2019-03-04T14:58:12+03:00
Происшествия

«Вырвал дочку и сказал бежать»: героя, спасшего девятилетнюю девочку от педофила, ищет весь Новосибирск

Все проходили мимо, а парень не испугался и отбил ребенка у преступника
Татьяна СОЛОВОВА
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Благодаря смелому спасителю Оля смогла убежать от педофила.Благодаря смелому спасителю Оля смогла убежать от педофила.Фото: СОЦСЕТИ
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- Хочу выразить благодарность мужчине, который сегодня вечером не остался равнодушным и обратил внимание на крик о помощи моей девятилетней дочери. Будьте осторожны! Не оставляйте детей одних! Парню искреннее спасибо! - этот трогательный пост Сергея, папы девятилетней Оли (имя ребенка изменено. - Прим. ред.), из группы «Подслушано в Кольцово» мгновенно облетел соцсети и новостные сайты.

Вроде бы всего несколько строк, а суть - страшная: вечером в воскресенье, 3 марта, в Кольцово на девочку напал педофил. И только благодаря неравнодушному парню, который бросился на выручку, школьницу удалось спасти. В соцсетях сибиряка тут же назвали героем.

- Надо найти в первую очередь молодого человека, который спас ребенка! Во-первых, выразить ему свою благодарность, во-вторых, взять показания у него, так как ребенок был напуган и не факт, что сможет точно описать нападавшего, - единодушны сибиряки.

Сам парень пока не отозвался, а камер видеонаблюдения на том участке не было. Так что вычислить его очень сложно. Но семья девочки не теряет надежду, что это получится сделать. А пока в соцсетях новосибирцы лайками и репостами пытаются отыскать героя, «Комсомольской правде» удалось связаться с родителями Оли. Вот что они рассказали об этой истории.

- Дочка шла из магазина, когда на нее напал какой-то 50-летний мужик. Он начал тянуть ее в сторону, при этом еще говорил, что он добрый и его бояться не надо, - с ужасом передает рассказ дочки Сергей, папа школьницы.

Оля пыталась вырваться, кричала, звала на помощь, но никто из прохожих будто не обращал внимания на то, что ребенок в беде. Пока эту страшную сцену не увидел оказавшийся рядом парень.

- Парень вырвал дочку из рук этого мужика и велел ей убегать. Оля побежала на автобусную остановку, где было больше людей, в поисках защиты у взрослых. И уже оттуда позвонила нам, мы ее сразу же забрали. Дочь сделала все, как мы с женой учили, - говорит Сергей.

Родители Оли не скрывают: даже не думали, что в спокойном Кольцово такое может случиться.

- Мы потому в соцсетях об этой истории и написали, чтобы родителей предупредить. Вчера была истерика. Сегодня уже спокойнее, - признается Ирина, мама девочки. - Будем провожать в школу и забирать после уроков. Хотя раньше не было даже мысли, что в Кольцово такое возможно.

Оле удалось вспомнить приметы нападавшего: мужчина лет 50, синяя короткая куртка, черные штаны, похожие на лыжные, черная шапка, небольшая щетина, зубы желтые, нижний ряд зубов неровный, под ногтями грязь, запах спиртного. Всех, кто что-либо знает о нападавшем, просят обратиться в полицию по тел. 02. Родители школьницы уже написали заявление в полицию, так что шанс найти нападавшего есть. А «Комсомольская правда» продолжает искать героя, спасшего Олю. Мы просим самого парня или его родных связаться с редакцией по тел. 8-913-068-56-72.

ИСТОЧНИК KP.RU

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