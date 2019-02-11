Для Кольцово - с любовью! Новая клиника «Дентал-Сервис ЛАЙТ» открывается в МФЦ на Никольском проспекте

Главное преимущество клиники - в ее территориальной и экономической доступности. Новый филиал расположен на 2-м этаже многофункционального центра по адресу: Никольский проспект, 1, практически в самом сердце современного жилого комплекса.

Большинство новосибирцев и жителей Академгородка давно знакомы с клиниками «Дентал-Сервис». Стоматологическая сеть работает в Новосибирске и Бердске уже 25 лет и насчитывает 9 филиалов в разных районах города. Благодаря колоссальному опыту и использованию новейших мировых практик врачи сети по праву считаются экспертами в стоматологической сфере в нашем регионе.

У клиники в Кольцово есть своя особенность: впервые в сети «Дентал-Сервис ЛАЙТ» появляется компьютерный 3D-томограф, ортодонтия и наркоз - детский и взрослый.

«Дентал-Сервис ЛАЙТ» - это новый этап развития крупной сети. Первая клиника формата «ЛАЙТ» открылась в микрорайоне Родники в июне 2017 года и за это время не только сохранила заслуженную репутацию сети «Дентал-Сервис», но и заручилась поддержкой благодарных пациентов, которые оценили качество мирового уровня в сочетании с демократичными ценами и удобным расположением.

У клиники в Кольцово есть своя особенность: впервые в сети «Дентал-Сервис ЛАЙТ» появляется компьютерный 3D-томограф, ортодонтия и наркоз - детский и взрослый. Разумеется, под ключ доступны и базовые услуги: терапия, ортопедия, имплантация, профессиональная гигиена, отбеливание и лечение под микроскопом. Все это поддерживает и отражает главную идею формата «клиники у дома» - обеспечить жителям весь спектр высококлассных стоматологических услуг в пешей доступности.

- Комфорт и здоровье пациентов - главная наша забота. Поэтому мы сделали все для того, чтобы в наукограде Кольцово появилась качественная стоматологическая помощь. Новейшее оборудование, передовые технологии, высококлассные специалисты и бережное отношение к людям - то, без чего мы, врачи «Дентал-Сервис», не можем представить современную стоматологию. Приходите к нам - и вы тоже измените свое представление о лечении зубов, - уверена Елена Борисовна Бурдина, главный врач клиники «Дентал-Сервис ЛАЙТ» в Кольцово.

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«Дентал-Сервис ЛАЙТ» на Никольском проспекте, 1, начинает прием пациентов в первый же день открытия - с 14 февраля. С радостью ждем на прием и в гости на экскурсию всех желающих!

Тел. (383) 309-00-90

Новосибирск, р. п. Кольцово, Никольский пр-т, 1, МФЦ

денталсервислайт.рф

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