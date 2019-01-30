«Американцы тоже пытались там высадиться, но полегли»: ветеран, воевавший за Курилы, просит не отдавать острова Японии

Звонок в редакции «Комсомольской правды» - Новосибирск» раздался после того, как в Москве прошел пикет против передачи Курил Японии. Мы не ожидали, что нашим собеседником окажется 93-летний Владимир Владимирович Степанов. Он - единственный из ныне живущих в Новосибирске ветеранов, освобождавших Курилы во время Второй мировой войны. Завершил службу в звании старшины легендарного курильского десанта. Те далекие годы до сих пор помнит отлично, как будто это было вчера.

- Я обратился в «Комсомольскую правду», чтобы сказать, что Курилы - исконно русские земли, и отдавать их нельзя! 40 лет, начиная с нападения 1905 года, Япония нам только вредила, - уверен Владимир Владимирович. - Так было до 1945 года, пока русские не разгромили Квантунскую армию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/689088" frameborder="0"></iframe> Единственный живой новосибирский ветеран, сражавшийся с Японией, выступил против передачи Курил.Даба ДАБАЕВ

«МЫ ВЫСТОЯЛИ»

Разгромили. Это было сказано не для красного словца. Владимир Владимирович родом из города Сретенска Читинской области, призвали его в конце 1942 года, когда ему было 17 лет, считай, совсем мальчишка. Но в мае 1945 года война для него не закончилась.

- После окончания войны с Германий союзники обратились к Сталину, чтобы наша армия помогла в войне с Японией. Они завязли там, и Сталин сказал, что через три месяца после окончания войны с Германией советские войска вступят в войну против Японии. И в августе 1945 года началась новая для нас схватка: войскам, которые находились на Дальнем Востоке, был дан приказ освободить Курильские острова, - рассказывает Владимир Владимирович. - Для этого в Петропавловске-Камчатском готовился десант, в котором участвовала моя 101-я Горно-стрелковая дивизия и подразделения с Западного фронта под командованием маршала Рокоссовского. Всего было 10 тысяч десантников.

Владимир Степанов - единственный защитник Курил, который сейчас живет в Новосибирске.Фото: Даба ДАБАЕВ

Высадка на Курилы началась 15 августа, в ней участвовали 64 корабля - и боевые, и гражданские. Они направились из Петропавловска-Камчатского на остров Шумушу.

- Это был самый укрепленный остров, там находился 30-тысячный гарнизон. А десанту надо было высадиться с кораблей и захватить плацдарм для высадки основных сил, - вспоминает Владимир Владимирович. - Здесь очень много людей погибло: десантники высаживались на голый берег, и их отсекали кинжальным огнем (когда стреляли с двух сторон). Но все равно удалось захватить плацдарм.

Спустя сутки началась высадка главных сил.

- Моему взводу топографической разведки и морской пехоте была поставлена задача - любыми путями захватить сопку и оттуда корректировать огонь корабельных орудий по противникам, - объясняет ветеран. - Японцы не ожидали, что наступление будет ночью, и мы захватили вершину этой сопки. Рации не работали, потому что аппаратура во время высадки промокла, так что все данные на корабли мы передавали с помощью сигнальных флажков. Японцы быстро догадались, что сопка взята, потому что огонь корабельных орудий был очень точным, и предприняли несколько атак на саму сопку. Один за другим погибали наши солдаты, было принято решение направить огонь на себя. В итоге 15 из 200 наших солдат были ранены или контужены…

Потом к сопке подошли основные силы, и им удалось дать бой японским танкам.

- Бои шли до 23 августа. 30-тысячный гарнизон японцев капитулировал перед 10 тысячами российских десантников. Так был освобожден самый укрепленный остров - Шумушу, - продолжает Владимир Владимирович. - Остальные острова удалось освободить куда быстрее, и 3 сентября Япония капитулировала. Все потом удивлялись, как мы смогли выстоять: американцы тоже пытались там высадиться, но сколько их высадилось, столько и полегло…

«ЭТА ЗЕМЛЯ ПОЛИТА РУССКОЙ КРОВЬЮ»

Речь Владимира Владимировича становится еще более эмоциональной:

- Японцы были агрессорами, а сейчас они утверждают, что Советский Союз на них напал. Хотя вся предшествующая этому 40-летняя история доказывает обратное. И особо они вредили в войне с Германией. Десятки полнокровных дивизий вынуждены были держать на Дальнем Востоке, потому что если бы Сталинград пал, то они бы напали…

Ветераны, воевавшие на Курилах, в Петропавловске-Камчатском. 1985 год, спустя 40 лет после боев.

- Что бы вы сказали тем, кто сейчас размышляет, отдавать ли Курилы?

- Интересное это слово - «отдавать». Император Николай I на аудиенции, которую он давал капитану дальнего плавания, сказал: «Где русский флаг поднят, там он должен стоять навечно». Большой исторической ошибкой было продать Аляску за 11 миллионов царских рублей. Почти бесплатно! И если бы сейчас отдали эти острова японцам, то страна совершила бы вторую историческую ошибку. Эта земля полита русской кровью! Ведь недаром с 1960-х годов каждые пять лет ветераны со всей страны приезжали в Петропавловск-Камчатский, чтобы почтить память товарищей. А сейчас из всех, кто тоже мог бы сказать свое слово в защиту Курил, в Новосибирске остался я один…

КОНКРЕТНО

В чем претензия Японии?

В 1951 году был заключен Сан-Францисский мирный договор, согласно которому Япония отказывается от всех претензий на Курильские острова. Но через несколько лет японцы начали называть четыре острова - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи - северными территориями и утверждать, что они относятся к острову Хоккайдо, а не к Курилам. Хотя на довоенных японских картах они были обозначены именно как Южные Курилы. Собственно, эти острова и хочет вернуть Япония.

СПРАВКА «КП»

Владимир Владимирович СТЕПАНОВ родился в Сретенске 19 июля 1925 года. В армию был призван в конце 1942 года. В августе 1945 года в звании старшины участвовал в высадке легендарного курильского десанта. Награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны II степени. Демобилизовался в августе 1950 года, стал работать геодезистом. В том же году женился, в семье родилось двое сыновей.