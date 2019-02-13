2019-02-13T07:32:56+03:00
Общество

Спасти чужую жизнь

Жители Родников получили возможность принять участие в донорской акции рядом с домом
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Игорь Атякшев всегда старается принять участие в донорских акциях.Игорь Атякшев всегда старается принять участие в донорских акциях.Фото: Екатерина КОМЯКОВА
Изменить размер текста:

«НАДО ЛИШЬ НАЙТИ ВРЕМЯ»

Уже третий год депутаты Совета депутатов города Новосибирска Игорь Атякшев и Глеб Дебов поддерживают донорские акции на своих округах - сотрудничают с Центром крови, оказывают информационное сопровождение, предоставляют помещение. В ресурсном центре по адресу: ул. Кочубея, 3/1, уже в седьмой раз прошел прием крови от доноров. Местные жители сообщают друг другу о дате и времени работы мобильной бригады, также информация распространяется благодаря социальным сетям, приемным депутатов и их группам в Сети. В результате во вторник за два часа работы врачей кровь сдали около 30 человек.

- Мы рады, что Центр крови находит возможность и группа медиков приезжает к нам, ведь мы находимся далеко от центра, и не все доноры могут отправиться на левый берег в рабочее время, чтобы внести свой вклад, - отмечает депутат Игорь Атякшев. Кстати, в этот день он сам сдал кровь. - Это важное дело. Возможно, кому-то сегодня мы спасаем жизнь. Для меня эта процедура ничего не стоит - надо просто выделить время, прийти на сдачу бодрым и здоровым.

Поддержать доноров пришел депутат Глеб Дебов, по мере возможности он также принимает непосредственное участие в акциях:

- Наша главная задача в этом деле - проинформировать жителей, чтобы все желающие могли прийти в определенный день в определенное время и в комфортных условиях, в тепле сдать кровь. Со своей стороны мы помогаем организовать выездную акцию, сделав ее как можно более удобной для новосибирцев.

Глеб Дебов.

Глеб Дебов.

СДАЛИ КРОВЬ И ПОЖЕНИЛИСЬ

Доноры на Родниках поделились своими историями, рассказали, как они пришли к такому решению и как эта процедура стала для них привычкой. Многие начали с помощи близким, так получилось и у Марии Чкулай.

- Коллега попала в ДТП, первая сдача как раз была сделана на благо ее жизни. Это было пять лет назад, девушка поправилась. Мы спасли ее общими усилиями. С тех пор я регулярно прихожу на эти акции, в моей донорской истории - 15 полных сдач.

В коридоре ожидает своей очереди семейная пара Маргачевых. Молодые люди начали свой донорский путь, когда еще не были знакомы. Кирилл сдает кровь уже четыре года, сегодня на сдаче в 13-й раз. Его супруга - тоже опытный донор, она сдавала кровь 10 раз.

- Мы стали донорами еще до знакомства. А потом, когда начали общаться, поняли, что у нас общие интересы. Однажды Кирилл позвал меня сдавать кровь вместе, с тех пор не расстаемся, - рассказывает девушка. - Я сдаю кровь с 18 лет. Сначала делала это просто ради интереса, но скоро пришло понимание, что для кого-то твое действие, активная позиция жизненно важна. У меня даже появилась цель - хочу стать почетным донором, для этого нужно активно сдавать кровь в течение 10 лет.

НА ЗАМЕТКУ

По закону за сдачу крови донору положены два выходных дня, их можно присовокупить к отпуску или воспользоваться отгулами по своему усмотрению. Также донорам возмещают деньги на обед, сегодня эта сумма составляет 561 рубль.

КОНКРЕТНО

Новосибирский центр крови по адресу: ул. Серафимовича, 2/1, ведет прием доноров ежедневно, кроме выходных:

- доноров резерва - с 8.30 до 14.30

- кадровых доноров - с 8.30 до 13.30

Ближайший адрес пункта приема доноров можно найти на сайте nck.su

Телефон для справок (383) 353-79-60.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Совета депутатов города Новосибирска»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Учитель особенных детей: «Больная дочь мне была дана, чтобы я помогла таким же, как Аня!»
Осознав диагноз своего ребенка, мама Ани оставила модную карьеру экономиста и стала простым педагогом-дефектологом, чтобы помогать больным детям, но теперь им самим с дочкой помочь некому…
С рождения питаясь ядом, Юля стала инвалидом
Из-за врачебной ошибки родители понятия не имели, что у дочери непереносимость белка и лишь с ужасом наблюдали, как здоровая малышка превращается в беспомощную куклу, а теперь, чтобы исправить последствия, нужны средства…
Вова – очень сильная душа в слабом теле
Доктора называют малыша «человеком с сильной душой», потому что, несмотря на страдания, причиняемые ему взрослыми, мальчик умудрился сохранить доверчивость и дружелюбие, но чтобы этот человечище вырос, необходима помощь
Помогите 74-летней «многодетной бабушке» собрать пятерых детей в школу!
Если есть на свете реальные истории, достойные пера доброго сказочника, то судьба этой удивительно сердечной женщины из Ивановской области, взявшей под опеку пятерых брошенных родителями детей, - в числе первых, если бы не нужда…
Новости 24
Вот это мастер-класс: врач из Санкт-Петербурга спас 80-летнюю сибирячку
«Я завела нутрию!»: сибирячка сняла умилительное видео со своим необычным питомцем
« Я не перехожу грань»: сибирячка в коротеньких шортах покорила «Инстаграм» откровенным танцем
«Птица врезалась в дверь дома»: новосибирские волонтеры выхаживают ястреба с черепно-мозговой травмой
Необычные туристы: в Новосибирске оштрафовали миссионеров, прилетевших из Америки и Израиля
«Меня сильно распирает этот трек»: звезда тверка показала отвязный танец с парнем под «Серебро»
Эустома, примула и цикламен: в Новосибирск привезли четыре миллиона цветов ко Дню влюбленных
Теперь диплом не купишь: суд заблокировал сайты с продажей поддельных аттестатов
Не люди, а звери: рыбак нашел под Новосибирском вмерзшую в кусок льда собаку
Уволенный со скандалом экс-глава новосибирской подземки получил работу в Крыму
Любитель опасной езды: сибиряк получил реальный срок в колонии за вождение «под мухой»
«Разделся на спор»: в Новосибирске парень устроил забег через Красный проспект голышом
Дым в коридоре: из гимназии в центре Новосибирска эвакуировали 300 учеников
Больше 43 рублей за литр: в Новосибирске снова подорожал бензин
С битой «на дело»: в Новосибирске двое мигрантов избили и ограбили прохожего
Погода на день в Новосибирске: 13 февраля потеплеет до минус 9 градусов
«Сворачивается клубочком и прячется»: новосибирские волонтеры спасают маленького ежика
Вот это повезло: новосибирец сфотографировал комету, которую раньше никто не видел
Худая и зеленая: белый медвежонок из России изменился до неузнаваемости в зоопарке Японии