«Меня соседи перестали узнавать»: сибирячка сбросила 22 килограмма, танцуя на пилоне

- Я всегда смотрела на себя в зеркало и думала, что хорошо выгляжу. А сейчас - как гляну на свои старые фото, так волосы дыбом встают. - Екатерина Логинова перебирает старые снимки, изящной рукой проводит по коротко стриженным волосам. Грация пантеры, легкий взгляд, стройные формы - нет, так было не всегда. Всего год назад сибирячка больше напоминала сдобную булочку, но все изменил пилон.

Однако вернемся на несколько лет назад. За плечами Екатерины два брака. Лишний вес появился после рождения первого ребенка. Муж умер - став вдовой, сибирячка похудела. Потом был второй брак и второй ребенок, вес снова подскочил, цифра на весах понемногу стала приближаться к центнеру. Катя успела взять себя в руки, не дожидаясь круглого значения, - зависла на 96 кило, а потом похудела на 10 килограммов.

- Отношения в семье не складывались. Я потеряла внутреннюю гармонию. Чувствовала, что все идет не туда. Сама приняла решение расстаться с супругом, - вспоминает Екатерина.

«Раньше смотрела на себя и думала: хорошо выгляжу».

Прошлой зимой, в длинные январские выходные, сибирячка, лежа на диване, решила взять себя в руки. Вспомнила, как много раз проходила мимо школы-студии танцев на пилоне, как в голову закрадывалась мысль: «Может, уже крутануть жизнь на 180 градусов?» Отбросила стеснения, позвонила, призналась:

- Мне 36 лет, и я вешу 86 килограммов.

Ждала смешков, но на том конце провода ее вежливо пригласили на занятие.

Сейчас, конечно, сибирячка нравится себе больше.

За следующий год Екатерина похудела примерно на 22 кило. При этом первые 16 испарились за короткое время - всего за 4 месяца. Также новоявленная спортсменка изменила питание, стала больше употреблять белка, углеводов. Самым сложным было отказаться, нет, не от пирожных, а от колбасы и бутербродов:

- Меня соседи перестали узнавать. Не здоровались со мной в подъезде. Когда я уже сама окликнула их, то услышала в ответ фразу: «Катя, ты, что ли? А мы думали: новая дама в квартиру заехала!» Коллеги на работе тоже удивлялись, говорили, что после каждых выходных я становлюсь все стройнее и стройнее.

В гардеробе появились открытые купальники.

Были у Кати переживания и по поводу отношения общества к такому откровенному виду спорта. Но большинство знакомых и друзей взявшуюся за шест сибирячку поддержали. Только двое знакомых из прошлой жизни произнесли вслух нехорошее слово на букву Ш. Самая неожиданная и приятная похвала досталась от бабушки:

- Она у меня дама строгая, консервативная, и я с осторожностью призналась ей, каким видом спорта занимаюсь. Сначала сказала: «На пилоне кручусь». А потом перевела на русский: «На шесте». Уже приготовилась к критике, но бабуля улыбнулась и похвалила: «Молодец».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/691436" frameborder="0"></iframe> Сибирячка в 36 лет освоила пилон и похудела на 22 килограмма.

После такого резкого похудения Екатерина полностью сменила имидж и гардероб, и не от того, что вкусы поменялись, просто все стало очень велико. Что можно было перешить, было перешито, остальные вещи отправились в мусорное ведро. В шкафу появились мини-юбки, открытые купальники. Сменила прическу, отказалась от каре в пользу короткой стрижки.

- Но главную перемену я увидела не в зеркале, а внутри. Появились интерес к жизни, любовь к себе, новые увлечения, - рассказывает наша собеседница.

Не так давно Катя приняла участие в показательных выступлениях школы. Выйти на сцену в коротких шортах, показать несколько трюков было очень сложно морально. Участница несколько раз отказывалась - и столько же соглашалась.

Еще один маленький подвиг сибирячки - татуировки. Сделала их две, но они прячутся под одеждой: это больше для себя, никому ничего доказывать не хочется. Правильный бунт внутри уже зрелого человека.

К Екатерине теперь подходят знакомиться парни на 10 лет моложе ее.

- Кавалеры? Знаете, мужчины мной интересовались всегда. Наверное, из-за моего легкого, но не легкомысленного характера. - Катерина дает понять, что она не ветреная особа. - Поклонники, получается, были всегда, но сейчас они другие. Нынешние поклонники более… молодые. Да, ко мне запросто может подойти знакомиться мужчина, которому 25 - 28 лет. Но я просто так, ради интереса, знакомств не завязываю: если чувствую, что человек не мой, сразу об этом сообщаю.

Впереди у Екатерины новые задачи: надо освоить другие, более сложные трюки. Наша героиня советует всем сибирячкам, чья жизнь замерла, погрязла в бытовых заботах и лишних килограммах: идите и крутитесь, только не у плиты, а в танце.