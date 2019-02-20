2019-02-19T14:49:57+03:00
Общество

Война, которая коснулась каждого!

Ветеран Афганистана, депутат Совета депутатов города Новосибирска Евгений Яковенко провел встречу со школьниками
Екатерина КОМЯКОВА
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Урок мужества в школе № 155.Урок мужества в школе № 155.Фото: Екатерина КОМЯКОВА
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В этом году в нашей стране отмечаются две круглые даты: 40 лет ввода и 30 лет вывода войск из Афганистана. К тому же близится 23 Февраля - это хороший повод провести уроки мужества в новосибирских школах. Ветеранские организации заняты воспитательной работой круглогодично, и в эти дни встречу со старшеклассниками в актовом зале школы № 155 провел ветеран Афганистана, председатель Новосибирской областной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» и депутат Совета депутатов города Новосибирска Евгений Яковенко. С осени 1987-го он в должности старшего разведчика воевал в горячей точке в течение года.

- Афганистан коснулся в том числе и нас. Первый из погибших новосибирцев - молодой солдат, который разбился при вводе войск. Наш земляк даже не успел повоевать. Но некоторые спецоперации вошли в анналы боевого искусства, истории. Поэтому, когда будете читать о войне в Афганистане, анализируйте источники, составляйте мнение об этом событии, прочитав не одну статью, - напутствовал школьников Евгений Яковенко.

Евгений Яковенко

Евгений Яковенко

Несколько десятков ребят из 9 - 11-х классов внимательно послушали участников тех событий, посмотрели документальный фильм.

В результате на встрече сложился живой и открытый диалог. Ребятам действительно интересно знакомиться с этой страницей истории, общаться с современниками, побывавшими на войне.

Оксана Дмитриева, классный руководитель одного из классов, делится своим мнением о том, зачем нужны подобные встречи:

- Сейчас ребята мало знают историю нашей Родины, особенно период конца 1980 - 1990-х годов. Некоторые события искажаются, приукрашиваются. Кроме того, война - это страшно, и дети должны знать, каковы ее последствия.

Десятиклассники признались, что пока об этой войне на уроках истории им не рассказывали. Но дома, в кругу семьи, эти события обсуждаются с родителями, так или иначе иногда всплывают в разговорах.

- После встречи сложилось мнение, что те солдаты воевали за Родину в том числе. Мы услышали также много интересных фактов. К примеру, узнали, что температура в той местности могла достигать 70 градусов, даже яичницу можно было жарить на песке, - рассказывают Артем Шаталин и Лев Попов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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