«Не могу найти жениха!»: сибирячка винит коллекторов в неудачах в личной жизни

Вере Семке 27 лет, и последние пять из них она проводит в судах. Девушка унаследовала от родителей не только трехкомнатную квартиру в новосибирском Академгородке, но и огромные долги. По документам, в том числе по исполнительным производствам, она должна коллекторскому агентству 3,5 миллиона рублей. Девушка не согласна и готова дойти до Верховного суда.

КВАРТИРУ - ПРЕЖНИМ ХОЗЯЕВАМ, ДЕНЬГИ - ПОКУПАТЕЛЯМ

Для того чтобы понять, из-за чего весь сыр-бор, придется вернуться в далекий 1994 год. Что именно тогда произошло, Вера подробно рассказать не может. Ей было всего два года, а позже родители так и не признались, как умудрились накопить долги.

- Насколько я знаю, мама подписала доверенность на знакомую женщину. Трехкомнатную квартиру, которая была приватизирована на меня и маму, продали по договору. Малую часть денег зачислили на мой детский счет - в пересчете на современные деньги 80 тысяч рублей. Остальное, по моим данным, забрала та самая женщина. Но мы продолжали жить в квартире, - рассказывает Вера. - Из-за чего родители провернули это дело, я точно не знаю. Возможно, это было связано с бизнесом.

Спустя почти 10 лет мама Веры решила признать сделку недействительной из-за слишком низкой цены. Суд встал на ее сторону и постановил - привести все в прежний вид. Родителям девушки - квартиру, покупателям - деньги, а именно 3,5 миллиона рублей. Право собственности разрешили зарегистрировать только тогда, когда вся сумма вернется покупателям.

- В 2008 году в отношении родителей были заведены исполнительные производства: 2,6 миллиона рублей - на мать и 900 тысяч рублей - на отца, - вспоминает Вера, которой в то время было 16 лет.

Арифметика на самом деле простая. У квартиры два собственника – Вера и ее мама. Суд установил цену 3,5 миллиона рублей, округляя цифры. Делим пополам - получается по 1,75 миллиона рублей каждая часть. Но Вера тогда была несовершеннолетней, следовательно, ответственность за нее легла на родителей, причем на обоих. Так и вышло, что к долгу матери прибавилось еще почти 900 тысяч. В итоге мать должна была по суду заплатить 2,6 миллиона, а отец - почти 900 тысяч рублей.

Но родители девушки не выплатили эти деньги и пять лет назад умерли, а на пороге квартиры появился представитель покупателей.

ПРОДАЛИ ДОЛГ КОЛЛЕКТОРАМ

Вера получила повестку в суд. Покупатели квартиры потребовали теперь уже с наследницы всю сумму - 3,5 миллиона рублей. Девушка получила наследство, но только от матери. И, как говорится, получай в придачу к имуществу и ее долги, да и долг самой девушки никто не отменял - она ведь стала совершеннолетней.

- В 2016 году суд удовлетворил иск о том, что теперь я вместо моих родителей выступаю стороной в судебном деле. И я должна выплатить 2,6 миллиона рублей, то есть долг матери, полностью, так как судом неоднократно установливалось, что отец наследства не оставил, поэтому по его части я отвечать не могу, - объясняет Вера.

Через два года суд уменьшил размер долга до 1,8 миллиона рублей - до половины стоимости спорной квартиры, ведь матери девушки в ней принадлежала именно половина. Однако несостоявшиеся покупатели, устав ждать выплаты, продали долг в коллекторское агентство.

- Судебные приставы задним числом, в обход всех решений суда, перекинули на меня и долг отца. И сейчас коллекторы заявляют свои требования не в размере присужденной весной 2018 года суммы - 1,8 миллиона рублей, а опять всю изначальную стоимость, - продолжает Вера. - Они говорят, что раз я стала совершеннолетней, то должна возвращать долг и за свою долю. Но суд определил стоимость квартиры неправильно. Я получила за свою долю всего 80 тысяч рублей, а не 1,8 миллиона. У меня есть доказательства, все выписки, все как положено. С меня требуют деньги, которые я никогда не получала.

На девушку заведены два исполнительных производства. По ним она должна вернуть покупателям именно 3,5 миллиона рублей плюс исполнительский сбор, а это больше 400 тысяч.

- Я не открещиваюсь от долга. И неоднократно пыталась его вернуть. У меня есть комната, которую я купила, продав квартиру бабушки. Это полностью покрыло бы мой долг - 1,8 миллиона рублей и даже те 80 тысяч рублей, которые были зачислены мне на детский счет в 1994 году, то есть я готова рассчитаться и за мою долю. Но коллекторы ясно дали понять, что интересует их только спорная квартира, - добавляет девушка. - С суммой 3,5 миллиона рублей я не согласна. Я считаю, что должна только 1,8 миллиона. По исполнительным производствам получается, что приставы полностью проигнорировали решения суда.

За доходами девушки охотятся и коллекторы, и приставы.

«РЯДОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Сейчас суд решает уже другой вопрос - о принудительном банкротстве девушки, ведь вернуть долг она не может. Спорная квартира так и не принадлежит ей по документам, а на комнату наложен арест. С официальной работы тоже пришлось уволиться.

- Я пять лет работала звукорежиссером, но из моей зарплаты высчитывали 50% по исполнительным производствам, а на жизнь оставалось 12 тысяч рублей. Теперь приходится подрабатывать, - признается Вера. - Моя жизнь превратилась в ад. Мне даже толком не дали оплакать родителей, а судебная машина уже закрутилась.

Не клеится у девушки и личная жизнь. Молодые люди, узнав о проблемах, сбегают.

- Я в принципе достаточно избирательна в отношениях. Но и вся эта ситуация, конечно, отпугивает. Нужна поддержка, и даже не материальная, потому как я привыкла себя сама обеспечивать. В моей ситуации рядом должен быть сильный человек, - вздыхает Вера. - Друзья меня, конечно, очень поддерживают.

Все мысли о семье приходится откладывать.

- О детях тоже речи быть не может, когда не знаешь, что будет с тобой завтра. Я буду обжаловать решение суда 2008 года, когда он установил стоимость квартиры. Дойду, если потребуется, до Верховного суда. Сейчас в квартире живет подруга, мы делаем ремонт. В наследство мне досталась буквально трехкомнатная помойка. Если меня принудительно обанкротят, эту квартиру заберут, и я останусь с комнатой. Фактически я буду никому ничего не должна, но такой вариант меня не устраивает, - отмечает Вера. - Я понимаю, что у меня есть больше, чем у многих других людей в России. Но когда у тебя вот так отбирают имущество, которое тебе принадлежит по праву, я считаю это несправедливым.

В ближайшее время суд должен также проиндексировать долг девушки. Коллекторы просят увеличить его до 6 миллионов.

- Судья сказала, что долг точно будет проиндексирован, но насколько - пока не известно, - говорит девушка. - Ничего не могу сейчас делать. Наблюдаюсь у врачей и принимаю лекарства. И утрата родителей, и вся эта ситуация ударили по здоровью. Но я слишком много времени провела в судах, чтобы это просто так спускать на тормозах.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием этой истории.