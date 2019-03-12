Сибиряк повторил судьбу своего деда

Героями публикаций рубрики, в которой мы рассказываем о людях и профессиях железной дороги, часто становятся специалисты, добившиеся серьезных высот или повышений. В общем, профессионалы новой формации. Таких, идущих в авангарде, на железной дороге ценят, их воспитывают, дают им возможности для роста. Но, как и в любой крупной успешной структуре, здесь есть другие сотрудники. И они не менее ценны. Это люди, ежедневно выполняющие трудную, иногда однообразную, но очень ответственную работу. Без них не было бы авангарда: зачем он нужен, если нет армии? Об одном таком человеке, чей труд сразу и не заметен, мы расскажем сегодня. Это составитель поездов, живущий в сибирском городе Барабинске, Андрей Геннадьевич Синкевич.

СУДЬБА СДЕЛАЛА ВИТОК

Станция находится в сотнях километров от Новосибирска. Она не самая большая, но достаточно оживленная. По железным путям транзитом с запада на восток и с востока на запад идут вагоны, груженные углем, нефтью, газом. Часть вагонов собирают в новые составы, и они отправляются дальше по маршруту. Составлением вагонов занимается Андрей Геннадьевич. Ему 49 лет, и больше половины из них он трудится здесь составителем.

- На железную дорогу я пришел, можно сказать, случайно. Окончил восемь классов школы, поступил в политехнический техникум на строительное отделение - думал, на стройку пойду после армии, но это было как раз начало 1990-х, все стройки в нашем городке встали. На дискотеке познакомился с девушкой, начали встречаться. Ее отец, машинист, посоветовал мне устроиться на железную дорогу, - вспоминает Андрей Синкевич.

Тогда станции Каинск-Барабинск нужны были составители. Сначала юношу взяли сцепщиком, а через некоторое время, сдав экзамен, он получил профессию, с которой так и не смог расстаться. Впрочем, как и с той девушкой - она стала верной женой. Сын Андрея тоже решил связать свою жизнь с железной дорогой. Он с детства приходил на станцию, так и заинтересовался. Парень окончил СГУПС, отслужил в армии, сейчас работает в Барабинске маневровым диспетчером.

- У многих так бывает - судьба повернет случайно… Казалось бы, где я и где - железная дорога, - рассуждает Андрей Геннадьевич. - Однако позже узнал от родной тетушки, что в конце 1940-х мой дед вместе с бабушкой работал на Дальнем Востоке на железной дороге. Дед был как раз составителем поездов, бабушка - телеграфисткой. Получается, я «вернулся» в профессию через поколение.

Железнодорожная станция Барабинск.

«ПОЕХАЛИ ВПЕРЕД»

В работу новый сотрудник влился быстро. Начинал с помощника - таскал тормозные башмаки, переводил ручные стрелки, дублировал знаки составителя. Это сейчас есть рации, так что связаться с машинистом можно, нажав лишь одну кнопку, а раньше рация была практически запасным вариантом. Надежнее было показать, что нужно, флажками. Если состав длинный, помощник эту «морзянку» дублировал.

В 1992 году Андрей устроился помощником, а уже через полгода сдал экзамены на составителя - ревизор поставил зачет и отправил в самостоятельное плавание. Позже сибиряк перешел на станцию Барабинск, где работает до сих пор.

- Знаете, моя профессия не какая-то романтичная или особенная. Обычная работа, ежедневный труд. Главное, не пропустить ничего важного, все сделать по инструкции - тогда чувствуешь себя спокойно и смена проходит гладко, - объясняет сибиряк.

Задачи у составителя такие: подача, уборка вагонов с пути, формирование составов, подача вагонов клиентам. На смене Андрея Геннадьевича чаще всего можно увидеть у вагона в желтой сигнальной жилетке с рацией в руке - он подает сигнал тому, кто сидит в тягаче: «Машинист Петров, сигнал М1 лунно-белый - по маршруту свободный, я нахожусь справа на подножке, поехали вперед». Лунно-белый, заметим, это не эпитет для красоты, а обозначение цвета семафора, то есть ехать можно. Услышав и повторив сигнал, машинист дает ход, колесные пары медленно начинают вращаться, гудят и скрипят, приближаясь к Синкевичу. Как только стыковка произошла, механизм сцепляется самостоятельно. Дело составителя - проверить надежность сцепления и подключить тормоза.

Другая задачка - нужно снять с состава «больного». Так составитель называет вагон с неисправностью. К примеру, на колесной паре подшипник приходит в негодность, а если вовремя от этого слабого звена не избавиться, можно дождаться неприятностей. Неисправность заметят коллеги Синкевича, а он уже постарается - выведет его с пути.

- В этом случае надо расцепить состав, оставшуюся часть закрепить. Груз куда денем? Никуда! Мы его не трогаем, он в вагоне остается. А когда колесную пару заменим, прицепим «пролеченный» вагон к следующему составу, - говорит составитель.

«ВСЕ КАК ВСЕГДА»

Смена длится 12 часов, за это время составитель успевает сцепить и расцепить сотни вагонов. Он их и не считал - некогда, надо следить за точностью действий. Однако, поразмыслив, прикидывает: за 26 лет работы счет наверняка идет на тысячи вагонов.

За это время работа составителя не очень изменилась - это тот остов, который, кажется, будет всегда, как и сама дорога.

- Что у нас нового? - перебирает годы в памяти собеседник. - Новый пост ЭЦ в Барабинске. Стрелки теперь централизованные, ими руководят дежурные по станции. Раньше была должность помощника составителя, а сейчас справляемся без нее. До нас ведь только с флажками работали, без них никуда было, как и без дублирующего помощника. Сейчас радиосвязь отличная, от 150 метров до километра дистанция между мной и машинистом - прекрасно слышно. А в основном все как всегда.

И это «все как всегда» подкупает: он работает как всегда - честно, хорошо. За это «как всегда» Андрей Синкевич был недавно награжден знаком «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 20 лет». Отмечен начальством за наставническую работу. Андрей Геннадьевич выпустил в большую жизнь несколько десятков молодых людей, многие из них прыгнули дальше - стали начальниками в разных структурах. Опыт свой сибиряк не копит в дальнем ящике - делится им охотно, поэтому и к нему тянутся молодые люди за советом, подсказкой.

- Вам ведь нравится ваша работа? - задаем наивный вопрос.

Составитель думает, что ответить, - сам себя раньше о таком явно не спрашивал:

- Я случайно сюда пришел, и профессия моя не какая-то особенная. Но если бы не нравилось, другое место нашел бы. Да и знаете, без меня тут никуда…

- Как точно, - думаем мы. - Это ответ человека, чувствующего, что он на своем месте.