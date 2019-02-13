Спасти чужую жизнь

«НАДО ЛИШЬ НАЙТИ ВРЕМЯ»

Уже третий год депутаты Совета депутатов города Новосибирска Игорь Атякшев и Глеб Дебов поддерживают донорские акции на своих округах - сотрудничают с Центром крови, оказывают информационное сопровождение, предоставляют помещение. В ресурсном центре по адресу: ул. Кочубея, 3/1, уже в седьмой раз прошел прием крови от доноров. Местные жители сообщают друг другу о дате и времени работы мобильной бригады, также информация распространяется благодаря социальным сетям, приемным депутатов и их группам в Сети. В результате во вторник за два часа работы врачей кровь сдали около 30 человек.

- Мы рады, что Центр крови находит возможность и группа медиков приезжает к нам, ведь мы находимся далеко от центра, и не все доноры могут отправиться на левый берег в рабочее время, чтобы внести свой вклад, - отмечает депутат Игорь Атякшев. Кстати, в этот день он сам сдал кровь. - Это важное дело. Возможно, кому-то сегодня мы спасаем жизнь. Для меня эта процедура ничего не стоит - надо просто выделить время, прийти на сдачу бодрым и здоровым.

Поддержать доноров пришел депутат Глеб Дебов, по мере возможности он также принимает непосредственное участие в акциях:

- Наша главная задача в этом деле - проинформировать жителей, чтобы все желающие могли прийти в определенный день в определенное время и в комфортных условиях, в тепле сдать кровь. Со своей стороны мы помогаем организовать выездную акцию, сделав ее как можно более удобной для новосибирцев.

Глеб Дебов.

СДАЛИ КРОВЬ И ПОЖЕНИЛИСЬ

Доноры на Родниках поделились своими историями, рассказали, как они пришли к такому решению и как эта процедура стала для них привычкой. Многие начали с помощи близким, так получилось и у Марии Чкулай.

- Коллега попала в ДТП, первая сдача как раз была сделана на благо ее жизни. Это было пять лет назад, девушка поправилась. Мы спасли ее общими усилиями. С тех пор я регулярно прихожу на эти акции, в моей донорской истории - 15 полных сдач.

В коридоре ожидает своей очереди семейная пара Маргачевых. Молодые люди начали свой донорский путь, когда еще не были знакомы. Кирилл сдает кровь уже четыре года, сегодня на сдаче в 13-й раз. Его супруга - тоже опытный донор, она сдавала кровь 10 раз.

- Мы стали донорами еще до знакомства. А потом, когда начали общаться, поняли, что у нас общие интересы. Однажды Кирилл позвал меня сдавать кровь вместе, с тех пор не расстаемся, - рассказывает девушка. - Я сдаю кровь с 18 лет. Сначала делала это просто ради интереса, но скоро пришло понимание, что для кого-то твое действие, активная позиция жизненно важна. У меня даже появилась цель - хочу стать почетным донором, для этого нужно активно сдавать кровь в течение 10 лет.

НА ЗАМЕТКУ

По закону за сдачу крови донору положены два выходных дня, их можно присовокупить к отпуску или воспользоваться отгулами по своему усмотрению. Также донорам возмещают деньги на обед, сегодня эта сумма составляет 561 рубль.

КОНКРЕТНО

Новосибирский центр крови по адресу: ул. Серафимовича, 2/1, ведет прием доноров ежедневно, кроме выходных:

- доноров резерва - с 8.30 до 14.30

- кадровых доноров - с 8.30 до 13.30

Ближайший адрес пункта приема доноров можно найти на сайте nck.su

Телефон для справок (383) 353-79-60.