Копия маленькой Пелагеи и борец: третьеклассница со сломанным позвоночником прошла на шоу «Голос. Дети»

Третий этап «слепых прослушиваний» на шоу «Голос. Дети» показали по телевизору в пятницу, 1 марта. Трое наставников — Валерий Меладзе, Светлана Лобода и Пелагея — сидели спиной к сцене, когда начала выступать 9-летняя школьница из города Оби — Вика Николаева. Девочка пела «Перемирие» — песню Константин Меладзе. Спела хорошо, но не обошлось без заминки. Был момент, когда у маленькой артистки на долю секунды пропал голос.

— Она сказала, что во время выступления у нее пересохло в горле, видимо, от волнения, — рассказывает Елена, мама девочки.

Но Вика собралась и начала петь дальше: в этот момент Пелагея показала большой палец, а Валерий Меладзе настолько впечатлился тем, что Вика не стушевалась, что взял ее в свою команду.

Девочка обернула Меладзе и рассмешила Пелагею, спев песню ВИА ГРЫ.

— Справилась! Это же очень сложно: когда что-то происходит во время живого выступления, даже у самых больших артистов, самое важное, и это то, что ты только что сделала у нас на глазах, переломить эту ситуацию и забыть о том, что произошло. Ты — молодец!, — похвалила девочку Пелагея.

БАБУШКА И ДЕДУШКА СТАВИЛИ ПЕЛАГЕЮ В ПРИМЕР

Эта похвала для Вики была особенно важна: ведь с самого детства ее сравнивали именно с Пелагеей.

— Дочка внешне действительно похожа на маленькую Пелагею: те же светлые волосы, щечки, — рассказывает Елена, мама девочки. — Поэтому бабушка с дедушкой постоянно ставили Вике в пример именно Пелагею и рассказывали о том, как она еще совсем маленькой выступала в Оби.

Девочку сравнивают с известной певицей.

— Мне нравится, что меня сравнивают с таким творческим человеком, — призналась сама Вика. — И на «Голосе» она мне помогала: показывала жестами, когда надо петь чуть выше. Она мне очень понравилась! Но попасть в команду я хотела именно к Валерию Меладзе: он очень добрый.

Сама Вика начала петь рано. Девочка занимается профессиональным вокалом с четырех лет в эстрадном центе «Папины дети». Именно там она попала в группу «DoDoStar»: в прошлом году Вика вместе со своими подружками вышла в финал российского этапа детского «Евровидения».

Но у Вики оставалась еще одна мечта — выйти на сцену шоу «Голос. Дети».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/650950" frameborder="0"></iframe> Группа: DoDoStar, Топ.Вадим АЛЕКСЕЕВ

— Дочка твердила об этом еще с 2016 года, а в прошлом году она даже прошла отбор и была допущена до «слепых прослушиваний». Но когда перед Викой оставалось всего два человека, наставники уже набрали себе команды. И нам сказали ждать следующий сезон, — продолжает Елена.

Девочка на шоу "Голос. Дети".

«НА ЗАНЯТИЯ ПО ВОКАЛУ ЕЕ ВОЗИЛИ ЛЕЖА»

Этим летом участие Вики в шоу снова было под вопросом. Девочка неудачно упала и получила компрессионный перелом позвоночника.

— Четыре месяца дочке нельзя было даже сидеть: все это время она была на надомном обучении, на занятия по вокалу ее возили лежа. Поэтому когда нужно было лететь в Москву, чтобы нам выбрали песню для «слепых прослушиваний», врачи категорически это запретили, — объясняет Елена. — Но организаторы шоу вошли в наше положение и разрешили спеть песню, которую дочка должна были исполнить в прошлом году — «Перемирие».

А теперь Вике предстоят два испытания: пройти поединки на шоу «Голос» и с понедельника пойти на занятия в школу после долгой болезни (учится девочка в третьем классе).

— Волнуюсь я намного меньше, чем на «Голосе», — смеется Вика. — Знаю, что учителя очень добрые и там учатся мои друзья еще с детского сада.