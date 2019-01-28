Прописка на даче: новосибирский юрист рассказал, как прописаться на даче

Впереди - дачный сезон, и у новосибирских садоводов накопилось немало вопросов: прописка на даче, как изменились законы. Мы попросили ответить Анатолия Сергеева, юрисконсульта Новосибирского областного союза садоводов, рассказать, как прописаться на даче и какие новшестве есть в законе..

ВОПРОС № 1 КТО МОЖЕТ ПРОПИСАТЬСЯ НА ДАЧЕ? И КАК ПРОПИСАТЬСЯ НА ДАЧЕЙ?

При условии, что жилое строение пригодно для круглогодичного проживания, на даче можно прописаться.

- Существует Постановление Конституционного суда РФ от 14.04.2008 № 7-П «По делу о проверке конституционности абз. 2 ст. 1 Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» в связи с жалобами ряда граждан», которое устанавливает такое право за садоводом при указанном условии, - разъясняет Анатолий Сергеев.

Вот перечень основных документов, которые необходимо представить в регистрирующий орган (сейчас миграционная служба входит в структуру полиции):

- заявление;

- документы на земельный участок;

- документы на жилое строение;

- документ, подтверждающий пригодность жилого строения для круглогодичного проживания.

Кстати, если ваш дом ранее был признан жилым строением, то перерегистрация не требуется. А вот если вы собираетесь что-то строить на своем участке, то с 1 марта об этом надо будет уведомлять местную администрацию.

Правда, никакого ажиотажа у сибиряков по этому поводу пока нет.

- Необходимо понимать, что прописка граждан в СНТ не носит массовый характер в масштабе нашей области. Это объясняется тем, что круглогодичное проживание в СНТ затруднено отсутствием качественного снабжения электроэнергией, чисткой дорог, -перечисляет Анатолий Владимирович. - Все-таки садоводческое товарищество - это организация сезонного характера.

ВОПРОС № 2 ПОНЯТИЯ «ДАЧНИК» БОЛЬШЕ НЕТ?

Действительно, официально понятий «дачник» и «дачное товарищество» с 1 января не существует.

- В силу вступил Федеральный закон № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства, огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». И если раньше было несколько правовых форм, то теперь осталось только две: СНТ - садоводческое некоммерческое товарищество и ОНТ - огородническое некоммерческое товарищество, - объясняет Анатолий Владимирович.

Принципиальное различие между СНТ и ОНТ состоит в том, что на садовом земельном участке разрешается размещение садовых и жилых домов, хозяйственных построек и гаражей, а на огородном земельном участке разрешается размещение лишь хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур.

ВОПРОС № 3 НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ?

Спешим порадовать тех, кто только собирается обзавестись дачей.

- Согласно все тому же новому закону отменены вступительные взносы, теперь существуют только членские и целевые взносы (ч. 1 ст. 14). Установлено, что все лица, которые имеют земельные участки в товариществе, обязаны уплачивать членские и целевые взносы, а также совершать все платежи, установленные уставом и общим собранием товарищества (ч. 3 ст. 5), - говорит Анатолий Владимирович. - Размер взносов устанавливает общее собрание товарищества.

Еще одно новшество относительно взносов: все средства должны вноситься только на расчетный счет товарищества.

- Важный момент: в настоящее время нет официального разъяснения, возможно ли указать в уставе товарищества внесение денежных средств любым удобным садоводу способом: в кассу товарищества либо безналичным путем через банк, - предупреждает Анатолий Сергеев.

ВОПРОС № 4 КАК БУДУТ ПРОХОДИТЬ СОБРАНИЯ?

Следующее важное новшество - порядок проведения общих собраний. Институт уполномоченных отменен, поэтому теперь общее собрание СНТ проводится в трех формах: очная, очно-заочная или заочная.

- С очной и заочной формами вопросов нет, а вот насчет очно-заочной стоит пояснить следующее: закон дает возможность в ситуации, когда общее собрание не имеет нужного кворума, определить результаты совокупностью голосов при очном обсуждении и голосов членов товарищества, направивших в правление свои решения в письменном виде до проведения такого собрания по конкретным вопросам, - продолжает Анатолий Сергеев.

И еще важный момент: органы управления товарищества (председатель, правление, ревизионная комиссия) избираются не на два года, как раньше, а на срок не более чем пять лет.

ВОПРОС № 5 КАКИЕ НАЛОГИЯ ПЛАТИТ ДАЧНИК?

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса садоводы обязаны уплачивать земельный налог. Он исчисляется исходя из кадастровой стоимости земельного участка, умноженной на ставку земельного налога. В соответствии со ст. 391 НК РФ определенная часть граждан имеют льготу по его уплате. К ним относятся:

- Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы;

- инвалиды I и II группы;

- инвалиды детства;

- ветераны ВОВ, а также ветераны БД;

- чернобыльцы;

- испытатели ядерного и термоядерного оружия;

- физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний.

Кроме того, Налоговый кодекс РФ предоставляет право органам местного самоуправления издавать постановления, предоставляющие гражданам льготы по уплате налогов или освобождающих их от уплаты.

КСТАТИ

Где научат садоводов?

Новосибирский областной союз садоводов проводит обучение и консультации председателей, членов правлений, садоводов по вопросам ведения садоводства и огородничества, а также по вопросам правового характера.

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Продолжение консультации по вопросам, касающимся дачных участков, читайте в очередном зеленом номере 6 февраля 2019 года. А вопросы юристу вы можете прислать нам на WhatsApp: +7-913-068-56-72.