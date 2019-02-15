«Ищу красивые почерки и стараюсь написать так же»: сибирячка ведет «Инстаграм» от имени своего прадеда-писаря

29-летняя Дарья Арзамазова из Новосибирска - абсолютно современная девушка, успешная бизнесвумен, любит танцы. А еще, как и все сверстницы, сидит в «Инстаграме». Но вместо ванильных цитат на ее страничке исторический контент: реальные записи из дневников и писем предка Даши, которые сделаны были еще во времена царской России.

arzamazova_story Мечта быть писарем не оставляет меня. Все свободное время, и даже ночами, сижу и пишу все, что попадает под руку. Ищу красивые почерки и стараюсь написать также.

«В НЕГО НЕ ВЕРИЛИ, ОН БЫЛ ЭТАКИМ СЕМЕЙНЫМ НЕУДАЧНИКОМ»

Разобрать записи Василия Ивановича Ермоленко (так звали прадеда сибирячки по отцовской линии) девушка решила в 2018 году.

- Каким-то чудом у нас сохранились его дневники и письма, - рассказывает Дарья. - В школе у меня были уроки истории, как и у всех. Но я не воспринимала сухие факты и даты близко к сердцу. Всегда западала на детали, истории реальных людей. И тут зацепили особенности быта прадеда. Жить семьей из 13 человек в одной комнате площадью 15 - 20 квадратных метров с земляным полом, без удобств! Вы смогли бы? Именно в таких условиях жил мой прадедушка, который родился в 1893 году в семье бедных крестьян. Я решила, почему бы его воспоминания и не выложить в «Инстаграм»?

История прадеда оказалась не только тяжелой, но и поучительной. Он смог постичь грамоту и стать состоятельным человеком.

- Эти дневники дают мне силы мечтать, ставить цели и идти к ним. Мой прадед с самой юности знал, что не хочет жить так, как жила его семья и все вокруг. В него не верили, он был этаким семейным неудачником, который, по всеобщему мнению, был безнадежен. А в итоге стал писарем, что для крестьянского ребенка было почти нереально, - говорит Дарья.

«МНОГО СТРАШНЫХ ИСТОРИЙ О СИБИРИ»

Давайте посмотрим, о чем писал прадед девушки. По его воспоминаниям, семья добровольно перебралась из родного села Харенки Полтавской губернии (современная Украина) в Сибирь. Было это в 1894 году. В Томской области вместе с другими переселенцами они основали село.

«О Сибири много страшного рассказывали: там живут бывшие каторжники и ссыльные, морозы, птицы на лету замерзают, нередко медведи и волки на улицах появляются... Много страшных историй. Но зато много земли, леса, речек, рыбы, а это и нужно крестьянину-хлеборобу, - пишет в дневниках Василий Иванович. - Да и как не выехать? Семья отца была большая, сыновья Дмитрий, Иван, Иван, Василий, Игнат и сестры Евдокия, Мария и Парасковья, а земли всего две десятины. Чтобы прокормить семью, братья и сестры отца каждое лето уходили на заработки».

Вместе с другими переселенцами Ермоленко остановились на необжитом месте у озера, свой поселок они назвали Асинкритовка.

«К тому времени, как я начал помнить, в поселке было примерно 80 дворов, - так описывает прадед сибирячки место, где он рос. - Большинство изб были крыты камышом или соломой, а ограды - из плетней. У нас были избы с земляным полом, который к большим праздникам смазывался глиной и посыпался песком».

Была в селе и школа, причем с довольно своеобразными дореволюционными нравами.

«Школа в избе, где жили старики Герасименко. Лавки и столы, пол земляной. Учеников 10 - 12 человек. Помню, старушка ругала нас за то, что ногами ямы выбивали, - вспоминал Василий Иванович. - Как-то наказали ученика, поставив на колени с книгой в руках. По избе ходила курица, и, когда подошла к нему, он выпустил книгу на нее. Курица закудахтала и взлетела. Помню, было веселое зрелище, а Шаульскому Ване влетело линейкой по ладони».

На этом фото Василий Иванович вместе со своей мамой. Фото: www.instagram.com/arzamazova_story

Но было и то, что Ермоленко не любил делать даже больше уроков: нянчить других детей.

«Детство мое омрачено тем, что с семилетнего возраста принуждали нянчить детей. В результате этих неприятных занятий я просто возненавидел и тех, кто заставлял, и тех, с кем нянчился. Дело дошло до того, что я из дому сбежал к одному из жителей поселка и заявил, что домой не пойду. Кончилось это тем, что за мной пришли, увели домой и наказали. Все пошло по-старому. Нерадостное детство», - честен в своих дневниках прадед Дарьи.

«КРЕПКО ПОЗАВИДОВАЛ»

Казалось, у Василия было мало шансов выбиться в люди. Но была мечта, к которой он шел шаг за шагом.

«Эта мысль у меня возникла вот почему. Еду однажды с пашни - слякоть, ветер со снегом и дождем, озяб чертовски. На возу сено. Поднял плед, укрылся. Заехал в деревню, навстречу едет сельский писарь, некий Бутенко. В хорошем пальто, глубоких резиновых галошах, с зонтиком. Крепко позавидовал и решил: обязательно добьюсь и буду писарем», - говорится в дневнике, который сейчас доступен всем в «Инстаграме».

Мечта Василия Ермоленко сбылась: он стал писарем. Фото: www.instagram.com/arzamazova_story

Тогда знакомый помог Василию устроиться учеником к местному писарю. Оклад подмастерью предложили 10 рублей. Но вот незадача - крестьянину не хватало образования. Грамоту плохо знал. Зарплату урезали.

«Мечта быть писарем не оставляет меня. Все свободное время, и даже ночами, сижу и пишу все, что попадает под руку. Ищу красивые почерки и стараюсь написать так же. Через некоторое время новый писарь заметил мое старание и стал давать переписывать деловые бумаги. А как я старался сделать!» - признается прадед инстаграмщицы.

Спустя месяцы старательному ученику повысили жалованье до 15 рублей. Тогда крестьянину казалось это за счастье. В дневниках он вспоминает, как купил свои первые ботинки за 2 рубля и брюки за 2 рубля 80 копеек.

В семье Дарьи бережно хранятся письма и дневники ее прадедушки. Фото: www.instagram.com/arzamazova_story

«Через некоторое время мне разрешили по совместительству занять должность сельского писаря поселка Костромы с окладом 25 рублей в месяц. Мечта сбылась. Я писарь, и это через три года после возникновения этой мысли», - вспоминал потом Василий Иванович.

«ТАКИМИ БЫЛИ МОИ БАБУШКА И ДЕДУШКА»

Сейчас в «Инстаграме» правнучки писаря 7885 подписчиков. Всем интересно следить, как крестьянский паренек карабкался наверх в своей жизни. Многие вспоминают истории своих предков.

- Такими были мои бабушка и дедушка: детьми жили в земляных каких-то полуизбах, это 1936 - 1940-е годы. Многие их братья и сестры не выживали, умирали еще в детстве, - оставляют отклики одни.

Это фото Василия Ивановича была сделано в 1952 году: тогда ему было 59 лет. www.instagram.com/arzamazova_story

- Очень интересно! Это нереально захватывает! Пожалуй, лучшие посты в инсте, что я видел, - хвалят девушку другие.

А сама Дарья вспоминает одну забавную историю:

- Мне написал человек, у прадеда которого когда-то работал мой прадед. Вот это было очень здорово.