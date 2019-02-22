Идите в баню! Мы выяснили, почему в Новосибирске растет мода на посещение парной

В Новосибирске возрождается замечательная традиция - ходить в баню. Причем в классическую - с ароматными вениками, контрастным обливанием, а также с приятными посиделками в компании друзей.

Впрочем, если сравнивать с общественными банями советских лет, теперь любителям попариться предлагают много новых услуг. Чтобы познакомиться с ними, отправляемся в «Паровозовъ» - излюбленное место отдыха многих новосибирцев.

- История нашей бани насчитывает пять полных лет. «Паровозовъ» - это проект известного новосибирского бизнесмена Дениса Левина - человека, который с детства очень любит баню и задался целью воссоздать ее в лучших традициях, добавив современный сервис и качественную кухню, - заводит нас в помещение Антон Жуков, директор бани «Паровозовъ».

О бане Антон Жуков рассказывает с нескрываемым удовольствием.Фото: Даба ДАБАЕВ

- А откуда такое название?

- Считается, что Новосибирск начинался с железнодорожного моста, так что это дань уважения городу. Находится наша баня практически на территории метродепо. Это бывшее здание метрополитена, которое было выставлено на торги. Периодически здесь слышны звуки паровозов, которые добавляют колорита. И потом, согласитесь, получается интересная игра слов - мы везем, доставляем людям пар.

Давайте вспомним любимый советский фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Он начинается с того, что компания друзей отправляется в баню, чтобы помыться, попариться и душевно отдохнуть. Так же все происходит и в современной бане. В «Паровозовъ» тоже приходят большими компаниями. Зачастую - семейными. Но это удовольствие не только для мужчин. Женщины тоже распробовали приятные процедуры хорошей баньки. Причем персонал давно заметил, что прекрасной половине для хорошего отдыха требуется больше времени. Поэтому классическое посещение бани для мужчин длится два часа, для женщин - четыре.

Ароматные венички - к вашим услугам.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Для женщин работает косметолог. Мы предлагаем пилинг, скрабирование, обертывание, маски для лица, - рассказывает Жуков. - Мы даже запустили собственную линию косметики - фирменное мыло из натуральных компонентов: облепиховое, лавандовое, дегтярное.

- А какова инфраструктура самой бани?

- В мужском и женском отделениях - по две парилки. В одной температура 80 градусов по Цельсию, в другой - 100. В помещениях предусмотрены купели с ледяной водой. Есть ведра-перевертыши для контрастных процедур: попарившись, можно легким движением опрокинуть на себя ведро воды. А на улице расположены бассейны с разными температурными режимами. Плюс мы установили горячую купель под открытым небом. Это мы позаимствовали из японской культуры, где такой сервис называется «фурако». Для гостей установлен большой чан с водой, температура которой - 40 градусов. Это оптимальная температура для человека летом и зимой. В этой горячей купели можно посидеть под открытым небом, даже если снежок идет. Плюс есть вагон-баня - индивидуальная парилка, оборудованная в настоящем вагоне. Вам могут показать свое мастерство наши пармейстеры - настоящие мастера своего дела. Мы освоили порядка 10 различных видов парения.

Попарился - и в купель.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Что они собой представляют?

- Один из самых популярных видов - таежное парение. На полок стелется матрас из луговых трав, сверху - чистая простыня, а под голову гостю кладем замороженные пихтовые лапы, накрываем ими и сверху. Таким образом, голова во время парения остается в прохладе, плюс человек вдыхает приятный хвойный аромат.

А при аромапарении определенный аромат создается во всей парной. Например, запаривается эвкалипт. Вдыхая его пары, человек получает пользу для организма. Да это и просто приятно.

Есть варианты парения в четыре руки, с медовым скрабированием, с элементами массажных и косметических процедур…

Еще одна примета бани «Паровозовъ» - современная кухня. Причем уровень блюд - как в ресторане. Желающие могут заказать и салаты, и супчики - от холодной окрошки до ухи, и всевозможные закуски. Но самый большой ассортимент в бане - рыбные блюда. Селедочка и скумбрия собственного посола, речная рыба, рыба вяленая, копченая…

В бане «Паровозовъ» - своя фирменная кухня, за которую отвечает опытный шеф-повар.Фото: Даба ДАБАЕВ

- У нас своя коптильня, и мы готовы приготовить блюдо по заказу клиента. Например, терпуга, скумбрию, камбалу, свиные ребра, куриные крылья… Время приготовления - 30-40 минут. Пока гость парится, блюдо приготовится, - говорит Антон Жуков.

Баня «Паровозовъ» уже настолько популярна, что приезжают сюда и знаменитости. Здесь были двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, актер Михаил Пореченков, приезжают отдохнуть ребята из хоккейной «Сибири». Учитывая, как много людей желают провести время в теплой и душевной обстановке, персонал бани советует гостям заранее бронировать время. А еще создатель бани расширяет сеть. По адресу: улица Курчатова, 14, открылась баня «Мыловар», а скоро планируется открытие «Федоровских бань».

Кстати, отдых в баньке становится популярным подарком. Для удобства гостей в «Паровозовъ» выпустили подарочные сертификаты с разными номиналами - от 1,5 до 10 тысяч рублей. Чем не вариант, например, на День защитника Отечества или Международный женский день? Да и на любой другой праздник!

Просторная парная к вашим услугам.Фото: Даба ДАБАЕВ

Общественные бани высшего разряда «Паровозовъ»

Адрес: ул. Дуси Ковальчук, 20а

Тел.: (383) 213-64-46, 246-00-46

Часы работы: вт. - пт. с 11.00 до 23.00; сб., вс с 9.00 до 23.00

Сайт: banyparovozov.ru

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