2019-02-12T10:13:16+03:00
Общество

Подарки на 23 Февраля в Новосибирске: где купить и что подарить

Самые необычные подарки на 23 Февраля в Новосибирске - в нашем материале
Татьяна СОЛОВОВА
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Порадовать любимого в праздник хочет каждая. Фото: instagram.com/ironchoco.shop/Порадовать любимого в праздник хочет каждая. Фото: instagram.com/ironchoco.shop/
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Всего две недели осталось до самого мужского праздника - Дня защитника Отечества, а значит, пора искать подарки на 23 Февраля в Новосибирске. И если вы еще не решили, чем порадовать свою вторую половинку, в помощь вам - подборка от Комсомолки!

«СЪЕДОБНЫЙ» ПРЕЗЕНТ

Не зря говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Вот несколько «вкусных» подарков, которые оценит ваш защитник.

Чокнемся… джемом

Жена не будет против такого десерта. Фото: vk.com/alcojam

Жена не будет против такого десерта. Фото: vk.com/alcojam

Ваш муж любит сладости? Тогда «десерты для взрослых» - то, что надо! Вы можете отведать джем с текилой, водкой, ромом или коньяком, а также мармелад с пивом!

- Содержание алкоголя в десертах меньше 0,5%, поэтому, конечно, от них не опьянеешь, - смеется Юрий Никифоров, директор мануфактуры Zaklan. - Но чтобы аромат был такой же, как от спиртного, приходится подбирать все ингредиенты опытным путем. Сложнее всего было с мартини: напиток разрабатывался конкретной фирмой, и его рецептура держится в тайне. Но спустя несколько месяцев у нас получилось.

Если вы решите купить джем оптом (сразу коробку из 20 банок), то одна банка обойдется в 250 рублей. В розницу - на 100 рублей дороже.

Где заказать: в группе vk.com/alcojam или по тел. 8-983-132-81-49

Поймай пулю… зубами

Пистолет и пули совсем как настоящие, но опасны только для вашей фигуры. Фото: instagram.com/ironchoco.shop/

Пистолет и пули совсем как настоящие, но опасны только для вашей фигуры. Фото: instagram.com/ironchoco.shop/

Разумеется, этот пистолет и пули никому не причинят вреда, ведь сделаны они из шоколада.

- Мы используем шоколад собственного производства - темный с приятным послевкусием, - рассказывает Эльвира Тишкина, руководитель фирмы «Суровый шоколад».

Цена набора с пистолетом и фляжкой - 2900 рублей.

Где заказать: на сайте ironchoco.shop или по тел. 8-923-703-97-91

Раскуси гаечный ключ

Перекусить молотком? Не проблема! Фото: instagram.com/ironchoco.shop/

Перекусить молотком? Не проблема! Фото: instagram.com/ironchoco.shop/

Еще один вариант шоколадного презента - съедобные инструменты, молотки, гаечные ключи. Если у вашего мужа руки растут из нужного места и он без проблем может починить кран в ванной, то юмор наверняка оценит. А если нет… то все равно сможет попить чай с вкусным шоколадом и сделать классное селфи.

Цена набора с шоколадными гайками - 1500 рублей.

Где заказать: на сайте ironchoco.shop или по тел. 8-923-703-97-91

ОСТАНЕТСЯ НА ПАМЯТЬ!

Если вы хотите, чтобы ваш подарок не съели в праздник и он хранился и напоминал о вас, вот тоже несколько вариантов.

Запонки-топор

«Опасные» запонки добавят стиля вашему мужчине. Фото: ps-podarki.ru

«Опасные» запонки добавят стиля вашему мужчине. Фото: ps-podarki.ru

Кто сказал, что запонки на рубашке должны быть классическими? Если ваш парень не боится модных экспериментов, такие «топоры» станут одной из фишек его гардероба.

- Запонки сделаны из обычного металлического сплава, это не серебро, - говорят в интернет-магазине ps-podarki.ru. - Заказывать их лучше дней за 10 - 12.

Обойдется такой подарок в 1200 рублей.

Где заказать: на сайте ps-podarki.ru или по тел. 8-926-920-98-31

Стимпанк-аксессуары

А как вам такие вещицы для интерьера? Фото: instagram.com/merci.nsk54/

А как вам такие вещицы для интерьера? Фото: instagram.com/merci.nsk54/

Ваш мужчина любит необычные вещицы в интерьере? Такую рамку, бутылку-флягу (объемом 0,7 литра) и брошь в стиле стимпанк он наверняка оценит!

Кстати, эти хендмейд-подарки обойдутся недорого: бутылка - 140 руб., фоторамка - 600 руб., брошь- 650 руб.

Где заказать: на странице instagram.com/merci.nsk54 и по тел. 8-913-376-24-70

ПОДАРОК-ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Экстрим-гонки

На полигоне твой парень почувствует себя гонщиком. Фото: vk.com/autodriver154

На полигоне твой парень почувствует себя гонщиком. Фото: vk.com/autodriver154

Большинство мальчишек в детстве гоняли на машинах, а что, если устроить такой дрифт в реальности? Да еще под присмотром опытного инструктора, который подскажет классные приемы? Заманчивая идея? Уверены, ваш защитник обязательно поблагодарит вас за урок экстремального вождения!

- Занятие проходит на полигоне в аэропорту Северный, длится 3 часа, - рассказывает Ирина Домарацкая, директор школы экстремального вождения «Автодрайвер 154». - Мы обязательно спрашиваем, какие навыки у водителя, и готовим ему задачи посложнее, чтобы он развивал свое мастерство.

Стоимость трехчасового занятия - 3200 рублей, но в честь праздника предоставляется скидка 10%.

Где заказать: на странице vk.com/autodriver154 или по тел. (383) 214-87-58.

ИСТОЧНИК KP.RU

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