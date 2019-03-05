«У нас даже третьеклассник пылесосы собирает!»: Чем «Лига Роботов» удивляет сибиряков и мир

Робот из лего, робот-гитара или робот-скорпион - это фантастика, которую показывают только в фильмах? А вот и нет! Детям и подросткам из сети секций робототехники «Лига Роботов» сделать «искусственного человека» - как зубы почистить. О том, как новосибирские школьники становятся современными Кулибиными, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал Николай Пак, руководитель инженерного движения «Лига Роботов», член национального совета WRO (World Robot Olympiad).

Николай Пак уверен, что дети сами должны учиться решать сложные задачи.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Семь языков программирования - не предел»

История секции началась восемь лет назад, а сейчас «роботы» буквально захватили город: в Новосибирске успешно работают 30 филиалов лиги, где занимаются 1100 школьников.

- Наши филиалы успешно действуют при городских школах, лицеях и гимназиях. Главное - чтобы уровень сложности соответствовал возрасту школьника. То есть второклассник не будет состязаться и выполнять программы выпускника, - начинает рассказ Николай Юрьевич. Кстати, «Лига Роботов» представлена в семи странах мира: в США, Австралии, Швейцарии, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане и, конечно, России. Всего 29 тысяч мальчишек и девчонок.

По окончании каждого образовательного уровня ребенок получает сертификат и подарки.

- На самом деле лего - это отличная база для конструирования и для развития ребенка. Работать с детьми мы начинаем в подготовительных классах - с помощью лего постигаем мехатронику (область науки и техники, основанная на объединении точной механики с электронными, электротехническими и компьютерными компонентами. - Прим. авт.), - объясняет Николай Пак.

Кто бы мог подумать, что из обычного лего можно собрать невероятных роботов!

- На практике это выглядит приблизительно так. Сначала мы на слайдах показываем, как правильно собрать из лего, например, уточку. Потом подсоединяем к уточке мотор, чтобы она вращалась. Потом даем ребенку задачу - сделать так, чтобы вращались две уточки. И он догадывается, что их надо соединить резинкой. А в первом классе дети пробуют заниматься программированием: начинается все с программ с мультяшками, а заканчивается тем, что ученики через шесть лет уже спокойно пользуются семью языками программирования.

Данилу Зимонину всего пять лет, но он вместе с папой смог собрать «лего-принтер».

- Наши воспитанники прекрасно понимают, как устроены сенсоры, что такое графы, одометрия (использование данных о движении приводов для оценки перемещения. - Прим. авт.), - говорит Николай Юрьевич. - Например, недавно мне пятиклассник буквально на пальцах объяснил, что такое пропорциональный интегральный регулятор. Хотя многие и в 11-м классе не могут объяснить, что такое интеграл.

Этот робот-анализатор был собран Сергеем Булыкиным для Всероссийского этапа Всемирной олимпиады роботов и занял там третье место. Анализатор может следить за влажностью и химическим составом почвы и многое другое. Предоставлено «Лигой Роботов»

Всё сами!

Но добиться того, чтобы ребенок сам тянулся к знаниям, непросто. И подход к работе с детьми в «Лиге Роботов» отличается от привычного «ты ничего не можешь, дай сделаю я».

- Мне не нужны классные специалисты по робототехнике. Мне нужны хорошие, креативные люди, чтобы они несли в мир что-то доброе. И робототехника - отличный инструмент для этого, - уверен Николай Пак. Поэтому прежде всего в «Лиге Роботов» детей учат мыслить нестандартно и самостоятельно справляться с непростыми заданиями.

А вот эту руку Лисандр Шейников собрал для городских соревнований, и его проект стал одним из лучших.

- Мы минимально помогаем ребенку: он должен самостоятельно подумать над задачей, и какой проект он создаст - это его дело, - считает Николай Юрьевич. - Мы готовим подрастающего человека к взрослой жизни, а не растим его в оранжерее. Зачем кого-то «вытягивать», позволять ребенку ничего не делать? Так что мы растим детей в спартанских условиях, чтобы они выходили из школы бойцами!

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Стали лучшими!

Сколько бы ни удивлялись иностранцы, результат такого подхода налицо. Казалось бы, в секции занимаются дети, которые учатся еще в начальной школе, но знают они очень многое.

- Как-то мы были на выставке, где показывали пылесос, который доезжал до края стола и не падал благодаря специальным датчикам, - описывает недавнюю ситуацию Николай Пак. - А наши дети с сенсорными датчиками в третьем классе работают! Один из наших учеников и вовсе собрал аналог такого пылесоса, и автомат сейчас в его квартире действительно убирает! Более того, в 2017 году «Лига Роботов - Бином» взяла золото в основной старшей категории на World Robot Olympiad! Для новосибирской команды это был настоящий триумф, к которому она шла много лет.

У нас все серьезно.

Место встречи - Новосибирск

Но на прежних достижениях останавливаться никто не собирается. Совсем скоро талантливые ребята, которые занимаются в «Лиге Роботов», соберутся в новосибирском лагере имени Олега Кошевого: именно здесь с 24 по 30 марта будет проходить хакатон.

Обучение ведется на образовательных наборах LEGO Education.

- На мероприятии всех участников ждут не только лекции от профессионалов своего дела, но и практика, - рассказывает Николай Юрьевич. - По сути, это подготовка к соревнованиям World Robot Olympiad - 2019: мы будем развивать у детей инженерные навыки, покажем фишки в программировании и конструировании от тренеровпрактиков. Если говорить проще, то с участниками разберут правила и особенности будущих соревнований для конкретных категорий, покажут этапы создания робота.

Ученики секции имеют возможность выступать на соревнованиях по робототехнике вплоть до мирового уровня.

- А в конце дети сразятся в настоящем состязании. Пройдет хакатон уже во второй раз при поддержке Агентства стратегических инициатив, министерства образования Новосибирской области, правительства Новосибирской области, Областного центра развития творчества детей и юношества, Центра детского и семейного отдыха имени Олега Кошевого и общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Так что до скорой встречи!

На занятиях дети учатся конструировать и писать программы для роботов.

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