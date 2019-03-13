«Дочка была вся в слезах»: многодетная мама набросилась на восьмиклассницу, защищая своего ребенка

Егоровка - обычное село в Болотнинском районе. Деревенские друг друга знают в лицо, ежедневно встречаются в магазине и на работе.

Местная школа - одна из таких точек притяжения: дети и взрослые живут по соседству, все вместе встречаются в коридорах, делают уроки, гуляют. В скандале, который сейчас в Егоровке не обсуждает только ленивый, смешалось все: дети завхоза, которые учатся в разных классах, и «рукоприкладство» местного повара, чей ребенок тоже набирается ума-разума в местных стенах... К слову, «рукоприкладство» повара в отношении восьмиклассницы закончилось в полиции: с девочки-подростка сняли побои, а ее мама-завхоз написала заявление. Корреспонденты «Комсомолки» попытались разобраться в этой истории.

«ТЕТЯ ВАЛЯ, НАСТЮ БЬЮТ!»

Одна из участниц школьного конфликта - 14-летняя Настя (имена детей изменены. - Прим. авт.) - учится в восьмом классе, эту же школу посещает и ее младшая сестра - пятиклассница Аня. 1 марта у обеих девочек были занятия в первую смену.

- На перемене после второго урока девочки из класса Ани спрятали портфель одноклассника Насти. Аня все это видела и сказала мальчику, кто его взял, - объясняет Валентина, мама девочек.

Банальная история, просто классический школьный сюжет, который мог бы забыться к концу шестого урока. Но, видимо, что-то пошло не так. Женщина уверяет: после того как Аня все рассказала, на нее накинулись две одноклассницы, одна из которых - Галя, дочка школьного повара.

Настя вступилась за свою младшую сестру.Фото: СОЦСЕТИ

- Девочки не имели никакого отношения к этой истории, но почему-то начали кричать на Аню, - описывает ситуацию Валентина. - Учительницы в тот момент не оказалось в классе - она уходила за журналом, поэтому за мою дочку никто заступиться не мог. Аня в слезах выбежала из класса и села на лавочку в коридоре.

Заплаканную Аню в коридоре увидела Настя и решила вступиться за младшую сестру. Что и как говорил 14-летний подросток, мы можем судить только со слов ее матери.

- Да, Настя зашла в класс и сказала обидчикам сестры, в том числе и Гале, что если они еще раз тронут Аню, то будут иметь дело с ней. И после этого ушла, - уверяет Валентина. - Она просто защитила сестру, больше ничего не было!

Но на следующей перемене, когда Настя спускалась по лестнице к маме, ей перегородила дорогу школьный повар Ольга - мама той самой Гали, на которую ругалась восьмиклассница. Тут бы завхозу с поваром встретиться, поговорить, примирить детей, но увы.

Аня сидела и плакала, когда ее увидела сестра.Фото: СОЦСЕТИ

- Она начала выговаривать моей дочке, что та поступила неправильно, мол, не ее это дело - выступать в классе... А когда Настя попыталась уйти, схватила мою дочь за ладонь с такой силой, что повредила ей указательный палец, даже синяк потом был, - с досадой в голосе говорит завхоз Валентина. - Понятно, что дочка стала защищаться, отбиваться. А потом повар толкнула Настю, и та ударилась об стену.

О том, что происходит с дочкой, Валентине рассказали одноклассницы девочки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/696816" frameborder="0"></iframe> Избиение ученицы работницей школы под Новосибирском..

- Они прибежали ко мне, говорят: «Тетя Валя, Настю бьют». Я быстрей туда. Так Ольга еще и на меня набросилась с матами. Стала говорить, что дочка ее сотовый разбила. А мы потом посмотрели видео с камер наблюдения - оказалось, что он у нее просто выпал, - продолжает Валентина.

«ДОЧКА ЗАЩИЩАЛА ПОДРУЖЕК»

А вот у школьного повара Ольги совсем другая версия этой истории.

- На перемене после того происшествия моя дочка пришла вся заплаканная, ничего не стала есть и ушла. Я не успела спросить, что случилось, поэтому и подошла к ее подружкам. Они рассказали, что Настя из восьмого класса на нее накричала. Хотя Галя просто заступалась за одноклассниц, - рассказывает Ольга.

Ольга уверяет, что пальцем не трогала восьмиклассницу, а только защищалась от накинувшейся с кулаками школьницыФото: СОЦСЕТИ

Ольга решила поговорить с Настей: столкнулись они с восьмиклассницей на школьной лестнице.

- Вместо того чтобы извиниться, Настя стала материться, оскорблять меня. А потом еще и потасовку начала, - добавляет Ольга. - Я ее пальцем не трогала. Только немного отстранила к стене, когда она накинулась на меня.

В общем, вот такая история. Кто и что сказал, уже не разберешь - верить можно только видео, которое снимали подростки. Но дальше события развивались не в пользу работницы школьной плиты.

- Мне предложили написать заявление по собственному желанию, иначе грозили уволить по статье. Я согласилась уйти, - признается Ольга. - И вот представьте, в какой я сейчас ситуации: в одиночку воспитываю восьмерых детей и осталась без работы.

В администрации школы комментировать ситуацию отказались наотрез. Как бы то ни было, разобраться в этой истории предстоит Следственному комитету: правоохранители уже начали проверку.

А нам все-таки кажется, что погорячились все. Видимо, издержки профессии - не всегда хорошо, когда дети круглосуточно находятся под опекой взрослых. Им же самим когда-то предстоит стать взрослыми, а значит, нужно учиться разбираться в своих поступках и принимать решения самостоятельно, без помощи мам, которые всегда под боком.

«Комсомолка» следит за развитием событий.