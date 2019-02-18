2019-02-19T12:07:11+03:00
Говорит Новосибирск

В будущем создавать роботов будут женщины

Оказывается, у девушек лучше получается заниматься робототехникой
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Возможно, нечто подобное создадут женщины. Фото: кадр из фильма «Терминатор».Возможно, нечто подобное создадут женщины. Фото: кадр из фильма «Терминатор».
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Вероятно, производством роботов в будущем займутся женщины. Во всяком случае, у прекрасной половины лучше получается работать с машинами, нежели у мужчин. Как говорится: удивительно, но факт.

А поделился такими наблюдениями Николай Пак – новосибирец, возглавляющий движение «Лига роботов».

- Можно подумать, что робототехника - это сложно. На самом деле, это - просто. У нас больше пятидесяти процентов – девчонки. У них успехи - намного больше, - сказал Николай Юрьевич в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Кстати, молодые специалисты робототехники активно соревнуются в мастерстве. И, возможно, такие состязания будут становиться все более массовыми.

- Я думаю, у нас скоро чемпионами мира тоже будут девушки, - добавил Пак.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Николай Пак рассказал о современной робототехнике. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Николай Пак рассказал о современной робототехнике.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Сложно ли сделать робота? Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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