2019-02-22T10:24:50+03:00
Общество

«Пора перестать бояться врача»

Ведущие онкологи региона обсудили, как справиться со смертностью от рака и увеличить выявляемость заболевания
Александра БРУНЯ
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Онкологи сошлись во мнении, что страх пациента услышать диагноз «рак» мешает выявлять опухоли на ранних стадиях.Онкологи сошлись во мнении, что страх пациента услышать диагноз «рак» мешает выявлять опухоли на ранних стадиях.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Рак - страшное заболевание, вокруг которого всегда много дискуссий. Несмотря на то, что врачи давно рассматривают его как хроническое заболевание, люди воспринимают онкологию как приговор. О новых методах лечения и, самое главное, выявления рака на ранних стадиях в нашем регионе рассказали ведущие онкологи в пресс-центре «Комсомольской правды». Также доктора обсудили, как можно снизить смертность от пугающего многих заболевания.

У населения онкофобия

- В нашем регионе ежегодно растет выявляемость онкологических заболеваний, и это отражает качество работы по их профилактике, - подчеркнул Вадим Захаров. - Все акции, дни открытых дверей, которые мы проводим, имеют одну цель - усилить онконастороженность населения. Но при этом она, конечно, не должна превращаться в онкофобию. Мы стараемся увеличить выявляемость рака на ранних стадиях. Недавно на дне открытых дверей выявили почти 50 случаев рака кожи. Стараемся развиваться в этом направлении.

Вадим Николаевич Захаров, главный онколог Новосибирской области, заместитель главного врача по лечебной части Новосибирского областного онкологического диспансера (слева) Фото: Даба ДАБАЕВ

Вадим Николаевич Захаров, главный онколог Новосибирской области, заместитель главного врача по лечебной части Новосибирского областного онкологического диспансера (слева)Фото: Даба ДАБАЕВ

И все же признак хорошей работы всей системы - это не только выявляемость, но в первую очередь снижение смертности. Сейчас перед онкологами стоит амбициозная задача - нужно достичь показателя - 185 летальных исходов на 100 тысяч населения, хотя на данный момент этот показатель в регионе - чуть больше 215 случаев.

Сергей Валерьевич Ярмощук, заведующий отделением онкологии и радиотерапии Национального медицинского центра имени академика Е. Н. Мешалкина (в центре). Фото: Даба ДАБАЕВ

Сергей Валерьевич Ярмощук, заведующий отделением онкологии и радиотерапии Национального медицинского центра имени академика Е. Н. Мешалкина (в центре).Фото: Даба ДАБАЕВ

- Рост выявляемости связан с тем, что наша онкологическая служба только встала на рельсы, и сейчас этот тяжелый локомотив потихонечку начинает двигаться. Да, это процесс не быстрый, тем не менее мы уже видим результаты. И все остальные показатели придут, но нужно время, локомотив должен разогнаться, - убежден Сергей Ярмощук. - Специфика работы нашего центра - либо тяжелые формы сопутствующих раку заболеваний, либо необходимость оказания именно высокотехнологической помощи, недоступной в других учреждениях. Безусловно, встречаем очень много запущенных онкологических процессов. Из-за боязни онкологов люди доводят себя до каких-то безумных состояний.

Сергей Вадимович Фогель, врач-онколог медицинского центра предприятия «Муниципальная аптечная сеть» (справа). Фото: Даба ДАБАЕВ

Сергей Вадимович Фогель, врач-онколог медицинского центра предприятия «Муниципальная аптечная сеть» (справа).Фото: Даба ДАБАЕВ

Иной раз доходит до абсурда.

- Люди приходят с разными жалобами. Самые частые - кожные новообразования и проблемы с молочной железой. Доступность помощи, к сожалению, у нас низкая, и не всегда есть специалисты, которые могут принять в день, удобный для пациента, - признает Сергей Фогель. - Чаще всего люди прибегают к самолечению. Они любят справочники, которые рекомендуют обрабатывать кожу чистотелом... В итоге - ожог. Вместо того чтобы идти к врачу, начинают прикладывать капустный лист. Люди часто не успевают, или не хотят, или боятся обращаться к врачу. Есть онкологическая фобия, и очень сильная. Обычно пациент обращается, когда проблема уже мешает ему жить и становится запущенной. Своевременное обращение пациента - залог благоприятного прогноза в большинстве случаев.

Елена Геннадьевна Тоцкая, главный врач Городской клинической поликлиники № 16. Фото: Даба ДАБАЕВ

Елена Геннадьевна Тоцкая, главный врач Городской клинической поликлиники № 16.Фото: Даба ДАБАЕВ

С лечения на профилактику

Развеять сомнения и страхи людей могут только профилактика и знания.

- Сейчас концепция здравоохранения меняется с лечебной на профилактическую. На данный момент распределение такое: 25% - профилактика, 75% - лечение. А должны прийти к соотношению: 60% - профилактика, 40% - лечение. Процесс идет. У нас проводится множество скрининговых исследований, профосмотров, - говорит Елена Тоцкая. - Но необходимо и изменение сознания населения, чтобы люди обратили внимание на свое здоровье. За 2018 год мы провели четыре акции «Розовая ленточка» и выявили 53 случая рака женской половой сферы на ранней стадии. Эта работа ведется постоянно. За последний год мы существенно продвинулись в организационном плане. Каждая женщина и каждый мужчина, зашедшие на прием к терапевту по любому поводу, направляются в смотровой кабинет.

Также им предлагают заполнить специальную анкету.

- Еще в 2014 году по заказу министерства здравоохранения Новосибирской области Институт терапии и профилактической медицины разработал онкоанкету для скрининга рака. Она зарегистрирована как медицинская технология. За 4 года ее заполнили 500 тысяч человек, в результате было выявлено более 2 тысяч злокачественных новообразований, более 4 тысяч предопухолевых и 24 тысячи соматических заболеваний. Заполняется она всего пять минут, а сколько пользы! - рассказала о новосибирском ноу-хау Марина Фомичева.

Марина Леонидовна Фомичева, руководитель Регионального центра медицинской профилактики. Фото: Даба ДАБАЕВ

Марина Леонидовна Фомичева, руководитель Регионального центра медицинской профилактики.Фото: Даба ДАБАЕВ

Новый онкоцентр и прививка от рака

Повысить доступность онкологической помощи сможет новый онкологический центр

- Мы располагаем сейчас двумя основными базами. В Новосибирской областном онкологическом диспансере 310 коек и в Городской клинической больнице 469 коек. Много ли это? Судя по очередям и доступности - недостаточно. Мы работаем над тем, чтобы сформировать грамотное материально-техническое задание для строительства нового онкологического центра. Но пока он будет строиться, нам нужно работать, - отмечает Вадим Захаров. - С целью оптимизации коечного фонда мы решили часть пациентов отдать нашим помощникам, которые располагают такой возможностью, докторами, оборудованием: Национальный медицинский центр им.ак. Е.Н. Мешалкина, Авиценна, НИИТО, Дорожная клиническая больница, ОНЦ ФМБА России.

Стараются онкологи не только делать помощь доступнее, но и чтобы она требовалась реже. Например, доктора настаивают, чтобы прививка от ВПЧ (вируса папилломы человека) была включена в Национальный календарь и ставилась девочкам бесплатно.

- Вирус папилломы человека – это причина около 90% случаев развития рака шейки матки. За 2018 год Новосибирская область, к сожалению, показывает не самые хорошие цифры по заболеваемости и запущенности данного рака, - отмечает Альфия Мансурова, онколог-гинеколог Новосибирского областного онкологического диспансера. - Раком заболевают молодые, активные женщины, которые не всегда успевают себя реализовать, как матери. Прививка могла бы уберечь их от рака. Но даже если подходить к этому вопросу с точки зрения экономики, и сравнивать стоимость лечения и стоимость прививки – выгода очевидна. Лучше и дешевле заниматься профилактикой.

Сергей Петрович Коваленко, доктор биологических наук, руководитель лаборатории молекулярной генетики Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, заместитель директора по науке ООО «Биолинк». Фото: Даба ДАБАЕВ

Сергей Петрович Коваленко, доктор биологических наук, руководитель лаборатории молекулярной генетики Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, заместитель директора по науке ООО «Биолинк».Фото: Даба ДАБАЕВ

Выявить рак на генетическом уровне

Сибирские ученые поделились своими открытиями и идеями о том, как можно уменьшить заболеваемость раком в Новосибирской области и спасти десятки тысяч человек еще до того, как появится опухоль.

- Пять лет назад совместно с онкодиспансером мы провели исследование: все больные раком молочной железы проходили самое поверхностное генетическое тестирование. У 3% из них выявились соответствующие генетические мутации. Примерно половина родственников пациентов также оказались носителями этой мутации, которая практически в 100% случаев предопределяет заболевание, - объясняет Сергей Коваленко. - Всего за полгода при тщательном обследовании здоровых 30 человек - носителей мутаций - у пяти обнаружили опухоли меньше 5 миллиметров, четыре из которых были злокачественные. Такие маленькие опухоли удалять несложно, пациенты после операции долго живут без каких-либо новых онкологических заболеваний.

В результате исследования ученые протестировали в нашей области 4 тысячи больных с раком молочной железы и обнаружили более 200 человек, которые являются носителями мутаций. Через год у 22 из них развились онкологические заболевания, к сожалению выявленные слишком поздно. При продолжении программы обследования эти заболевания можно было бы обнаружить на ранней стадии.

- Этот инструмент был в наших руках еще пять лет назад. Исследование недорогое и позволяет выявить наследственные формы рака молочной железы, желудка, колоректального рака еще до того, как опухоль появилась. Конечно, это всего несколько процентов, но именно за счет этого можно уменьшить распространенность заболевания в области. По нашим подсчетам, в Новосибирской области живут около 10 тысяч человек с наследственными формами рака. И их можно уберечь. Конечно, здесь нужна полноценная областная программа, но каждый человек может пройти это исследование и самостоятельно в нашей лаборатории, - продолжает Сергей Коваленко.

Антоний Владиславович Садовский, заведующий хирургическим отделением, врач-хирург, онколог высшей категории, кандидат медицинских наук. Фото: Даба ДАБАЕВ

Антоний Владиславович Садовский, заведующий хирургическим отделением, врач-хирург, онколог высшей категории, кандидат медицинских наук.Фото: Даба ДАБАЕВ

За малоинвазивными операциями - будущее

При выявлении даже самой маленькой опухоли перед врачами встает вопрос: что делать? Отвечая на него, новосибирские медики значительно продвинулись вперед.

- Хирургический метод лечения остается основным при опухоли на ранней стадии, не говоря уже про четвертую стадию. Особенно это касается колоректального рака или рака желудка, легкого. Конечно, в этих случаях надо использовать оперативный метод, - считает Антоний Садовский, заведующий хирургическим отделением Медсанчасти-168. - В нашей клинике активно применяется малоинвазивная хирургия.

Врачи стараются отходить от привычных открытых операций, которые наносят большую травму организму.

- Практически 80- 90% операций мы выполняем лапароскопическим путем, который имеет ряд преимуществ: послеоперационный период протекает более гладко, а сроки пребывания в стационаре сокращаются до 4 - 5 дней, при некоторых нозологиях - до 3 дней, в то время как при открытом доступе сроки составляют около 10 - 12 дней. Малоинвазивные операции и дают уменьшение болевого синдрома, и, конечно, более экономны в финансовом плане, - отмечает специалист.

Поддержка при лечении и профилактике рака

Борьба с раком всегда сказывается на здоровье человека: в первую очередь страдают кишечник, слизистая рта и глотки, печень, желудок… Но лечиться необходимо, иначе опухоль разрастется и не оставит ни единого шанса. В этом смысле на помощь пациентам могут прийти пробиотики.

Владислав Петрович Ильин, генеральный директор компании «Био-Веста». Фото: Влад КОМЯКОВ

Владислав Петрович Ильин, генеральный директор компании «Био-Веста».Фото: Влад КОМЯКОВ

- Бифидобактерии эффективно поддерживают организм человека до, во время и после терапии рака, позволяя проводить лечение без вынужденных перерывов для восстановления сил больного.

Наш «Биовестин» - это жидкая биологически активная добавка к пище, кисломолочный коктейль, в своем малом объеме содержащий колоссальное количество живых, активных бифидобактерий. Каждая из них - микрофабрика метаболитов, которые препятствуют гнилостным процессам в кишечнике, обеспечивают энергией клетки слизистой, поддерживают в просвете кишечника благоприятную для полезной микрофлоры среду, - делится Владислав Ильин.

- Сейчас мы производим два вида продукции: «Биовестин» и «Биовестин-А». Оба - жидкие пробиотики, содержащие живые, активные бифидобактерии и одинаковое количество метаболитов. Но в чем тогда между ними разница? Основное отличие - количество бифидобактерий. В «Биовестине» - их 1,2 миллиарда, в «Биовестине-А» - не более 120 миллионов. Поэтому последний относится к обычным продуктам питания, а первый чаще употребляется именно в период проведения химиотерапии. Оба продукта полезны для онкопациентов, но мы их рекомендуем чередовать в зависимости от состояния человека.

«Биовестин» не является лекарством, но ученые изучили его влияние на организм и продолжают свои исследования на базе государственных учреждений здравоохранения.

- Согласно нашим исследованиям, прием «Биовестина-А» на фоне противоопухолевой химиотерапии улучшает общее состояние здоровья и качество жизни на 12%, эмоциональное состояние - на 37%, физическую активность - на 15%. Пробиотик уменьшает тошноту и рвоту на 25%, боль - на 21%, диарею - на 50%, утомляемость - на 4%, потерю аппетита - на 40%, - добавляет эксперт.

Нормализация пищеварения с помощью бифидобактерий снижает риск воспаления слизистой кишечника. Поэтому принимайте бифидобактерии для профилактики рака кишечника.

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Сергей Валерьевич Корепанов, врач-онколог, кандидат медицинских наук, директор фитоцентра «Алфит». Фото: Даба ДАБАЕВ

Сергей Валерьевич Корепанов, врач-онколог, кандидат медицинских наук, директор фитоцентра «Алфит».Фото: Даба ДАБАЕВ

Поддержать организм можно и другими средствами

- Мы разработали серию специальных «Алфитов» для того, чтобы помочь пациенту во время лечения. При необходимости назначаем травы, которые помогают печени, почкам, мочевому пузырю, кишечнику, - перечисляет Сергей Корепанов. - Разработали несколько наборов, которые идеально принимать еще до лечения. До сих пор существует мнение, что фитотерапия может помешать химиотерапии. Но специально проведенные исследования доказали, что результаты лечения только улучшаются.

В борьбе с болезнью все проверенные средства хороши. Но главным остается одно: человек должен дойти до доктора, не боясь услышать, что болен раком. Намного хуже получить другой результат - узнать об опухоли слишком поздно.

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Только цифры

♦ 80 244 человека состоят на учете в Новосибирском областном онкологическом диспансере

♦ 12 тысяч новых случаев рака выявляется ежегодно

♦ 5-е место у Новосибирской области по Сибирскому федеральному округу по заболеваемости

♦ 469 случаев заболеваемости на 100 тысяч населения

♦ 215,4 случая смертности на 100 тысяч населения в 2017 году

♦ 215,3 случая смертность на 100 тысяч населения в 2018 году

Чаще всего у новосибирцев выявляют

♦ Рак кожи

♦ Колоректальный рак

♦ Рак легкого

♦ Рак женской половой сферы

♦ Рак предстательной железы

Чаще всего новосибирцы умирают:

♦ От рака легких

♦ Колоректального рака

♦ Рака желудка

♦ Рака яичников, тела матки

♦ Рака крови и лимфатической системы

ИСТОЧНИК KP.RU

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