2019-02-27T03:38:47+03:00
Общество

«Хоть расстреляйте, но все висит!»: новосибирская поликлиника устраивает пациентам часовые пытки очередью

Врачи во всем винят компьютеры, а чиновники проблемы вообще не увидели... [видео]
Виктория МИНАЕВА
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Очереди в поликлинике №27 - дело обычное. В среднем поход в эту поликлинику "съедает" два-три часа времени пациента.Очереди в поликлинике №27 - дело обычное. В среднем поход в эту поликлинику "съедает" два-три часа времени пациента.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Я была 25-й. Открыла дверь поликлиники, сделала два шага - и вступила в кашляющие ряды бабушек и редких студенток. Очередь тянулась к регистратуре. В ней стояли те, кому надо взять карточку или талон пациента. Как правило, с острой болью. Прошло 10 минут, а мы не сдвинулись ни на шаг. Прошло еще столько же. И в наших рядах - уже почти полсотни человек.

- Там компьютер завис, - донеслось с передних рядов.

Бардак в новосибирской поликлинике: пациенты по часу стоят в очереди за талоном к врачу.Виктория МИНАЕВА, Даба ДАБАЕВ

«И ТАК ВЕСЬ ДЕНЬ, АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ!»

Тем временем с галерки постоянно раздавалось: «Это все - в регистратуру? Я тогда завтра зайду». После получаса ожидания очередь начала бунтовать, как на митинге. По просьбе галдящих к регистратуре наконец-то вышел главный врач Александр Калиниченко.

- Ну что тут у вас? Висят? - буднично поставил диагноз безобразию доктор, глядя в мониторы компьютеров регистраторш.

- И так весь день, Александр Викторович! - начали роптать уже и работники.

В регистратуре жалуются на зависшие компьютеры и программу записи к врачу. Фото: Даба ДАБАЕВ

В регистратуре жалуются на зависшие компьютеры и программу записи к врачу.Фото: Даба ДАБАЕВ

Очередь расшумелась с новой силой.

- Милые мои, ну хоть расстреляйте, все висит! - обратился доктор к пациентам. И в этот момент его стало даже немного жалко. - Висит программа записи к врачам! Сам переживаю не меньше. Стараемся, стараемся, регистратуру вот перестроили, чтобы удобнее было. А очередь - каждый день. Это проблема системная, городская. Нам объясняют, что не хватает мощностей на серверах. Почему это происходит - я не знаю, я не технарь. В Минздраве, конечно, в курсе проблемы, такая ситуация ведь не в одной регистратуре - не только у нас, а по всему городу, даже по всей области.

22 МИНУТЫ - И ПУСТЬ ВЕСЬ МИР ПОДОЖДЕТ

В итоге поход в поликлинику съедает у больного минимум два часа: час - в очереди до регистратуры и еще час - у кабинета врача. Безобразие? Очень жаль, но чиновники считают это нормой.

- Как в любой сложной и масштабной информационной системе, периодически возникают проблемы, тем не менее они не являются критическими и позволяют работать в штатном режиме, - говорится в официальном ответе правительства Новосибирской области на запрос «КП».

Мол, ошибка была не критической. Просто почти на полчаса зависла программа. Действительно, делов-то!

Гардероб не работает, пациенты вынуждены или париться в вещах или протирать ими подоконники. Фото: Даба ДАБАЕВ

Гардероб не работает, пациенты вынуждены или париться в вещах или протирать ими подоконники.Фото: Даба ДАБАЕВ

- В 10.10 была зафиксирована ошибка авторизации, полностью она была устранена в 10.32, при этом система была совсем недоступна лишь 2 минуты. 22 минуты - общее время, которое потребовалось на перерегистрацию пользователей в системе, после чего работа в медицинской информационной системе НСО, в том числе запись к врачу, была восстановлена в полном объеме, - гласит ответ «Комсомолке».

Что же касается критических ошибок (боимся представить, как они выглядят), то всего за два месяца их было «зафиксировано шесть».

При этом чиновники подбадривают народ. Обещают: еще чуть-чуть, и очередей станет меньше, а техники (надеюсь, в этот раз рабочей) больше.

- В 2019 году запланированы мероприятия по развитию контакт-центра единой регистратуры, в том числе внедрение интеллектуальных технологий распознавания речи, - заглянули в будущее чиновники. - Это позволит увеличить число граждан, использующих сервисы записи на прием к врачу без непосредственного обращения в регистратуру лечебного учреждения, что будет способствовать сокращению очередей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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