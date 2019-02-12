2019-02-13T07:32:56+03:00
Дом. Семья

«Котикам стало очень плохо»: девушка обвинила производителя корма в гибели своих питомцев

Жительница Новосибирска уверена, что ее любимцев сгубил пакетик корма известного бренда, но что скажут ветеринары?
Виктория МИНАЕВА
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Дарья уверена, что ее питомцев сгубил корм для кошек.Дарья уверена, что ее питомцев сгубил корм для кошек.
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Жительница Новосибирска Дарья Бочарова потеряла разом двух любимых питомцев - петербургского сфинкса по кличке Криш и беспородного кота Макса. Девушка считает, что животных погубил корм для кошек - популярную марку можно купить в масс-маркете.

- Мы эту марку покупали постоянно, но в разных магазинах. Последний раз купили несколько пакетиков в магазине «Ярче!». Я, как обычно, дала котам этот корм, и именно после одного пакетика котам стало плохо. Случилась беда, - рассказала «КП» - Новосибирск» Дарья Бочарова. - Вечером они уже отказались от еды, сидели по разным углам, подозрительно себя вели. Наутро одному коту стало совсем плохо, он еле ходил, а второго рвало. Вечером муж отвез их в ветклинику. Сказали, что у обоих животных сильная интоксикация.

Врачи не смогли спасти котов. Предварительный диагноз - «ботулизм». Дарья уверяет, что животные не ели ничего, кроме корма. Пост девушки в соцсетях быстро разлетелся по пабликам.

- Котикам стало очень плохо, мы обратились в ветеринарную клинику, не помогла ни интенсивная терапия, ни госпитализация. К сожалению, не сохранилось пакетика из-под корма, чтобы попытаться наказать недобросовестного производителя. Сегодня выяснили, что у знакомых после приема в пищу корма данного производителя не так давно также скончался кот. Любите своих животных и будьте аккуратны! - написала девушка.

Ветеринары не смогли спасти животных.

Ветеринары не смогли спасти животных.

Тем временем ветеринары просят не винить во всем производителя корма.

- Подобные обвинения требуют серьезного анализа и доказательств, - говорит ветеринар Евгений Козлов. - Для этого нужно найти яд в источнике и в организме пациента. Если эти вещества совпадают, тогда, наверное, доказательство получено. А все остальное может быть неверным утверждением. В описанном случае доказательств нет. Я вообще практически не слышал, чтобы кот съел корм и погиб. Случаи пищевых отравлений у человека - такое бывает, все мы читаем иногда про это. А вот про животных... Знаете, может оказаться, как в том анекдоте, что кто-то отдыхал всю ночь с алкоголем, а наутро всем сказал, что отравился печенькой.

- Распространено мнение, что в корма для кошек и собак подсыпают чуть ли не наркотики, чтобы у животного развивалось привыкание.

- Полагаю, что такого быть не может. Все-таки эти продукты тестируются надзорными органами, проверяется их качество. Так поступают во всем мире. И каких-то суперстрашных веществ в этих продуктах быть не должно.

- А что все-таки лучше - домашний корм или покупной?

- Вероятность заболеть даже при постоянном кормлении фабричными кормами очень низкая, это вполне достойная еда для собак и кошек. А вот вероятность заболеть из-за продуктов, которые готовят дома, выше - таких историй намного больше. Могут быть нарушены условия хранения, температурный режим или использованы не совсем подходящие для животных ингредиенты...

ИСТОЧНИК KP.RU

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