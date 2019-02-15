«Ищу красивые почерки и стараюсь написать так же»: сибирячка ведет «Инстаграм» от имени своего прадеда-писаря
29-летняя Дарья Арзамазова из Новосибирска - абсолютно современная девушка, успешная бизнесвумен, любит танцы. А еще, как и все сверстницы, сидит в «Инстаграме». Но вместо ванильных цитат на ее страничке исторический контент: реальные записи из дневников и писем предка Даши, которые сделаны были еще во времена царской России.
«В НЕГО НЕ ВЕРИЛИ, ОН БЫЛ ЭТАКИМ СЕМЕЙНЫМ НЕУДАЧНИКОМ»
Разобрать записи Василия Ивановича Ермоленко (так звали прадеда сибирячки по отцовской линии) девушка решила в 2018 году.
- Каким-то чудом у нас сохранились его дневники и письма, - рассказывает Дарья. - В школе у меня были уроки истории, как и у всех. Но я не воспринимала сухие факты и даты близко к сердцу. Всегда западала на детали, истории реальных людей. И тут зацепили особенности быта прадеда. Жить семьей из 13 человек в одной комнате площадью 15 - 20 квадратных метров с земляным полом, без удобств! Вы смогли бы? Именно в таких условиях жил мой прадедушка, который родился в 1893 году в семье бедных крестьян. Я решила, почему бы его воспоминания и не выложить в «Инстаграм»?
История прадеда оказалась не только тяжелой, но и поучительной. Он смог постичь грамоту и стать состоятельным человеком.
- Эти дневники дают мне силы мечтать, ставить цели и идти к ним. Мой прадед с самой юности знал, что не хочет жить так, как жила его семья и все вокруг. В него не верили, он был этаким семейным неудачником, который, по всеобщему мнению, был безнадежен. А в итоге стал писарем, что для крестьянского ребенка было почти нереально, - говорит Дарья.
«МНОГО СТРАШНЫХ ИСТОРИЙ О СИБИРИ»
Давайте посмотрим, о чем писал прадед девушки. По его воспоминаниям, семья добровольно перебралась из родного села Харенки Полтавской губернии (современная Украина) в Сибирь. Было это в 1894 году. В Томской области вместе с другими переселенцами они основали село.
«О Сибири много страшного рассказывали: там живут бывшие каторжники и ссыльные, морозы, птицы на лету замерзают, нередко медведи и волки на улицах появляются... Много страшных историй. Но зато много земли, леса, речек, рыбы, а это и нужно крестьянину-хлеборобу, - пишет в дневниках Василий Иванович. - Да и как не выехать? Семья отца была большая, сыновья Дмитрий, Иван, Иван, Василий, Игнат и сестры Евдокия, Мария и Парасковья, а земли всего две десятины. Чтобы прокормить семью, братья и сестры отца каждое лето уходили на заработки».
Вместе с другими переселенцами Ермоленко остановились на необжитом месте у озера, свой поселок они назвали Асинкритовка.
«К тому времени, как я начал помнить, в поселке было примерно 80 дворов, - так описывает прадед сибирячки место, где он рос. - Большинство изб были крыты камышом или соломой, а ограды - из плетней. У нас были избы с земляным полом, который к большим праздникам смазывался глиной и посыпался песком».
Была в селе и школа, причем с довольно своеобразными дореволюционными нравами.
«Школа в избе, где жили старики Герасименко. Лавки и столы, пол земляной. Учеников 10 - 12 человек. Помню, старушка ругала нас за то, что ногами ямы выбивали, - вспоминал Василий Иванович. - Как-то наказали ученика, поставив на колени с книгой в руках. По избе ходила курица, и, когда подошла к нему, он выпустил книгу на нее. Курица закудахтала и взлетела. Помню, было веселое зрелище, а Шаульскому Ване влетело линейкой по ладони».
На этом фото Василий Иванович вместе со своей мамой. Фото: www.instagram.com/arzamazova_story
Но было и то, что Ермоленко не любил делать даже больше уроков: нянчить других детей.
«Детство мое омрачено тем, что с семилетнего возраста принуждали нянчить детей. В результате этих неприятных занятий я просто возненавидел и тех, кто заставлял, и тех, с кем нянчился. Дело дошло до того, что я из дому сбежал к одному из жителей поселка и заявил, что домой не пойду. Кончилось это тем, что за мной пришли, увели домой и наказали. Все пошло по-старому. Нерадостное детство», - честен в своих дневниках прадед Дарьи.
«КРЕПКО ПОЗАВИДОВАЛ»
Казалось, у Василия было мало шансов выбиться в люди. Но была мечта, к которой он шел шаг за шагом.
«Эта мысль у меня возникла вот почему. Еду однажды с пашни - слякоть, ветер со снегом и дождем, озяб чертовски. На возу сено. Поднял плед, укрылся. Заехал в деревню, навстречу едет сельский писарь, некий Бутенко. В хорошем пальто, глубоких резиновых галошах, с зонтиком. Крепко позавидовал и решил: обязательно добьюсь и буду писарем», - говорится в дневнике, который сейчас доступен всем в «Инстаграме».
Мечта Василия Ермоленко сбылась: он стал писарем. Фото: www.instagram.com/arzamazova_story
Тогда знакомый помог Василию устроиться учеником к местному писарю. Оклад подмастерью предложили 10 рублей. Но вот незадача - крестьянину не хватало образования. Грамоту плохо знал. Зарплату урезали.
«Мечта быть писарем не оставляет меня. Все свободное время, и даже ночами, сижу и пишу все, что попадает под руку. Ищу красивые почерки и стараюсь написать так же. Через некоторое время новый писарь заметил мое старание и стал давать переписывать деловые бумаги. А как я старался сделать!» - признается прадед инстаграмщицы.
Спустя месяцы старательному ученику повысили жалованье до 15 рублей. Тогда крестьянину казалось это за счастье. В дневниках он вспоминает, как купил свои первые ботинки за 2 рубля и брюки за 2 рубля 80 копеек.
В семье Дарьи бережно хранятся письма и дневники ее прадедушки. Фото: www.instagram.com/arzamazova_story
«Через некоторое время мне разрешили по совместительству занять должность сельского писаря поселка Костромы с окладом 25 рублей в месяц. Мечта сбылась. Я писарь, и это через три года после возникновения этой мысли», - вспоминал потом Василий Иванович.
«ТАКИМИ БЫЛИ МОИ БАБУШКА И ДЕДУШКА»
Сейчас в «Инстаграме» правнучки писаря 7885 подписчиков. Всем интересно следить, как крестьянский паренек карабкался наверх в своей жизни. Многие вспоминают истории своих предков.
- Такими были мои бабушка и дедушка: детьми жили в земляных каких-то полуизбах, это 1936 - 1940-е годы. Многие их братья и сестры не выживали, умирали еще в детстве, - оставляют отклики одни.
Это фото Василия Ивановича была сделано в 1952 году: тогда ему было 59 лет. www.instagram.com/arzamazova_story
- Очень интересно! Это нереально захватывает! Пожалуй, лучшие посты в инсте, что я видел, - хвалят девушку другие.
А сама Дарья вспоминает одну забавную историю:
- Мне написал человек, у прадеда которого когда-то работал мой прадед. Вот это было очень здорово.
ИСТОЧНИК KP.RU