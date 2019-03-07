«В Новосибирске можно спрятать почти весь золотой запас страны!»

Самый золотой - это не преувеличение и не метафора: вот уже 78 лет именно Новосибирский аффинажный завод перерабатывает драгоценные металлы. Более того, именно сибирское предприятие одним из первых в России было включено в список Good Delivery Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA).

Новосибирский аффинажный завод.

Случилось на предприятии и еще одно важное событие: новым директором стал Андрей Валерьевич Ергин. В общем, история у завода богатая, есть о чем рассказать. Так что корреспонденты «Комсомолки» отправились в гости на золотой завод.

Андрей Валерьевич Ергин, директор Новосибирского аффинажного завода.

«В планах - развивать завод!»

- Одним из новых собственников завода стала инвестиционная компания «Волга капитал», о которой мало что известно, - начинаем мы разговор. - Сколько она намерена вкладывать в модернизацию завода? Какие планируются кампании по улучшению экологической среды, ведь завод находится практически в центре города?

- Если вы помните, в свое время завод родился во второй раз. Когда предприятие восстанавливалось в 1991 году, требования к количеству и качеству выбросов были более строгие, поэтому у нас была выделена специальная санитарная зона - она намного больше той, что указана в современных требованиях. Кроме того, на заводе была модернизирована система вентиляции, пыле- и газоулавливания, система по очистке воды, поставлены электрические фильтры, которые задерживают до 99,9% выбросов. Поэтому говорить, что наше предприятие станет больше загрязнять атмосферу, неверно: мы сейчас перерабатываем в 10 раз меньше тех объемов, которые возможны по мощностям. Очистительные системы, можно сказать, простаивают. Также на нашем заводе организован сбор мусора и деление его по направлениям: стекло, пластик, прочие отходы - мы за то, чтобы мусор утилизировался и перерабатывался правильно, - подчеркнул директор предприятия Андрей Ергин.

Процесс изготовления золотых слитков.

- Вернемся к учредителю. «Волга капитал» приобрела акции нашего предприятия, и это само по себе вложение денег, - добавляет Юлия Винокурова, главный юрисконсульт компании. - В планах нашего учредителя - развивать завод, но ни в коем случае его не банкротить!

«У нас текучки нет!»

- Теперь немного о другом. Мы все-таки говорим об аффинажном заводе как об одной из самых старых промышленных площадок города. Каких фактов из истории предприятия сибиряки не знают?

- В далеком 1941 году предприятие было эвакуировано из Москвы и стало одним из градообразующих заводов Новосибирска, курировал переезд завода Лаврентий Павлович Берия. Здание, в котором расположен завод, в довоенное время (1927 - 1928) было возведено для сельскохозяйственного техникума, - с улыбкой ответил на наш вопрос Андрей Валерьевич.

Будущий золотой слиток.

Готовый золотой слиток.

- А что скажете о кадрах, которые работают у вас сейчас? Будете ли расширять штат?

- Сейчас мы планируем дальнейшую модернизацию предприятия, поэтому, как только определимся с новым оборудованием и технологиями, будет ясно, каких специалистов потребуется привлекать дополнительно. Что касается текущего состава, на заводе работают уникальные специалисты как на производственных участках, так и в лаборатории. Например, ни одно учебное заведение не готовит плавильщиков - мы же выращиваем их на предприятии. Поэтому чем дольше работает человек на заводе, тем он для нас ценнее. И текучки у нас нет!

Будущий серебряный слиток.

Готовый серебряный слиток.

Справка «КП»

Андрей Валерьевич Ергин родился в 1964 году. Окончил Каменск-Уральский алюминиевый техникум, а затем в 1993 году - УПИ имени С. М. Кирова по специальности «инженер-механик».

С 2004 года Андрей Валерьевич возглавлял ряд дочерних предприятий Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов, а также дирекцию по контроллингу и отчетности. Последние 1,5 года занимался реализацией проектов по организации поставок золотосодержащего сырья из ближнего и дальнего зарубежья.