сделать анализ - это работа стоматолога. Но и сам пациент должен не зевать и заботиться о своем здоровье, - рассуждает Демид Бредихин. - В идеале тест нужно проводить до стоматологических вмешательств и имплантации. Но все мы понимаем, что живем в реальном мире. Так что сделайте анализ хотя бы при появлении проблем.

Подобный тест - новинка для Новосибирска. Данный анализ широко распространен за границей, но в России только набирает свои обороты. Он станет доступен сибирякам с конца февраля здесь.

Добро пожаловать в медицинский центр «Статус».Фото: Даба ДАБАЕВ

Конкретно

Пять самых опасных бактерий полости рта

• Porphyromonas Gingivalis - порфиромонас гингивалис

• Tannerella Forsythia - таннерелла форсайтиа (ранее Bacteroides Forsythus)

• Treponema Denticola - трепонема дентикола

• Aggregatibacter Actinomycetemcomitans - аггрегатибактер актиномицетемкомитанс

• Prevotella Intermedia - превотелла интермедиа