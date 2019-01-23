К обновлению Академгородка привлекут белорусов

Поездка в соседнее государство заняла три дня, за это время было подписано 13 соглашений и протоколов о сотрудничестве между новосибирской и белорусской стороной. Соглашения касаются науки, образования, культуры, дорожного хозяйства. Один из итоговых документов - Протокол IV заседания Совета делового сотрудничества - подписан губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и председателем правления Белкоопсоюза Валерием Ивановым.

Еще один важный документ - Протокол о намерениях сотрудничества Президиума НАН Беларуси и Президиума СО РАН при реализации проекта «Академгородок 2.0». Наш регион планирует привлечь белорусские организации к участию создания инфраструктуры научного центра Сибири.

- И Минск, и Новосибирск — научные столицы. Новосибирская наука в ближайшие годы будет активно развиваться в рамках реализации проекта Академгородок 2.0. Очень важно, что белорусские ученые уже проявили заинтересованность в реализации этой программы, в частности, якорного научного проекта — строительства центра синхротронного излучения – СКИФ, — заявил глава Новосибирской области.

Также Андрей Травников подчеркнул, что хорошие перспективы сотрудничества есть в сфере агронаучных исследований. Развивается тема совместного производства сельхозтехники.

Напомним, Новосибирская область развивает сотрудничество с Белоруссией с 2016 года по трехлетней программе. Документ включал вопросы экономического развития, промышленного производства, научной деятельности, строительства, сельского и лесного хозяйства, торговли, культуры, молодежной политики.

- План предыдущих мероприятий был очень насыщен, содержал 42 пункта. Многие вещи удалось совместно реализовать, — подчеркнул Андрей Травников. - Среди примеров успешной работы — организация совместного предприятия «БКМ-Сибирь», по модернизации трамвайных вагонов для Новосибирска, сотрудничество ООО «Сибэлектропривод» и ОАО «БелАЗ».

Некоторые вопросы, которые не удалось решить в течение прошлого периода, могут быть решены в рамках нового плана сотрудничества. Например, организация регулярного прямого авиасообщения между Минском и Новосибирском.