2019-03-06T07:21:46+03:00
Спорт

В Пашино участников универсиады поддержали лыжной гонкой

3 марта одно из популярных мероприятий - «Лыжня Пашино» - собрало в Калининском районе более трех сотен спортсменов и любителей самого зимнего вида спорта - катания на лыжах
Алена КОВРОВА
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В этом году на лыжню Пашино встали более 300 участников.В этом году на лыжню Пашино встали более 300 участников.Фото: Алена КОВРОВА
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Соревнования проводятся в 12-й раз и с каждым годом число участников, желающих побороться за призы, пообщаться и проводить зиму, только увеличивается. Началось все в 2007 году - тогда идею организовать свою, пашинскую, массовую лыжную гонку, которая позволила бы жителям, не попавшим на «Лыжню России», посоревноваться, реализовал депутат Совета депутатов города Новосибирска Вячеслав Илюхин, до сегодняшнего дня лидер и координатор уже всеми любимого массового забега.

- В прошлом году было 182 человека, в этом году ожидали приблизительно столько же, - говорит Вячеслав Викторович. - «Лыжня Пашино» не уступает другим ни по масштабности, ни по красочности. Знаковое спортивное событие для нашего жилого района. Его ждут!

Если в самом начале пути в забеге принимали участие только местные жители, то сегодня легко заметить, что география расширилась. В этом году на старт вышли учащиеся школ № 34 и 46, лицея № 81, жители военного городка Гвардейский, спортсмены поселков Садовый и Сосновка, работники завода «Искра», спортсмены ЦВР «Пашинский», а также жители микрорайона и всего Калининского района.

- «Лыжня Пашино» - это, наверное, часть какого-то хорошего прошлого, когда люди старались проводить время вместе, делиться эмоциями, добротой, - анализирует такую популярность забега Вячеслав Илюхин.

Вячеслав Илюхин.

Вячеслав Илюхин.

Регистрация участников показала - в забеге приняли участие 304 человека, среди них семьи с детьми, профессионалы, любители, пенсионеры.

- Я лет 10 приезжаю, - рассказывает Сергей Васильевич Козлов, участник, которому 63 года.

- У нас лучшая, скажем даже, домашняя лыжня. Здесь появляется заряд бодрости: встречаешь много друзей и знакомых.

- Пришла с семьей. Здесь много моих близких и даже одноклассники, - поделилась ученица начальной школы Соня Охочая. - Катаюсь давно, меня бабушка привела. Я сама победить хочу и всем желаю победы.

Хоть немного на лыжах в Пашино катаются практически все. Популяризация спорта в районе - это совместная работа общества и депутатов.

- В Пашино популярен этот вид спорта: лыжи и биатлон, - отметил организатор, депутат Совета депутатов города Новосибирска Леонид Рыбин. - Лыжня доказала свою востребованность. Иногда мероприятие по времени совпадает с Масленицей, и тогда это еще более яркое событие. Здесь всегда музыка, солдатская каша и здоровый дух. Это праздник души. Неважно, кто прибежит первым, - важна идея, которая объединяет.

Леонид Рыбин.

Леонид Рыбин.

Особое настроение забегу придавал факт небольшой сопричастности к восьми спортсменам, представляющим Новосибирскую область в этот момент в Красноярске. За день до старта лыжни торжественно открылась зимняя универсиада - 2019.

В финале «Лыжни Пашино» наградили участников, пришедших к финишу первыми, а также вручили призы самым спортивным семье и классу, самому юному - четырехлетнему участнику и самому взрослому - лыжнице, которой совсем скоро исполнится 73 года.

Все призы предоставлены депутатом Совета депутатов города Новосибирска Вячеславом Илюхиным и председателем Новосибирской региональной общественной организации «Город» Андреем Гудовским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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