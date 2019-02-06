2019-02-06T13:20:54+03:00
Общество

«Меня теперь не узнают»: сибирячка сломала ногу... и похудела на 47 килограммов

Теперь девушку не узнают знакомые, а она сама мечтает стать учителем физкультуры и прийти на практику в свою школу, где за четверть по этому предмету у нее была двойка [фото]
Татьяна СОЛОВОВА
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Чтобы похудеть, Лиде понадобился год. Фото: предоставлено Лидией КирсановойЧтобы похудеть, Лиде понадобился год. Фото: предоставлено Лидией Кирсановой
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21-летняя жительница Новосибирска Лидия Кирсанова с самого детства была пампушкой: девушка росла в большой семье (у нее 10 братьев и сестер), и с деньгами иногда было туго.

- Я постоянно испытывала это чувство - «не хватает». И даже когда с деньгами в семье стало попроще, оно никуда не ушло. Вот и не контролировала себя в еде, - признается Лида.

Несмотря на полноту, от сверстников Лиде не доставалось. И в амурных делах - никаких трагедий. Еще в школе Лида познакомилась с парнем, они вместе уже семь лет.

Единственный, кто мешал Лиде жить, была учитель физкультуры.

- Это я сейчас понимаю, что была ленивой и учительница хотела как лучше, но тогда она была для меня врагом народа. Один раз за четверть двойку даже влепила, - вспоминает девушка. - В итоге в аттестате тройка стоит.

Лида весила 117 килограммов... Фото: предоставлено Лидией Кирсановой

Лида весила 117 килограммов... Фото: предоставлено Лидией Кирсановой

РЕВНОВАЛА, «ЗАЕДАЛА» СТРЕССЫ

После школы Лида поступила в колледж, стала учиться на товароведа. Но в отношениях с молодым человеком нет-нет да и случались скандалы. Лида ревновала.

- Это сейчас я понимаю, что все это было из-за моей низкой самооценки. Но я смотрела вокруг, видела столько красивых девушек… А мой парень всегда был высоким, накачанным, на него обращали внимание. И я в итоге устраивала ему скандалы на пустом месте, - самокритична сибирячка.

Стрессы после очередной ссоры девушка «заедала», и стрелка весов в итоге стала показывать 117 килограммов при росте 173 сантиметра. Диеты не помогали, сброшенные килограммы возвращались с довеском.

- Не могла на себя одежду в торговых центрах найти: мы приезжали, ходили по магазинам, но подходящего размера не было. Я начинала психовать и в очередной раз срывалась на своем молодом человеке, - говорит Лидия.

Непонятно, чем бы все это закончилось. Но, как в известной пословице, «не было бы счастья, да несчастье помогло».

- Я сломала ногу. Шла по улице и просто поскользнулась, месяц пролежала дома. Когда надо было ехать на очередную перевязку, не смогла влезть в свой пуховик 56-го размера - он на мне не застегивался, - продолжает девушка. - В тот момент я и поняла, что пора худеть!

Последней каплей для девушки стало то, что она не могла застегнуть пуховик...

Последней каплей для девушки стало то, что она не могла застегнуть пуховик...

«В СПОРТЗАЛЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ УСТРОИЛА ИСТЕРИКУ»

В спортзал Лида отправилась вместе со своим парнем.

- Там я увидела столько накачанных девушек, что просто села на диван и устроила истерику. Это очень жестко ударило по моей самооценке. Тогда молодой человек оплатил мне индивидуальные занятия с тренером, - рассказывает Лида.

"До" и "После": вот это перемены за год!

"До" и "После": вот это перемены за год!

С тех пор девушка не только тренировалась по три раза в неделю в спортзале, но и постоянно занималась дома самостоятельно. А еще кардинально изменила свое питание: ничего жирного, мучного, жареного.

- Сложнее всего было отказаться от хлеба и выпечки: я свежие булочки за километр чувствовала и сразу вспоминала, как их пекла мама, - откровенничает Лида. - А вот с остальными продуктами проблем не было.

Трудно поверить, что это один и тот же человек! Фото: предоставлено Лидией Кирсановой

Трудно поверить, что это один и тот же человек! Фото: предоставлено Лидией Кирсановой

В итоге девушка за год похудела на 47 килограммов, и сейчас ее с талией 67 сантиметров не узнают даже знакомые.

- Люди, которые давно меня не видели, удивляются: «Неужели это ты?», - улыбается Лида. - А мой молодой человек мной гордится!

У Лиды есть мечта: стать учителем физкультуры!

- Хочу окончить педагогический университет, а потом прийти на практику в свою школу. Вот моя учительница физкультуры удивится, - смеется Лида. Спустя много-много лет она готова исправить ту самую двойку за четверть.

Девушка стала худеть при поддержке своего молодого человека, с которым начала встречаться еще в школе. Фото: предоставлено Лидией Кирсановой

Девушка стала худеть при поддержке своего молодого человека, с которым начала встречаться еще в школе. Фото: предоставлено Лидией Кирсановой

ИСТОЧНИК KP.RU

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