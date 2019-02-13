Живой классик раскрыл секреты педагогики в гимназии «Горностай»

Личность Шалвы Александровича в педагогике трудно переоценить, люди знающие сразу скажут: это один из столпов сложной науки воспитания. Его книги переведены на множество языков, в том числе китайский, финский, эстонский, негласно его называют живым классиком современной педагогики. В прошедшие выходные Шалва Амонашвили провел семинар в Новосибирске, место - гимназия «Горностай» - было выбрано не случайно. В 2016 году академик присвоил учебному заведению звание школы гуманной педагогики. С этого времени четыре педагога удостоились особого звания «Рыцарь гуманной педагогики».

Автором концепции является сам Шалва Амонашвили, в основе учения лежит ориентированность на ребенка, отрицание авторитарного и приказного подхода.

Директор гимназии «Горностай», депутат Совета депутатов города Новосибирска Ирина Путинцева рассказала, как была организована встреча с известным педагогом.

- В нашей гимназии знают, как воспитывать победителей различных олимпиад, как добиваться высоких баллов на экзаменах. А вот как готовить хороших людей? В этом направлении можно развиваться и развиваться. Однажды мы попали на семинар к Шалве Александровичу и поняли, что это наш путь, углубились в его работы, в онтологию гуманной педагогики. Мы много уже сделали, но продолжаем совершенствоваться. Наши учителя бывают на чтениях и конференциях по этому направлению в разных городах, - объясняет Ирина Германовна. - Главное, о чем говорит Шалва Амонашвили, что учитель - одна из важнейших профессий, ведь, какими бы темпами ни развивался мир и как далеко бы ни ушли современные технологии, ребенку все равно нужно, чтобы его обняли, приняли, похвалили, показали окружающий мир.

Ежегодно директор гимназии Ирина Путинцева проводит в каждом классе особые уроки «сердцевидения», на которых ребята разбирают притчи Шалвы Александровича.

Ирина Путинцева.

На семинаре встретились единомышленники - родители, учителя «Горностая», других школ города. На протяжении двух дней они слушали живого классика современной педагогики, кто-то записывал тезисы в тетрадь, другие просто внимательно слушали рассказы педагога.

Одни из первых вопросов Шалвы Александровича слушателям задали тон плодотворной двухдневной работе:

- Чего вы хотите для своих детей? Есть ли у них опора? На что они опираются каждое утро, принимая решение ходить или не ходить куда-то, встречаться или нет с кем-то, думать о чем то или нет?

КОНКРЕТНО

Основные установки Шалвы Амонашвили

Законы учителя: любить ребенка, понимать его, восполняться оптимизмом к ребенку.

Принципы: очеловечивание среды вокруг ребенка, уважение личности, терпение в процессе становления.

Заповеди: верить в безграничность ребенка, в свои педагогические способности, в предназначение ребенка, возможно неизвестное родителям и окружающим, а также в силу гуманного подхода.

Опоры в ребенке: стремление к развитию, к взрослению, к свободе.

Личностные качества учителя: доброта, откровенность и искренность, преданность.