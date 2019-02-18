В будущем создавать роботов будут женщины
Вероятно, производством роботов в будущем займутся женщины. Во всяком случае, у прекрасной половины лучше получается работать с машинами, нежели у мужчин. Как говорится: удивительно, но факт.
А поделился такими наблюдениями Николай Пак – новосибирец, возглавляющий движение «Лига роботов».
- Можно подумать, что робототехника - это сложно. На самом деле, это - просто. У нас больше пятидесяти процентов – девчонки. У них успехи - намного больше, - сказал Николай Юрьевич в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».
Кстати, молодые специалисты робототехники активно соревнуются в мастерстве. И, возможно, такие состязания будут становиться все более массовыми.
- Я думаю, у нас скоро чемпионами мира тоже будут девушки, - добавил Пак.
Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».
Николай Пак рассказал о современной робототехнике.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Сложно ли сделать робота? Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
ИСТОЧНИК KP.RU