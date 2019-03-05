2019-03-04T13:52:27+03:00
Общество

«У нас даже третьеклассник пылесосы собирает!»: Чем «Лига Роботов» удивляет сибиряков и мир

Николай Пак, руководитель инженерного движения «Лига Роботов», стал гостем новосибирской «Комсомолки»
Татьяна СОЛОВОВА
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Лего - это отличная база для конструирования и для развития ребенка.Лего - это отличная база для конструирования и для развития ребенка.

Робот из лего, робот-гитара или робот-скорпион - это фантастика, которую показывают только в фильмах? А вот и нет! Детям и подросткам из сети секций робототехники «Лига Роботов» сделать «искусственного человека» - как зубы почистить. О том, как новосибирские школьники становятся современными Кулибиными, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал Николай Пак, руководитель инженерного движения «Лига Роботов», член национального совета WRO (World Robot Olympiad).

Николай Пак уверен, что дети сами должны учиться решать сложные задачи. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Николай Пак уверен, что дети сами должны учиться решать сложные задачи.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Семь языков программирования - не предел»

История секции началась восемь лет назад, а сейчас «роботы» буквально захватили город: в Новосибирске успешно работают 30 филиалов лиги, где занимаются 1100 школьников.

- Наши филиалы успешно действуют при городских школах, лицеях и гимназиях. Главное - чтобы уровень сложности соответствовал возрасту школьника. То есть второклассник не будет состязаться и выполнять программы выпускника, - начинает рассказ Николай Юрьевич. Кстати, «Лига Роботов» представлена в семи странах мира: в США, Австралии, Швейцарии, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане и, конечно, России. Всего 29 тысяч мальчишек и девчонок.

По окончании каждого образовательного уровня ребенок получает сертификат и подарки.

По окончании каждого образовательного уровня ребенок получает сертификат и подарки.

- На самом деле лего - это отличная база для конструирования и для развития ребенка. Работать с детьми мы начинаем в подготовительных классах - с помощью лего постигаем мехатронику (область науки и техники, основанная на объединении точной механики с электронными, электротехническими и компьютерными компонентами. - Прим. авт.), - объясняет Николай Пак.

Кто бы мог подумать, что из обычного лего можно собрать невероятных роботов!

Кто бы мог подумать, что из обычного лего можно собрать невероятных роботов!

- На практике это выглядит приблизительно так. Сначала мы на слайдах показываем, как правильно собрать из лего, например, уточку. Потом подсоединяем к уточке мотор, чтобы она вращалась. Потом даем ребенку задачу - сделать так, чтобы вращались две уточки. И он догадывается, что их надо соединить резинкой. А в первом классе дети пробуют заниматься программированием: начинается все с программ с мультяшками, а заканчивается тем, что ученики через шесть лет уже спокойно пользуются семью языками программирования.

Данилу Зимонину всего пять лет, но он вместе с папой смог собрать «лего-принтер».

Данилу Зимонину всего пять лет, но он вместе с папой смог собрать «лего-принтер».

- Наши воспитанники прекрасно понимают, как устроены сенсоры, что такое графы, одометрия (использование данных о движении приводов для оценки перемещения. - Прим. авт.), - говорит Николай Юрьевич. - Например, недавно мне пятиклассник буквально на пальцах объяснил, что такое пропорциональный интегральный регулятор. Хотя многие и в 11-м классе не могут объяснить, что такое интеграл.

Этот робот-анализатор был собран Сергеем Булыкиным для Всероссийского этапа Всемирной олимпиады роботов и занял там третье место. Анализатор может следить за влажностью и химическим составом почвы и многое другое. Предоставлено «Лигой Роботов»

Этот робот-анализатор был собран Сергеем Булыкиным для Всероссийского этапа Всемирной олимпиады роботов и занял там третье место. Анализатор может следить за влажностью и химическим составом почвы и многое другое. Предоставлено «Лигой Роботов»

Всё сами!

Но добиться того, чтобы ребенок сам тянулся к знаниям, непросто. И подход к работе с детьми в «Лиге Роботов» отличается от привычного «ты ничего не можешь, дай сделаю я».

- Мне не нужны классные специалисты по робототехнике. Мне нужны хорошие, креативные люди, чтобы они несли в мир что-то доброе. И робототехника - отличный инструмент для этого, - уверен Николай Пак. Поэтому прежде всего в «Лиге Роботов» детей учат мыслить нестандартно и самостоятельно справляться с непростыми заданиями.

А вот эту руку Лисандр Шейников собрал для городских соревнований, и его проект стал одним из лучших.

А вот эту руку Лисандр Шейников собрал для городских соревнований, и его проект стал одним из лучших.

- Мы минимально помогаем ребенку: он должен самостоятельно подумать над задачей, и какой проект он создаст - это его дело, - считает Николай Юрьевич. - Мы готовим подрастающего человека к взрослой жизни, а не растим его в оранжерее. Зачем кого-то «вытягивать», позволять ребенку ничего не делать? Так что мы растим детей в спартанских условиях, чтобы они выходили из школы бойцами!

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Стали лучшими!

Сколько бы ни удивлялись иностранцы, результат такого подхода налицо. Казалось бы, в секции занимаются дети, которые учатся еще в начальной школе, но знают они очень многое.

- Как-то мы были на выставке, где показывали пылесос, который доезжал до края стола и не падал благодаря специальным датчикам, - описывает недавнюю ситуацию Николай Пак. - А наши дети с сенсорными датчиками в третьем классе работают! Один из наших учеников и вовсе собрал аналог такого пылесоса, и автомат сейчас в его квартире действительно убирает! Более того, в 2017 году «Лига Роботов - Бином» взяла золото в основной старшей категории на World Robot Olympiad! Для новосибирской команды это был настоящий триумф, к которому она шла много лет.

У нас все серьезно.

У нас все серьезно.

Место встречи - Новосибирск

Но на прежних достижениях останавливаться никто не собирается. Совсем скоро талантливые ребята, которые занимаются в «Лиге Роботов», соберутся в новосибирском лагере имени Олега Кошевого: именно здесь с 24 по 30 марта будет проходить хакатон.

Обучение ведется на образовательных наборах LEGO Education.

Обучение ведется на образовательных наборах LEGO Education.

- На мероприятии всех участников ждут не только лекции от профессионалов своего дела, но и практика, - рассказывает Николай Юрьевич. - По сути, это подготовка к соревнованиям World Robot Olympiad - 2019: мы будем развивать у детей инженерные навыки, покажем фишки в программировании и конструировании от тренеровпрактиков. Если говорить проще, то с участниками разберут правила и особенности будущих соревнований для конкретных категорий, покажут этапы создания робота.

Ученики секции имеют возможность выступать на соревнованиях по робототехнике вплоть до мирового уровня.

Ученики секции имеют возможность выступать на соревнованиях по робототехнике вплоть до мирового уровня.

- А в конце дети сразятся в настоящем состязании. Пройдет хакатон уже во второй раз при поддержке Агентства стратегических инициатив, министерства образования Новосибирской области, правительства Новосибирской области, Областного центра развития творчества детей и юношества, Центра детского и семейного отдыха имени Олега Кошевого и общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Так что до скорой встречи!

На занятиях дети учатся конструировать и писать программы для роботов.

На занятиях дети учатся конструировать и писать программы для роботов.

Центральный офис:

Новосибирск, ул. Геодезическая, 17/1, 3-й этаж,

тел.: 8-951-383-98-76, (383) 277-49-00

info@ligarobotov.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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