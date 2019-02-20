Куда сходить 23 февраля 2019 года в Новосибирске: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха

Всего несколько дней осталось до праздника наших защитников, и самое время решить, куда сходить 23 февраля 2019 года в Новосибирске. Мы составили подборку самых интересных мероприятий.

В ГОСТИ К ЛАЙКАМ, ХАСКИ И МАЛАМУТАМ!

Прокатиться на упряжке можно за 200 рублей. Фото: Ильнар САЛАХИЕВ/vk.com/the_powerofsiberia

Ваш мужчина любит собак? Тогда отправляйтесь на гонку «Сила Сибири», которая пройдет в поселке Степной Новосибирского района.

- Самая длинная дистанция для участников - 165 километров, это расстояние сибиряки проедут в упряжках с лайками, хаски и метисами, - рассказывает Галина Милых, организатор соревнования. - На дистанции 25 километров соревноваться будут упряжки с самоедами, гренландскими собаками, маламутами. Одним из участников на этой дистанции станет Евгений Дворников - парень из Кемерово, который не может ходить.

Посмотреть гонку и поболеть, а также сфотографироваться с пушистыми питомцами сибиряки смогут абсолютно бесплатно. Если вы сами захотите прокатиться на упряжках с собаками, нужно будет заплатить 200 рублей за небольшой круг.

Начнутся соревнования 23 февраля в 10.00.

ПОСМОТРИМ ФЕЙЕРВЕРК... НА ПЛЯЖЕ!

Салют начнется в 9 часов вечера.Фото: Влад КОМЯКОВ

Какой праздник без салюта? Фейерверк в честь Дня защитника Отечества новосибирцы смогут посмотреть 23 февраля на городском пляже «Наутилус».

- Начнется салют в 21.00 и продлится 20 минут. За это время запустят 30 залпов из гаубиц, а установки выпустят в небо более 600 фейерверочных изделий, - перечисляют в пресс-службе Центрального военного округа.

ДЕЛЬФИНЫ ПОТАНЦУЮТ ПОД ВОЕННЫЕ ПЕСНИ

Пятилетний дельфин Сева научился делать крутые селфи вместе с тренером. Фото: www.instagram.com/syrygin_

23 февраля в центре «Дельфиния» будет идти шоу «Магия Дельфиндора», но специально к празднику в программу внесут небольшие изменения.

- Прозвучат военные песни, во время которых наши питомцы покажут свои трюки, - описывают в «Дельфинии».

Если хотите увидеть, как дельфины танцуют под любимые многими песни, приходите!

Шоу «Магия Дельфиндора» (6+).

Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния», ост. «Зоопарк», ул. Жуковского, 100/4, тел. 8-800-100-89-88.

Расписание представлений уточняйте на сайте delfinary.ru

Цена билетов: от 600 до 2500 руб.

...ОТБИТЬ ЖЕНУ У СТАСА МИХАЙЛОВА

Романтическая комедия - хороший подарок на праздник! Фото: vk.com/teatr_54

23 февраля во Дворце культуры железнодорожников покажут романтический спектакль «Муж, жена и Стас Михайлов».

Сюжет постановки таков: Алла ждала, что в ее семейной жизни все изменится. Но муж Федор как будто не замечал, что жене нужно больше поддержки и внимания. И тогда в жизни Аллы появился Стас. И неважно, что у него постоянные переезды, гастрольные туры, чемоданы, поезда, самолеты… Главное, что Стас ее любит. И если бы муж Федор не вернулся домой на двое суток раньше, неизвестно, чем бы все закончилось.

Спектакль «Муж, жена и Стас Михайлов» (16+).

Дворец культуры железнодорожников, ст. м. «Площадь Гарина-Михайловского», ул. Челюскинцев, 11, тел. (383) 229-25-49.

23 февраля, начало в 19.00.

Цена билетов: от 400 до 600 руб.

И ВСПОМНИТЬ МОЛОДОСТЬ С ДДТ

23 Февраля Юрий Шевчук отметит в Новосибирске.Фото: Тимур ХАНОВ

ДДТ, пожалуй, одна из любимых групп у многих мужчин, так что билет на концерт Юрия Шевчука - отличный презент.

В Новосибирске Юрий Шевчук со своими музыкантами представит программу «История звука».

- Мы рады, что программа случилась - у нас появилась возможность расширить границы смыслов и сделать наши музыкальные поля экспериментальными. Главная задача - разместить все песни, которые мы хотим сыграть, в границах одного концерта, - говорит Юрий Шевчук.

Концерт группы ДДТ (12+).

ЛДС «Сибирь», ост. «Стадион «Сибирь», ул. Б. Хмельницкого, 23, тел.: (383) 276-34-69, 276-34-71.

23 февраля, начало в 19.00.

Цена: от 1600 до 5000 руб.

АЛЕКСАНДР МАЛИНИН И НЕПРОХОДЯЩАЯ «КОРРИДА»

Александр Малинин споет для сибиряков. Фото: instagram.com/alexandr_malinin

Еще один вариант музыкального подарка - концерт Александра Малинина! Его песни «Коррида», «Любовь и разлука», «Напрасные слова» и «Осторожно, двери закрываются» покорили жюри на фестивале в Юрмале и давно уже стали хитами. Так что ностальгический вечер с хорошей музыкой вам гарантирован!

Концерт Александра Малинина (6+).

Дом ученых СО РАН, ост. «Дом ученых», Морской пр-т, 23, тел.: (383) 330-12-08, 330-17-80.

23 февраля, начало в 19.00.

Цена билетов: от 2100 до 3000 руб.

ВЫ ТАНЦУЕТЕ? А Я ПОЮ И НАЛИВАЮ!

В клубе новосибирцев ждет классная вечеринка. Фото: nsk.maximilians.ru

Если в праздник вам не хочется сидеть дома, то 23 февраля можно отправиться в клубный ресторан-пивоварню «Максимилианс» на вечеринку.

- На входе вас встретит очаровательнейший десант и обязательно угостит сухпайком. Солдатская каша, бутерброды с салом и селедкой и боевые 50 граммов - то, что поднимет настроение! - уверены в клубе. - А еще гостей порадуют живая музыка и конкурсы.

Вечеринка в честь Дня защитника Отечества (18+).

Клубный ресторан-пивоварня «Максимилианс», ост. «Холодильная», ул. Дуси Ковальчук, 1/1, тел. (383) 285-88-84.

23 февраля, начало в 20.00.

! Столик лучше бронировать заранее (с вас возьмут депозит - 500 руб.)

Цена билетов: 300 руб.

ДЕНЕГ НЕТ - ИДИТЕ В ПАРК!

23 февраля для сибиряков приготовили праздничную программу и в Центральном парке, а побывать там вы сможете совершенно бесплатно. Начнется праздник в 19.00.

Музыкальная программа, посвященная Дню защитника Отечества (0+).

Центральный парк культуры и отдыха, ст. м. «Площадь Ленина», ул. Мичурина, 8, тел.: (383) 224-14-44, 224-93-33.

ТОЛЬКО ДЛЯ НЕГО: ПОДАРОК ОТ «КОМСОМОЛКИ» - ЛУЧШИЕ ПЕСНИ БАРДОВ

Хотите сделать так, чтобы праздник 23 Февраля по-настоящему запомнился вашему мужчине? Отличный вариант - сходить вместе на концерт «Защитник Отечества» и послушать хорошую музыку.

Любимые бардовские песни исполнят заслуженный артист России, актер театра и кино Николай Соловьев, абаканский штурман военной авиации, автор-исполнитель песен, руководитель студии «Соло» Сергей Соловьев, а также группа «АГМА», ансамбль «Многоголосье», дуэт «Приметы».

Зрителей ждет и еще один подарок: на концерте разыграют памятные призы от «Комсомольской правды» - диски-книги с произведениями известных бардов.

Концерт «Защитник Отечества» (10+).

Дворец культуры железнодорожников, ст. м. «Площадь Гарина-Михайловского», ул. Челюскинцев, 11, тел. (383) 229-25-49.

23 февраля, начало в 15.00.

Цена билетов: от 400 до 600 руб.

Ресторан «Дом актера», ст. м. «Площадь Ленина», ул. Серебренниковская, 35, тел.: (383) 213-46-86, 222-44-40.

24 февраля, начало в 16.00.

Цена билетов: от 800 до 1000 руб.

Дом ученых СО РАН, ост. «Дом ученых», Морской пр-т, 23, тел.: (383) 330-12-08, 330-17-80.

24 февраля, начало в 19.00.

Цена билетов: от 500 до 700 руб.