Галина ГРИДНЕВА: Значение гражданского общества в нашей стране постоянно возрастает

В Новосибирске сформировали стратегию развития региона на ближайшие пять лет. «Сибирское лидерство» - именно так называется документ, составителем которого выступили сами жители региона. Стратегия определяет приоритеты в работе власти и ставит цели, достигнув которых Новосибирская область преобразится.

«Построим более 570 социальных объектов»

Губернатор Андрей Травников представил стратегию на форуме «Социально-экономическое партнерство - 2019». Она включает целый ряд показателей, которые четко прописаны в документе. Например, в 2024 году в нашем регионе должно проживать около 2,9 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни человека составит 76 лет.

- Валовый региональный продукт должен вырасти более чем в 1,5 раза. В общей сложности до 2024 года мы построим более 570 социальных объектов: школ, детских садов, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных сооружений, учреждений культуры. Еще около 350 школ, детсадов, учреждений спорта и культуры будут отремонтированы и реконструированы, - рассказал о содержании стратегии Андрей Травников.

Губернатор подчеркнул, что активное участие в национальных проектах позволит более эффективно реализовать стратегию. Ее теперь официально представили общественности.

Стратегию лично презентовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.Фото: Александра БРУНЯ

«Более 500 предложений через площадки Общественной палаты»

У каждого жителя нашего региона было множество возможностей поделиться своей идеей и предложениями, в том числе с помощью Общественной палаты.

- Комиссии проводили тематические дискуссионные площадки, круглые столы, в ходе работы уточнялись формулировки, которые направлялись разработчикам стратегии, в отраслевые рабочие группы и подгруппы. Более 500 предложений было передано разработчикам стратегии через площадки Общественной палаты Новосибирской области, - поделилась цифрами Галина Гриднева, председатель Общественной палаты Новосибирской области.

Многие предложения, переданные посредством Общественной палаты, нашли отражение в стратегии.

- Например, было принято предложение общественной организации «Аист Мама» по открытию отделения перинатальной психологической помощи в перинатальных центрах, а также предложения студентов и преподавателей института социальных технологий и реабилитации НГТУ по поддержке людей с инвалидностью, - отметила председатель.

«Выстроены эффективные механизмы взаимодействия»

Подобное взаимодействие стало возможным благодаря работе между властью и обществом.

- Сегодня выстроены достаточно эффективные механизмы взаимодействия, получения обратной связи между властью и обществом, - подчеркнула Галина Гриднева. - Большое развитие получили ресурсные центры. Мы также видим, что развиваются благотворительность, добровольчество, волонтерство, а также территориальное общественное самоуправление. В Новосибирской области действуют 642 организации ТОС, две трети из которых созданы в последние два года. Люди понимают, что благодаря именно этим организациям они могут защищать свои права и интересы на местах, заниматься общественно полезной деятельностью.

Галина Гриднева отметила, что значение гражданского общества в жизни нашей страны постоянно возрастает.

- Растут профессионализм и активность некоммерческого сектора, что происходит благодаря системной государственной поддержке, созданию условий для работы на рынке социальных услуг, развитию частно-государственного партнерства в этом направлении, - добавила председатель. - Особым событием 2018 года стало проведение в Новосибирске форума социальных и культурных проектов Сибири и Дальнего Востока. Одним из итогов этого форума стало решение об открытии в Новосибирске представительства Фонда президентских грантов по Сибири и Дальнему Востоку.

Стратегию «Сибирское лидерство» обнародовали на форуме.Фото: Александра БРУНЯ

Контроль на всех уровнях

Реализация стратегии, безусловно, должна проходить под контролем. Мало заявить о каких-то намерениях и планах, главное - правильно воплотить их в жизнь.

- Сейчас активно развивается система общественного контроля, расширились полномочия Общественной палаты благодаря формированию общественных советов при органах исполнительной власти и муниципальных образованиях, - говорит Галина Гриднева. - При всех министерствах и практически в каждом муниципальном образовании активно заработали общественные советы, сформированные из профессиональных экспертов, активистов общественных организаций, гражданских активистов. Созданы и работают ОС по независимой оценке деятельности учреждений социальной сферы.

В конце прошлого года в регионе прошло масштабное событие - форум «Общество, власть, бизнес: диалог, доверие, действие», который был организован Общественной палатой Новосибирской области. В совершенно новом формате участники смогли открыто обсудить наиболее острые вопросы, а также договориться о совместной работе над реализацией национальных проектов. Теперь особое внимание будет уделено и «Сибирскому лидерству».

- Уже создан региональный центр общественного контроля, его задачи - тесное взаимодействие со всеми субъектами общественного контроля, организация обучающих мероприятий, а также мероприятий по обмену опытом между всеми участниками процесса. Вопросы выполнения стратегии «Сибирское лидерство» и национальных планов будут обсуждаться на пленарных заседаниях Общественной палаты, - перечислила Галина Гриднева.

Председатель пообещала, что Общественная палата Новосибирской области будет осуществлять постоянный мониторинг хода реализации стратегии «Сибирское лидерство» и продолжит общественное обсуждение хода ее реализации на дискуссионных площадках.