Пирамидки-убийцы: ученые спасают вымирающих полевок от туристов, загадывающих желания на Байкале

«Сохраним ольхонскую полевку!» - под таким лозунгом появилось объявление о сборе денег на платформе «Планета.ру». Инициаторы - группа ученых из Новосибирска и Иркутска. Они объяснили, что выиграли грант* - 300 тысяч рублей - на спасение этого маленького грызуна, но по условиям конкурса 20% средств дополнительно исследователи должны были найти сами. Не хватало 60 тысяч рублей. У института, где работают зоологи, таких денег тоже не было. И тут наука решила идти в ногу со временем. За помощью обратились к интернет-аудитории через краудфандинговую платформу.

Сбор закрыли быстро - чуть больше чем через месяц. Собрать удалось 70 тысяч рублей. И теперь зоологи готовятся к реализации проекта. Как они собираются спасать исчезающего зверька - в материале «Комсомольской правды».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/687538" frameborder="0"></iframe> Сибирские ученые спасают вымирающих ольхонских полевок.Уникальный грызун начал исчезать из-за людей. Туристы строят пирамидки из камней, пугая полевок и разрушая их среду обитания.Даба ДАБАЕВ

ЗАГАДОЧНЫЕ ПОЛЕВКИ

Ольхонская полевка - маленький уникальный грызун, а если говорить научным языком - эндемик. Вид, который обитает только на определенной ограниченной территории. Такие полевки живут в скалистых местах Тажеранской степи, острова Ольхон и других мелких островов Байкала, на территории площадью около 600 квадратных километров. По крайней мере, раньше жили. В последние годы зверьки стали стремительно исчезать.

- У них очень специфическое место обитания. Им нужны скалы, причем не абы какие, а достаточно старые, полуразрушенные - с пустотами и множеством ходов, а также камни. И порода должна поддаваться их инженерным работам, - объясняет Наталья Лопатина, научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН.

Эти малыши на грани исчезновения.Фото: Даба ДАБАЕВ

Биологи активно изучают грызуна и готовятся его активно размножать. Открыли этот вид полевок совсем недавно - меньше полувека назад, поэтому задача не из легких, очень многое в поведении этих грызунов пока не изучено.

- Местные жители их и раньше, конечно, видели, но зоологи почти не изучали. У зверька очень интересное поведение, - отмечает Сергей Абрамов, старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН. - У ольхонской полевки строго структурированная территория: туалет, склад, гнездо. В отличие от мышей они едят не зерно, а только травку, тем самым поддерживая экосистему Байкала. Ольхонская полевка будет отчаянно защищать свое гнездо, нападая и кусая обидчика.

Ольхонских полевок будут выращивать в виварии и выпускать в дикую природу.Фото: Даба ДАБАЕВ

ТУРИСТЫ ВРЕДЯТ ПИРАМИДКАМИ

Зверек, несмотря на свою храбрость, оказался под угрозой исчезновения из-за людей, а точнее, из-за туристов, которых с каждым годом на Байкале становится все больше.

- Сейчас модно делать пирамидки из камней (туристы верят, что если построить пирамидку и загадать желание, то оно сбудется - Прим. авт.). Весь Ольхон ими усыпан. Люди мало того что просто беспокоят полевок, но и разрушают их дома, - негодует Игорь Моролдоев, руководитель проекта, научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН. - Поэтому в нашем проекте запланирована работа и с турфирмами, и с самими туристами. Нужно остановить строительство этих пирамидок, иначе полевкам просто негде будет жить.

Уникальные грызуны «благодаря» стараниям людей уже полностью исчезли с нескольких островов.

- Лет пять точно не можем поймать ни одной полевки на острове Баракчине. На Замугое их было много, сейчас очень мало, - перечисляет опустевшие острова Наталья Лопатина.

Ольхонская полевка - малоизученный зверек. Этот вид открыли только в 1970-х годах.Фото: Даба ДАБАЕВ

Если в ближайшее время в ситуацию не вмешаться…

- Островная экосистема Байкала изменится полностью, - предостерегает Игорь Моролдоев. - Полевки - единственный вид млекопитающих на этих островах. Останутся только птицы и насекомые. Нельзя говорить, что из-за их исчезновения Байкал высохнет, но все сильно изменится. Как именно, предугадать трудно. Но почва островов очень подвержена эрозии, так как дождей мало, а грунт здесь в основном скалистый. Полевки, перерабатывая траву, способствуют почвообразованию и ее сохранению. Без них очень скоро останутся только камни.

Ученые хотят не только спасти популяцию, но и сделать ее символом Байкала. А что? Эти маленькие зверьки такие же симпатяги, как и нерпы.

В Новосибирске полевок откармливают и размножают. Их потомство потом выпустят на Байкале.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Они очень милые, - улыбается исследователь. - С их помощью можно привлекать туристов, ведь это такой уникальный зверек.

Полевки действительно очень забавные, маленькие и пушистые. Сейчас в распоряжении ученых 40 особей, которые этой весной должны принести потомство. Исследователи рассчитывают получить 30 - 40 экземпляров молодняка, которых и отвезут на историческую родину восстанавливать популяцию и спасать землю островов Байкала.

* Грант Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал».