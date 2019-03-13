Главный приз - машина дров!

Русская народная, веселая и громкая - наверное, самая аутентичная в Новосибирске Масленица прошла в микрорайоне Затон. Рядом берег реки, кругом частные дома, из труб клубится веселый дымок, в воздухе - запах весны и блинов. На снежных горках, словно воробьи, расселась ребятня со всего района. Программа традиционная - веселая, с песнями, частушками, сжиганием чучела, конкурсами и забавами.

Все как в басне «Лебедь, рак и щука»! И у кого сила тяги больше - тот и получит приз.Фото: Даба ДАБАЕВ

Праздник совместно организовали совет ТОС «Затон», Дом культуры «Затон» и депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Моисеев.

Сергей Моисеев.

- Наш округ устроен так: здесь много маленьких удаленных районов - Затон, Лесоперевалка, Балластный карьер. И везде каждый год мы устраиваем праздники вместе с активом жителей. В Затоне сотрудничаем с советом ТОС «Затон», - говорит Сергей Моисеев. - Поздравляем всех жителей нашего города с началом весны. Вместе с вами радуемся солнечной погоде, готовимся к посту, а потом будем встречать Пасху.

Семья Забара радуется победе.

Депутат предоставил оригинальные и полезные в хозяйстве призы - 3 машины дров. В разных районах соревнования за главный приз проходили по-своему: это и семейные конкурсы, и состязания силачей. В Затоне сертификат на «теплый» подарок получила многодетная семья Забара.