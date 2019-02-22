«Пора перестать бояться врача»

Рак - страшное заболевание, вокруг которого всегда много дискуссий. Несмотря на то, что врачи давно рассматривают его как хроническое заболевание, люди воспринимают онкологию как приговор. О новых методах лечения и, самое главное, выявления рака на ранних стадиях в нашем регионе рассказали ведущие онкологи в пресс-центре «Комсомольской правды». Также доктора обсудили, как можно снизить смертность от пугающего многих заболевания.

У населения онкофобия

- В нашем регионе ежегодно растет выявляемость онкологических заболеваний, и это отражает качество работы по их профилактике, - подчеркнул Вадим Захаров. - Все акции, дни открытых дверей, которые мы проводим, имеют одну цель - усилить онконастороженность населения. Но при этом она, конечно, не должна превращаться в онкофобию. Мы стараемся увеличить выявляемость рака на ранних стадиях. Недавно на дне открытых дверей выявили почти 50 случаев рака кожи. Стараемся развиваться в этом направлении.

Вадим Николаевич Захаров, главный онколог Новосибирской области, заместитель главного врача по лечебной части Новосибирского областного онкологического диспансера (слева)Фото: Даба ДАБАЕВ

И все же признак хорошей работы всей системы - это не только выявляемость, но в первую очередь снижение смертности. Сейчас перед онкологами стоит амбициозная задача - нужно достичь показателя - 185 летальных исходов на 100 тысяч населения, хотя на данный момент этот показатель в регионе - чуть больше 215 случаев.

Сергей Валерьевич Ярмощук, заведующий отделением онкологии и радиотерапии Национального медицинского центра имени академика Е. Н. Мешалкина (в центре).Фото: Даба ДАБАЕВ

- Рост выявляемости связан с тем, что наша онкологическая служба только встала на рельсы, и сейчас этот тяжелый локомотив потихонечку начинает двигаться. Да, это процесс не быстрый, тем не менее мы уже видим результаты. И все остальные показатели придут, но нужно время, локомотив должен разогнаться, - убежден Сергей Ярмощук. - Специфика работы нашего центра - либо тяжелые формы сопутствующих раку заболеваний, либо необходимость оказания именно высокотехнологической помощи, недоступной в других учреждениях. Безусловно, встречаем очень много запущенных онкологических процессов. Из-за боязни онкологов люди доводят себя до каких-то безумных состояний.

Сергей Вадимович Фогель, врач-онколог медицинского центра предприятия «Муниципальная аптечная сеть» (справа).Фото: Даба ДАБАЕВ

Иной раз доходит до абсурда.

- Люди приходят с разными жалобами. Самые частые - кожные новообразования и проблемы с молочной железой. Доступность помощи, к сожалению, у нас низкая, и не всегда есть специалисты, которые могут принять в день, удобный для пациента, - признает Сергей Фогель. - Чаще всего люди прибегают к самолечению. Они любят справочники, которые рекомендуют обрабатывать кожу чистотелом... В итоге - ожог. Вместо того чтобы идти к врачу, начинают прикладывать капустный лист. Люди часто не успевают, или не хотят, или боятся обращаться к врачу. Есть онкологическая фобия, и очень сильная. Обычно пациент обращается, когда проблема уже мешает ему жить и становится запущенной. Своевременное обращение пациента - залог благоприятного прогноза в большинстве случаев.

Елена Геннадьевна Тоцкая, главный врач Городской клинической поликлиники № 16.Фото: Даба ДАБАЕВ

С лечения на профилактику

Развеять сомнения и страхи людей могут только профилактика и знания.

- Сейчас концепция здравоохранения меняется с лечебной на профилактическую. На данный момент распределение такое: 25% - профилактика, 75% - лечение. А должны прийти к соотношению: 60% - профилактика, 40% - лечение. Процесс идет. У нас проводится множество скрининговых исследований, профосмотров, - говорит Елена Тоцкая. - Но необходимо и изменение сознания населения, чтобы люди обратили внимание на свое здоровье. За 2018 год мы провели четыре акции «Розовая ленточка» и выявили 53 случая рака женской половой сферы на ранней стадии. Эта работа ведется постоянно. За последний год мы существенно продвинулись в организационном плане. Каждая женщина и каждый мужчина, зашедшие на прием к терапевту по любому поводу, направляются в смотровой кабинет.

Также им предлагают заполнить специальную анкету.

- Еще в 2014 году по заказу министерства здравоохранения Новосибирской области Институт терапии и профилактической медицины разработал онкоанкету для скрининга рака. Она зарегистрирована как медицинская технология. За 4 года ее заполнили 500 тысяч человек, в результате было выявлено более 2 тысяч злокачественных новообразований, более 4 тысяч предопухолевых и 24 тысячи соматических заболеваний. Заполняется она всего пять минут, а сколько пользы! - рассказала о новосибирском ноу-хау Марина Фомичева.

Марина Леонидовна Фомичева, руководитель Регионального центра медицинской профилактики.Фото: Даба ДАБАЕВ

Новый онкоцентр и прививка от рака

Повысить доступность онкологической помощи сможет новый онкологический центр

- Мы располагаем сейчас двумя основными базами. В Новосибирской областном онкологическом диспансере 310 коек и в Городской клинической больнице 469 коек. Много ли это? Судя по очередям и доступности - недостаточно. Мы работаем над тем, чтобы сформировать грамотное материально-техническое задание для строительства нового онкологического центра. Но пока он будет строиться, нам нужно работать, - отмечает Вадим Захаров. - С целью оптимизации коечного фонда мы решили часть пациентов отдать нашим помощникам, которые располагают такой возможностью, докторами, оборудованием: Национальный медицинский центр им.ак. Е.Н. Мешалкина, Авиценна, НИИТО, Дорожная клиническая больница, ОНЦ ФМБА России.

Стараются онкологи не только делать помощь доступнее, но и чтобы она требовалась реже. Например, доктора настаивают, чтобы прививка от ВПЧ (вируса папилломы человека) была включена в Национальный календарь и ставилась девочкам бесплатно.

- Вирус папилломы человека – это причина около 90% случаев развития рака шейки матки. За 2018 год Новосибирская область, к сожалению, показывает не самые хорошие цифры по заболеваемости и запущенности данного рака, - отмечает Альфия Мансурова, онколог-гинеколог Новосибирского областного онкологического диспансера. - Раком заболевают молодые, активные женщины, которые не всегда успевают себя реализовать, как матери. Прививка могла бы уберечь их от рака. Но даже если подходить к этому вопросу с точки зрения экономики, и сравнивать стоимость лечения и стоимость прививки – выгода очевидна. Лучше и дешевле заниматься профилактикой.

Сергей Петрович Коваленко, доктор биологических наук, руководитель лаборатории молекулярной генетики Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, заместитель директора по науке ООО «Биолинк».Фото: Даба ДАБАЕВ

Выявить рак на генетическом уровне

Сибирские ученые поделились своими открытиями и идеями о том, как можно уменьшить заболеваемость раком в Новосибирской области и спасти десятки тысяч человек еще до того, как появится опухоль.

- Пять лет назад совместно с онкодиспансером мы провели исследование: все больные раком молочной железы проходили самое поверхностное генетическое тестирование. У 3% из них выявились соответствующие генетические мутации. Примерно половина родственников пациентов также оказались носителями этой мутации, которая практически в 100% случаев предопределяет заболевание, - объясняет Сергей Коваленко. - Всего за полгода при тщательном обследовании здоровых 30 человек - носителей мутаций - у пяти обнаружили опухоли меньше 5 миллиметров, четыре из которых были злокачественные. Такие маленькие опухоли удалять несложно, пациенты после операции долго живут без каких-либо новых онкологических заболеваний.

В результате исследования ученые протестировали в нашей области 4 тысячи больных с раком молочной железы и обнаружили более 200 человек, которые являются носителями мутаций. Через год у 22 из них развились онкологические заболевания, к сожалению выявленные слишком поздно. При продолжении программы обследования эти заболевания можно было бы обнаружить на ранней стадии.

- Этот инструмент был в наших руках еще пять лет назад. Исследование недорогое и позволяет выявить наследственные формы рака молочной железы, желудка, колоректального рака еще до того, как опухоль появилась. Конечно, это всего несколько процентов, но именно за счет этого можно уменьшить распространенность заболевания в области. По нашим подсчетам, в Новосибирской области живут около 10 тысяч человек с наследственными формами рака. И их можно уберечь. Конечно, здесь нужна полноценная областная программа, но каждый человек может пройти это исследование и самостоятельно в нашей лаборатории, - продолжает Сергей Коваленко.

Антоний Владиславович Садовский, заведующий хирургическим отделением, врач-хирург, онколог высшей категории, кандидат медицинских наук.Фото: Даба ДАБАЕВ

За малоинвазивными операциями - будущее

При выявлении даже самой маленькой опухоли перед врачами встает вопрос: что делать? Отвечая на него, новосибирские медики значительно продвинулись вперед.

- Хирургический метод лечения остается основным при опухоли на ранней стадии, не говоря уже про четвертую стадию. Особенно это касается колоректального рака или рака желудка, легкого. Конечно, в этих случаях надо использовать оперативный метод, - считает Антоний Садовский, заведующий хирургическим отделением Медсанчасти-168. - В нашей клинике активно применяется малоинвазивная хирургия.

Врачи стараются отходить от привычных открытых операций, которые наносят большую травму организму.

- Практически 80- 90% операций мы выполняем лапароскопическим путем, который имеет ряд преимуществ: послеоперационный период протекает более гладко, а сроки пребывания в стационаре сокращаются до 4 - 5 дней, при некоторых нозологиях - до 3 дней, в то время как при открытом доступе сроки составляют около 10 - 12 дней. Малоинвазивные операции и дают уменьшение болевого синдрома, и, конечно, более экономны в финансовом плане, - отмечает специалист.

Поддержка при лечении и профилактике рака

Борьба с раком всегда сказывается на здоровье человека: в первую очередь страдают кишечник, слизистая рта и глотки, печень, желудок… Но лечиться необходимо, иначе опухоль разрастется и не оставит ни единого шанса. В этом смысле на помощь пациентам могут прийти пробиотики.

Владислав Петрович Ильин, генеральный директор компании «Био-Веста».Фото: Влад КОМЯКОВ

- Бифидобактерии эффективно поддерживают организм человека до, во время и после терапии рака, позволяя проводить лечение без вынужденных перерывов для восстановления сил больного.

Наш «Биовестин» - это жидкая биологически активная добавка к пище, кисломолочный коктейль, в своем малом объеме содержащий колоссальное количество живых, активных бифидобактерий. Каждая из них - микрофабрика метаболитов, которые препятствуют гнилостным процессам в кишечнике, обеспечивают энергией клетки слизистой, поддерживают в просвете кишечника благоприятную для полезной микрофлоры среду, - делится Владислав Ильин.

- Сейчас мы производим два вида продукции: «Биовестин» и «Биовестин-А». Оба - жидкие пробиотики, содержащие живые, активные бифидобактерии и одинаковое количество метаболитов. Но в чем тогда между ними разница? Основное отличие - количество бифидобактерий. В «Биовестине» - их 1,2 миллиарда, в «Биовестине-А» - не более 120 миллионов. Поэтому последний относится к обычным продуктам питания, а первый чаще употребляется именно в период проведения химиотерапии. Оба продукта полезны для онкопациентов, но мы их рекомендуем чередовать в зависимости от состояния человека.

«Биовестин» не является лекарством, но ученые изучили его влияние на организм и продолжают свои исследования на базе государственных учреждений здравоохранения.

- Согласно нашим исследованиям, прием «Биовестина-А» на фоне противоопухолевой химиотерапии улучшает общее состояние здоровья и качество жизни на 12%, эмоциональное состояние - на 37%, физическую активность - на 15%. Пробиотик уменьшает тошноту и рвоту на 25%, боль - на 21%, диарею - на 50%, утомляемость - на 4%, потерю аппетита - на 40%, - добавляет эксперт.

Нормализация пищеварения с помощью бифидобактерий снижает риск воспаления слизистой кишечника. Поэтому принимайте бифидобактерии для профилактики рака кишечника.

Сезонная акция с 04 по 31 марта!

Только в сети фирменных точек «Био-Веста» в Новосибирске

Курс «Биовестин № 28», - 610 руб., вместо 756 руб. Скидка 20%.

Адреса фирменных точек смотрите здесь.

Сергей Валерьевич Корепанов, врач-онколог, кандидат медицинских наук, директор фитоцентра «Алфит».Фото: Даба ДАБАЕВ

Поддержать организм можно и другими средствами

- Мы разработали серию специальных «Алфитов» для того, чтобы помочь пациенту во время лечения. При необходимости назначаем травы, которые помогают печени, почкам, мочевому пузырю, кишечнику, - перечисляет Сергей Корепанов. - Разработали несколько наборов, которые идеально принимать еще до лечения. До сих пор существует мнение, что фитотерапия может помешать химиотерапии. Но специально проведенные исследования доказали, что результаты лечения только улучшаются.

В борьбе с болезнью все проверенные средства хороши. Но главным остается одно: человек должен дойти до доктора, не боясь услышать, что болен раком. Намного хуже получить другой результат - узнать об опухоли слишком поздно.

На правах рекламы

.

Только цифры

♦ 80 244 человека состоят на учете в Новосибирском областном онкологическом диспансере

♦ 12 тысяч новых случаев рака выявляется ежегодно

♦ 5-е место у Новосибирской области по Сибирскому федеральному округу по заболеваемости

♦ 469 случаев заболеваемости на 100 тысяч населения

♦ 215,4 случая смертности на 100 тысяч населения в 2017 году

♦ 215,3 случая смертность на 100 тысяч населения в 2018 году

Чаще всего у новосибирцев выявляют

♦ Рак кожи

♦ Колоректальный рак

♦ Рак легкого

♦ Рак женской половой сферы

♦ Рак предстательной железы

Чаще всего новосибирцы умирают:

♦ От рака легких

♦ Колоректального рака

♦ Рака желудка

♦ Рака яичников, тела матки

♦ Рака крови и лимфатической системы