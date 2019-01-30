У машиниста нет права на опоздание!

«Он молодой, я молодой»

Машинист - профессия все-таки романтичная. Ответственность, конечно, безмерная, но зато и гармонии через край. Мы встретились с Юрием Ивановичем - машинистом из депо Карасук Западно-Сибирской дирекции тяги, который всей своей жизнью доказал: любить свою работу, чувствовать себя нужным и каждый день с нетерпением ждать рабочего задания - не выдумка, а реальность.

- Мне 55 лет, в этом году должен выйти на пенсию. Но я еще посмотрю… Если медкомиссию пройду, еще поработаем, - Юрий Иванович начинает разговор степенно и поначалу немного недоверчиво. Будто приглядывается к журналисту и размышляет: чего вам надо от простого железнодорожника, да еще и из глубинки?

Карасук находится в 400 километрах от Новосибирска, население города - около 28 тысяч человек, половина из них, как говорит наш собеседник, железнодорожники. Живя здесь, другого пути для себя Юрий не видел. После восьмого класса поступил в технического училище № 37, получил две специальности: «помощник машиниста электровоза» и «слесарь по ремонту локомотива». В то время как раз начали поступать новые электровозы ВЛ-80С, они-то и стали для парня магнитом.

- Я был молодой, машина молодая - сошлись характерами. Кроме того, за практику же платили, а значит, не надо было у родителей деньги выпрашивать, - вспоминает, почему принял решение пойти в машинисты, Юрий Иванович.

После обучения - армия. Таков был жизненный стандарт любого честного парня в те годы. В этот период судьба наградила Юрия приключением - попал в пограничные войска. Да еще и куда! На Камчатку! Сегодня туристы едут туда за большие деньги, а Юрий оказался в нетронутых человеком краях, можно сказать, по «государственной путевке».

Два товарища - машинист и локомотив, оба молоды душой. (Фото из личного архива)

Дорога - сказка

После службы вернулся на железную дорогу - никуда больше душа его не стремилась.

- Вся жизнь в депо, - в голосе слышится гордость. - И жизнь эта не однообразная. У нас ведь всегда перемены: разная погода, разное время года, разные направления - алтайское, иртышское, до Камня-на-Оби, до Черепаново, в Артышту сейчас бригада катается. Алтайское направление мое любимое - там профиль покруче, у нас-то степь да степь кругом. По Казахстану вообще тоскливо ехать - одна полынь, куда ни глянь. Сейчас, зимой, в сторону Алтая тоже хорошо едется - кругом леса, елки в инее стоят. Одним словом, сказка. Все туда отдыхать едут, а мы работаем. По Кулундинским степям тоже порой интересно проехать. Кто-то с 8.00 до 18.00 работает - стоит у станка или в офисе сидит, вот это точно не по мне. Я сейчас с вами разговариваю и даже не знаю, куда меня в ближайший рейс отправят.

Держи марку, машинист!

Юрий Салюта - машинист 2-го класса, это достойный уровень, он водит разные поезда - и грузовые, и пассажирские. К последним относится по-особенному, с душой:

- Здесь ответственности больше - стараешься провести состав мягче. Бережешь сон пассажиров, ведь и дети маленькие в вагоне часто едут. Да и марку стараешься не уронить. Машинисты-пенсионеры так и напутствуют: «Держите марку карасукских машинистов».

Юрий Иванович сам слышал, как местные жители о своих машинистах отзываются. Говорят, разница чувствуется, когда на поездах в других регионах едут, - состав идет жестче. Может, конечно, просто хвалят своих, но карасукские машинисты стараются такое доверие оправдать.

Марку эту, кстати, старшие машинисты передают начинающим бережно. Наш герой за время своей работы помогал адаптироваться в профессии пятерым машинистам, и ведь они с ним на связи до сих пор. Если что уточнить хотят, опытный совет получить - звонят наставнику.

9 тысяч - не шутки

Что касается грузовых перевозок, к ним у Юрия Ивановича тоже особенное отношение. В основном приходится возить вагоны с углем из Кузбасса на запад. Наш собеседник в этом случае чувствует свою значимость, ощущает себя частью какого-то важного процесса по обеспечению надежного теплоснабжения в городах.

На время его работы пришелся интересный опыт по вождению тяжеловесных составов. В начале 2000-х годов на Западно-Сибирской дороге начали формировать и отправлять поезда весом 9 тысяч тонн, их называли лаконично - девятитысячники. Карасукский участок был как опытный полигон, здесь составы проверяли и обкатывали. Юрий Салюта помнит то время, он сам был одним из первых, кто водил такие составы. До этого грузовые поезда были существенно легче - по 6 - 7 тысяч тонн.

- Конечно помню первую поездку! В чем разница? Сравните легковой и грузовой автомобиль - то же самое. Выглянешь в окно на девятитысячнике и видишь хвост длиной 100 вагонов, сразу чувствуешь вес и мощь, - объясняет машинист.

Это рабочий стол машиниста. (Фото из личного архива)

Главная награда - свой же труд

Недавно Юрия Ивановича отметили особой наградой - дали звание «Заслуженный работник транспорта». Это звание федерального уровня. Награждал сибиряка генеральный директор ОАО РЖД Олег Валентинович Белозеров. Таких же заслуженных на мероприятии оказалось немного, всего восемь человек. С ответным словом от работников транспортной сферы выступил карасукский машинист.

- Спасибо за высокую оценку моего труда, однако это заслуга не только моя, но и всего коллектива. Работа на благо Российских железных дорог, - кратко, без пафоса ответил Салюта за все свое депо.

Родные были счастливы, сын сразу снимки в интернет выложил, коллеги хвалили. А нам Юрий Иванович скромно отвечает на поздравления:

- Приятно, конечно, что отмечают, ценят. Но для меня-то главная победа - то, что в пути не случалось серьезных эксцессов, пассажиров и груз всегда в целости и сохранности довожу.

«Эй, пилот, а как же график?»

Летел в Москву на награждение самолетом. Второй раз в жизни. Не понравилось.

- Туда с опозданием на два часа вылетели, обратно - на 45 минут задержка. На железной дороге такого не бывает - поезда всегда четко по графику идут. В салоне самолета неудобно: колени в сиденье упираются. Честное слово, что в маршрутке, что на борту. А в купе можно лечь, ноги вытянуть.

- Ну а как же вид сверху на нашу огромную страну? - недоверчиво спрашиваю машиниста, ведь хоть что-то должно было понравиться.

- А на что смотреть? Одни облака. Стюардесса говорит: «Пролетаем Челябинск». Я смотрю в окно и думаю: «Где этот Челябинск?..» То ли дело в поезде - все видно, все рядом!

Вот такой он - карасукский машинист - с виду прост, а внутри - особая система, построенная в первую очередь на заботе о пассажирах, о грузе, о тех, кому этот груз везешь, о будущем поколении машинистов, о Родине, ее просторах и красоте.