Владыка Никодим: любовь всегда ищет, за что можно оправдать, а не наказать

- Владыка, вы приехали в Новосибирск в начале года. Расскажите, успели ли познакомиться с регионом, какие впечатления сложились о духовной жизни сибиряков? Собираетесь ли вы привнести что-то новое, свое?

- Новосибирская область многого достигла в организации духовной жизни. Это касается и семинарии, и православного института, и - в большей мере - социального служения, и работы с молодежью, и миссионерской деятельности. Обо всем можно долго говорить и только благодарить за то, что в течение многих лет духовенство отдавало свои силы. Скажу честно, не во всех епархиях это наблюдается. Но я рад, что здесь это существует. Все традиционные для епархии мероприятия - крестные ходы, богослужения - будем проводить и дальше. Что прибавить? Надо подумать. Известно, что лучшее - враг хорошего, поэтому сначала сохраним все традиции, а потом уже будем думать, что еще можно сделать.

- Говорили ли вы перед приездом в Новосибирск со своим предшественником?

- Владыку Тихона давно знаю, мы с ним сразу созвонились, обсудили все вопросы. Попросили друг друга о помощи. Мы все братья во Христе, поэтому мы общались с такой братской любовью. И в дальнейшем мне будет очень важно услышать его добрый совет.

- Ваша служба в Анадыре интересна многим. Далекий край - Чукотка… Скажите, что вы для себя вынесли из самой крайней точки в стране, где побывали? Насколько там особенное православие, если так можно сказать?

- Когда я туда приехал, там была сложная ситуация: люди, которые находятся в отрыве от центральных областей, доверились человеку, который выдавал свои взгляды за церковные. Он поставил себя со своей гордостью и домыслами на место Христа и церкви. Произошел раскол. Позже, когда я общался с людьми, ушедшими в раскол, они рассказывали, что поняли, как ошиблись, осознали, что по своей доверчивости совершили опасный шаг. Когда я приехал на Чукотку, в храме практически никого не было, все люди ушли в раскол. Было сложно. Однако через полгода храм был уже полон, мы создали два хора, было духовенство, на улице все здоровались. И эти отношения сохранились у нас до сих пор. Самое главное, что я вынес из этой ситуации, - это умение молиться. Мороз, сильнейший ветер, а я вычитывал правила, молился так, что чуть ли не напрямую с Господом говорил. Этому я научился там. Поначалу ведь была надежда только на него, и Господь меня не оставил.

Владыка уже успел познакомиться с регионом, он намерен развивать все православные традиции области. Фото: nskmi.ru

- Получается, этот жизненный этап помог закалить веру?

- Это помогло понять людей, не впасть в гордость, осознать, насколько все связано: ты служишь Богу, служишь людям, и Бог через людей тебя всегда поддержит. Когда ты это понимаешь, начинаешь ценить каждого человека и думаешь, что Бог хотел сказать через него.

- Обращались ли к вам местные жители с необычными просьбами?

- Если мы говорим о чукчах - то это дети. Они могли подойти с любой проблемой, как ребенок подходит к отцу, веря, что отец своего ребенка не прогонит. Помню, раба Божья Маргарита утром не могла ничего делать, пока не получит благословение. Людям важно было, что им есть кому поплакаться, что их кто-то услышит, поддержит. Если еще покормят и одежду дадут, то это праздник.

- Чем отличалась ваша служба в Норильске?

- Норильск - это другая история. Когда мы туда пришли, приняли решение, что надо работать с молодежью. Открыли при храме различные секции, кружки. Решили, пусть лучше проводят время у нас, чем в подъездах. Мы навели порядок, немножечко всех оживили. С удовольствием сейчас вижу, что все лучшие традиции, которые там были заложены, продолжают развиваться. Норильск - это уже не ссыльный город, там много храмов. В Енисейске есть интереснейший монастырь. Мы построили там прекрасный корпус, оформили его так, что он стилистически стал соответствовать духу XVII - XVIII веков. Хотя ранее это был цех пивного завода.

- Расскажите, что вы не приемлете в людях?

- Чванство. Не приемлю, что один человек может ставить себя выше другого, только потому что занимает какое-то положение. В каждом человеке надо увидеть определенную судьбу, чувства, переживания. Надо уметь разглядеть в человеке человека, уметь разговаривать с каждым как с другом. Во всем мире есть такая проблема: если у кого-то случилась беда, он замыкается в себе, носит эту беду с собой, и это состояние постепенно человека пожирает. Но если человек со своей бедой пришел в храм, ему становится легче. Если его пожалели, у него уже осталось полбеды. Если пожалели и помогли - уже радость появляется. Уметь дарить людям радость от общения - это уже великое искусство. И я стараюсь вести себя именно так. Стараюсь общаться с людьми по-дружески, по-братски, когда выхожу из храма.

- Сейчас новое поколение священнослужителей, которые не видят радости духовной. Иногда можно наблюдать картину: к молодому священнослужителю заходят с вопросами, а он ограничивается стандартной формулировкой. В семинарии преподают закон Божий, но делает ли это из священнослужителей отцов? Хотелось бы, чтобы в церквях была решена проблема наставничества.

- Мне повезло, я общался с представителями духовенства, которые готовы душу свою положить за Христа. Я общался с ними, когда был молодым иеромонахом, задавал вопросы, ведь опыта не было. Сегодня очень важно говорить с современниками, напоминая им слова Спасителя: «Грядущего ко мне не прогоню вон». Я буду это говорить на проповеди, чтобы услышали это все, в том числе духовенство. В то же время надо донести до каждого простую вещь. Как человеку одеться, когда он приходит на службу? Известно Кириково вопрошание. Иеродиакон Кирик спрашивает архиерея: «В чем подобает ходить христианину?» Ему отвечают: «Хоть в медвежатине». То есть хоть в шкуре. Поэтому если летом женщина придет в шортах, в безрукавке, без платка, не вздумайте ее из храма прогонять - она пришла ко Христу. То же, если молодой человек придет, как-то «не так» одетый. Если этот человек продолжит свой путь, он поймет, как одеваться и как себя вести. Надо поддерживать молодых людей. Это важно донести до тех, кто трудится в храме. Важна любовь, а она не имеет границ. Любовь всегда ищет, за что можно оправдать, а не наказать. Про это многие забывают.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Митрополит Никодим (в миру - Юрий Валерьевич Чибисов) - архиерей Русской православной церкви, митрополит Новосибирский и Бердский.

Родился 30 декабря 1969 года в православной семье в городе Павловском Посаде Московской области. С детства посещал храм Вознесения Господня города Павловский Посад, в котором пел на клиросе.

В 1985 году окончил Павлово-Посадскую среднюю школу № 1, а в 1988 - СПТУ № 34. В 1988 - 1990 годах проходил срочную службу в рядах Советской армии. С 1990 года помогал восстанавливать Покровско-Васильевский храм в Павловском Посаде, где исполнял послушание пономаря и различные другие послушания. Впоследствии этот храм был преобразован в Покровско-Васильевский мужской монастырь.

В 1992 году был принят в Московскую духовную семинарию, за время учебы в которой исполнял послушание лектора истории русской церкви в иконописной школе при Московской духовной академии. По окончании семинарии был направлен учебным комитетом на преподавательскую работу в Саратовскую духовную семинарию, где исполнял послушание старшего помощника инспектора и проректора по воспитательной работе. Одновременно заочно обучался в МДА.

24 декабря 1997 года принял монашеский постриг.