Выжил, чтобы вернуться: хозяева опознали пропавшего кота по его страсти к носкам

Двухлетний Кузьма совершил побег из дома, где его очень любили, по вине клининговой службы. Произошло это еще в августе прошлого года. Уборщицы отмывали балкон, а смылся кот. Работницы чистили оконную сетку, установленную, чтобы животное не выпало. Но что-то пошло не так…

ИСКАЛИ ДАЖЕ НОЧЬЮ

- В квартире была служба клининга, уборщицы просто открыли сетку, установленную на балконе, чтобы помыть, а обратно плохо установили - осталась щель. Вот через нее кот и сиганул. Слава богу, у нас второй этаж, - рассказала «КП» - Новосибирск» Ирина, хозяйка кота-десантника. - Мы очень активно искали его три месяца. Первые дни даже и по ночам, и в 4 - 5 часов утра ходили на улицу, высматривали. Думали, может, он вернется под окна. Дети переживали, тоже искали вместе с нами. Сыну и дочке так и сказала: «Кузя выскочил за птичкой...»

Ирина три месяца искала любимого кота.Фото: СОЦСЕТИ

До сих пор можно найти множество объявлений, размещенных Ириной в различных пабликах: «Ждем своего любимца! Он выпрыгнул с балкона. Полностью черный (на животике несколько белых волосков) гладкошерстный кот, зовут Кузя. С желтыми глазами и черными усами. Домашний, никогда не был на улице, очень ласковый и игривый. Очень ждем домой». И фото Кузьмы на руках у дочки Ирины. Кот на снимке почти ростом с ребенка.

- Он был упитанный, лощеный. По сути, третий ребенок в семье. Переживали, конечно, но зимой уже отчаялись найти, - признается хозяйка кота. - Надеялись, что кто-то его приютил.

КОШКИ ИЗ ОТЛОВА

Кота действительно приютили. Но не новые хозяева, а отлов. По закону Кузю отправили в муниципальный центр-приют, после чего животному грозило усыпление. Такая участь была уготована еще 20 кошкам. Об этом прознали неопытные зоозащитницы.

Накануне Нового года волонтеры решили во что бы то ни стало спасти животных.

- 28 декабря они забрали из отлова 21 кошку. По итогу они их просто бросили на передержке - перестали приезжать, убирать, заниматься лечением и всем остальным. На меня эти животные упали как снег на голову. Пришлось срочно собирать деньги, вакцинировать, таскать их по клиникам, - вспоминает Алена Мезенцева, руководитель зоопроекта «Кошкино лукошко». - Я с ними набегалась, но в итоге мы почти всех пристроили, а Кузе, которого мы назвали Филей, даже нашли его старых хозяев.

Волонтеры назвали кота Филей и стали искать ему хозяев.Фото: СОЦСЕТИ

Зоозащитники обратили внимание, что Филя, единственный из всей мяучащей армии, - кастрирован. Считай, особая примета – точно домашний. Стали искать объявление, писать всем, кто потерял черных котов в Новосибирске в последние месяцы.

КАК УЗНАВАЛИ КУЗЮ

- А потом увидели на странице нашего волонтера репост про пропавшего кота, похожего на Фильку. К нам приехал муж Ирины на «опознание». Но мужчины многих деталей не запоминают, поэтому он засомневался, - добавляет Алена.

Да и как тут не засомневаешься. Мало ли в Новосибирске черных котов. Народ в соцсетях шутит: «Когда я была маленькой, мы тоже потеряли черного кота по кличке Кеша, потом нашли. Потом он родил». В общем, нужны были железные доказательства, что спасенный из отлова Филя - это выпавший из окна Кузя. Хоть к Малахову обращайся и ДНК-тест делай.

На следующий день мужчина приехал за котом уже вместе с женой. Они привезли коробочку, в которой их кот спал с детства. И тот сам в нее залез.

- Он узнал нас всех, - уверяет Ирина, хозяйка кота. - Его выражение морды с другими не спутаешь. Дети пришли из садика, Кузя моментально кинулся к ним, стал ластиться. Ночью от нас не отходил: ночевал то со мной, то с мужем, то с детьми, - так наскучался. Есть еще одна отличительная черта нашего кота, которую он тут же продемонстрировал, доказав, что он сто процентов наш. Он любит открывать шкафы и раскидывать носки мужа по всей квартире, пока нас нет. Вот сейчас мы зашли домой, смотрим, шкаф приоткрыт и валяются чистые мужние носки. Все, это наш Кузя, даже сомнений нет!

Наконец-то с семьей.

КСТАТИ

Пять кошек из отлова все еще ищут хозяев

Накануне Нового года волонтеры спасли 21 животное, большинство уже обрели свой дом. Но вот пять кошек до сих пор живут на передержке. Может быть, именно вы захотите стать им хозяином? Если вам не хватает мурлычащего друга, звоните по телефону 8-953-861-28-82.