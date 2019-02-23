Защитники в белых халатах: хирурги показали свое главное оружие

Мы поздравляем сегодня не только тех, кто защищает нас с автоматом в руках, но и тех мужчин, у которых совсем другое оружие. Шесть оперирующих хирургов согласились показать инструменты, благодаря которым они спасают жизни, а также рассказать о самом сокровенном…

Константин Евгеньевич Скляр показал главный инструмент любого хирурга.Фото: Даба ДАБАЕВ

Константин Евгеньевич Скляр, заведующий хирургическим отделением Детской городской клинической больницы № 1, стаж работы 35 лет.

- Мои родители были докторами, работали в этой больнице. И волей судьбы я неоднократно здесь бывал пациентом. И когда мной занимались, очень уважаемый хирург Николай Гаврилович Фомичев в процессе лечения у меня спросил: «Знаешь, какой главный инструмент хирурга?» Я ответил: «Скальпель, наверное». Он покачал головой: «Нет. Руки!» И я с ним полностью согласен. Главное предназначение врача - спасать жизни. Этого разве мало? А защитник Отечества - это тот, кто заботится о близких. Да, мы тоже защитники Отечества. Причем мы защищаем самую уязвимую часть - детей, а значит, наше будущее.

В руках хирурга детский цитоскоп. Он часто помогает ему в работе.Фото: Даба ДАБАЕВ

Максим Валерьевич Климович, детский уролог-андролог, хирург Детской городской клинической больницы № 1, стаж работы 12 лет.

В руках хирурга детский цитоскоп. Урологи часто используют этот инструмент в своей работе для осмотра маленьких пациентов.

- Главные инструменты врача - это голова и руки. Если руки действуют впереди головы, ничего хорошего не получается. Как говорится, лучшая операция - та, которую не сделали. Предназначение врача - помогать людям. А как они воспринимают эту помощь, реагируют на нее - это другой разговор. Иногда достаточно даже просто пообщаться с родителями пациента. Им становится легче, и они меньше пристают к ребенку. Наша специальность требует колоссального эмоционального напряжения. Зачастую тяжелой оказывается не сама операция, а именно общение с пациентами. Ты должен объяснить, успокоить, поддержать. Защитник Отечества - мужчина или женщина - не обязательно должен быть с автоматом в руках и стоять на границе. Главное, чтобы каждый был на своем месте и хорошо выполнял свою работу. В этом случае наше Отечество никогда не будет в опасности.

Алексей Николаевич - хранитель арсенала больницы. Он заведует операционным блоком.Фото: Даба ДАБАЕВ

Алексей Николаевич Пилипенко, детский нейрохирург, кандидат медицинских наук, заведующий оперблоком Детской городской клинической больницы № 1, стаж работы 27 лет.

Врач называет себя хранителем арсенала, ведь он заведует операционным блоком. Перед ним - его железные помощники.

- Все эти инструменты - продолжение наших пальцев, рук, глаз. Передо мной не весь арсенал рабочего инструмента хирурга, лишь около 30 процентов того, что требуется для проведения операции даже средней сложности. Я мог бы сказать много красивых слов о том, почему решил стать врачом. Помогать людям - сложно, важно, ответственно. Но, наверное, я стал врачом, чтобы все дети были дома. Они должны возвращаться к родителям. Предназначение детского врача в том, чтобы семьи оставались счастливы, а счастье - когда все дома. Мы часто видим и боль, но она забывается, а счастье людей остается в памяти дольше. Защитник Отечества - это не должность, не работа. Наверное, это призвание и стиль жизни. Как говорят военные, «не ты выбираешь присягу, а присяга выбирает тебя». Так и в медицине. В большинстве случаев врач - это не тот, кто сам выбрал медицину, а тот, кого выбрала она. Защищать свою страну можно по-разному: с автоматом, с пулеметом, а можно и со скальпелем у операционного стола.

Константин Александрович носит смешную шапочку, чтобы хоть что-то вызывало у деток и родителей улыбку.Фото: Даба ДАБАЕВ

Константин Александрович Савин, врач-нейрохирург Детской городской клинической больницы № 1, стаж работы 7 лет.

В руках хирурга - пистолетные кусачки Керрисона.

- Это «оружие» нужно для обеспечения доступа к веществу мозга. Инструмент малотравматичный, очень острый. Очень выручает, если есть межпозвонковые грыжи. Почему я стал врачом? Сердце подсказало. Ни разу даже не задумывался сменить профессию, о выборе своем ни капельки не пожалел. Главное достижение детского хирурга - еще одна дарованная жизнь. С детками тяжело работать, но интересно. Много боли, но и много позитивных эмоций и улыбок. Я выбрал эту смешную шапочку, чтобы хоть что-то вызывало у деток и родителей улыбку. Защитник Отечества - это не только тот, кто защищает свою страну с оружием, но и тот, кто стоит на страже здоровья ее граждан.

Игорь Юрьевич пошел по стопам дяди - заслуженного хирурга.Фото: Даба ДАБАЕВ

Игорь Юрьевич Чудновец, заведующий урологическим отделением Городской клинической больницы № 25, кандидат медицинских наук, стаж работы 30 лет.

В руках у врача его помощник - называется «Лигашу». Он «заваривает» сосуды, останавливая кровотечение.

- Мой родной дядя - заслуженный хирург Казахской СССР, торакальный хирург, в основном оперировал больных туберкулезом. По тем временам делал обширные, радикальные, тяжелые и современные операции. Для меня он, конечно, был авторитетом. Очень интересно получилось - мой отец катастрофически боялся медицины и крови, а я решил пойти по стопам дяди. Помню свой первый день в операционной, как будто это было только что. Это любопытство, этот интерес и жгучее желание самому делать то, что делал хирург. Главное в нашей работе - лечить, спасать людей. Хирург должен оперировать постоянно и успешно, потому что прежде всего на кону здоровье и жизнь человека. Защитник Отечества - это необязательно именно мужчина. На мой взгляд, это человек, который делает все для того, чтобы Отечество процветало и было спокойно жить.

Вячеславу Вадимовичу в работе помогают его чувство юмора и доброжелательность.Фото: Даба ДАБАЕВ

Вячеслав Вадимович Жуков, заведующий хирургическим отделением Городской клинической больницы № 25, кандидат медицинских наук, стаж работы 29 лет.

Хирург решил показать нам инфузомат. Этот прибор позволяет длительное время вводить пациенту лекарства и очень помогает докторам в работе.

- Бабушка очень хотела, чтобы я стал врачом. И я прислушался к ее совету, пошел в медицинский. Очень хочется уделять пациентам больше времени, но не всегда получается из-за большой загруженности. Любой человек, прежде чем идти в медицину, должен 10 раз подумать, потому что это крайне ответственная работа. Главное предназначение врача - помогать людям, причем в любое время дня и ночи. Нормированный график для нас - это несбыточная мечта.

Вот такие у нас защитники. Мужчины и профессионалы с большой буквы. С праздником вас! Какое счастье, что вы у нас есть!