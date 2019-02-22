Выметайтесь из нашего подвала: сибирячка встала на тропу войны с управляющей компанией

В Новосибирске в доме № 2/1 по улице Степной разгорелась борьба за подвал. В помещении без окон разместилась управляющая компания «Жилой квартал», а местные жители возмущены: по их мнению, компания не ставит счетчики, из-за чего собственники квартир вынуждены переплачивать.

Мы решили разобраться в этой непростой ситуации и нагрянули в гости. Директора Татьяну Семенову на месте застать не удалось, зато получилось попасть в соседнее подвальное помещение. Как позже нам объяснили в УК, это пост слесарей. В одном из закутков находится бойлерная. В просторном холле расставлены несколько диванов, работает телевизор, здесь же есть стол, раковина, даже зеркало. За другой стенкой мы увидели ванную, унитаз и стиральную машину. Понятно, что слесарям нужно место для отдыха, но неужели нужно было превращать техническое помещение в квартиру?

В то же время в другой части подвала, где обитает администрация управляющей компании, чисто и светло. Окон нет, но лампы горят ярко. Местная жительница Нина Васильевна Петроченко активно протестует против такого положения дел:

- Управляющая компания сделала ремонт. Сами они живут хорошо, но при этом имеют долги перед ресурсоснабжающими организациями. За электричество по счетчикам не платят, раскидывают свои траты на нас. В разделе «Плата за общие помещения» мы видим фактически сумму за потребленную в подвальном помещении электроэнергию.

Мы попросили молодого бухгалтера из УК показать нам счетчики, которые «Жилой квартал» установил как частная компания. Но их будто бы след простыл. Под нашим напором бухгалтер сдался и выдал информацию, каким образом на жильцов перекладывают ответственность за освещение подвала:

- Жители платят за общий расход (подъезды и наше потребление) по нормативу, он ограничен законом. Даже если бы мы сами платили за свою электроэнергию по показаниям, люди все равно платили бы много, а плата точно так же ограничивалась бы нормативом, так что разницы нет.

Здесь даже ванная с унитазом стоят - все для блага сотрудников.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Вот что называется логической ловушкой. Людей уверяют, что в оплате чужих счетов ничего страшного нет, ведь потолок установлен государством, и выше этой границы не прыгнешь. Но кто докажет, что плата за подъездные лампочки - причем энергосберегающие - превысит все установленные нормативы? Нет таких доказательств и быть не может. В этом деле главное - делать серьезное лицо и строить из себя благодетеля.

Только вот Нину Васильевну не проведешь. Она видит цифру в квитке - 70 рублей за общие услуги - и негодует.

- Да мой холодильник меньше потребляет! - отрезает сибирячка и требует, чтобы УК установила счетчик.

Прогулявшись по освещенному подвальному помещению управляющей компании, мы намерили несколько десятков шагов. Это полноценный офис с несколькими комнатами. Сколько же платит за эти хоромы «Жилой квартал»?

- Точно сказать не могу, порядка 20 тысяч рублей, - неуверенно говорит молодой бухгалтер.

- Что же за ценник такой? - удивляемся мы с Ниной Васильевной. - 20 тысяч рублей сегодня стоит аренда однокомнатной квартиры, а тут коммерческое помещение…

Есть и стиральная машинка.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Некоторые могут подумать, что это только наша собеседница так недовольна работой управляющей организации. Но нет, на сайте отзывов оценка УК - 2,4 балла из пяти возможных. При нас в бухгалтерию с негодованием спускались другие возмущенные платой жильцы.

Что делать в этом случае? Судьба компании в руках жильцов. Если так уж недовольны управлением - проводите общее собрание собственников, поднимайте ценник за съем площадей в подвале в разы или вовсе меняйте УК на другую, создавайте ТСЖ. Вот и весь совет.

Кажется, просто, но объединиться в борьбе с несправедливостью, выбрать лидера и найти единомышленников - самая сложная задача.