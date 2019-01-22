«Дочка ударилась и не могла дышать»: в Новосибирске школьница разбилась, когда каталась на лыжах на уроке физкультуры

Семиклассница Аня* учится в новосибирской школе № 119 с первой смены. Во вторник, 15 января, одним из первых уроков у девочки была физкультура: дети катались на лыжах на стадионе прямо рядом со школой. Обычный урок в итоге закончился вызовом «Скорой».

«УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ НЕ ПОЗАБОТИЛАСЬ О ДЕТЯХ!»

- Дочка хорошо катается, спускалась и не с таких горок, - рассказывает мама Ани Дарья. - Но на очередной горке ее понесло: из-за слишком скользкой трассы Аня ничего не смогла сделать и врезалась прямо в лабиринт (это металлическая конструкция, установленная на стадионе). Она потом мне рассказала, что толком не помнит, что было после столкновения. Я думаю, что она потеряла сознание. А когда дочь пришла в себя, то не могла нормально дышать из-за сильной боли в груди.

В том, что произошло, мама девочки винит учителя физкультуры.

- К самой школе у меня претензий нет, до этого случая никаких нареканий у нас не было. И классный руководитель повела себя абсолютно правильно: вызвала «Скорую помощь» для дочки, разбиралась, что произошло, - говорит женщина. - Но учитель физкультуры не позаботилась о безопасности детей, не проверила трассу! Как такое можно было допустить?

Пока Аня находится дома. Врачи диагностировали у нее ушибы, и на занятия девочка не ходит.

«О СКОЛЬЗКОМ БУГОРКЕ ДЕТЕЙ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ»

А вот в школе № 119 корреспондентам «Комсомолки» озвучили совсем другую версию случившегося.

- Учительница физкультуры предупреждала, чтобы дети не ездили по тому скользкому бугорку. Почему по нему поехала эта ученица, сказать сложно, - прокомментировала Людмила Меркулова, секретарь учебной части.

- Что теперь с той трассой? Дети по ней ездят?

- Нет, после случившегося наши ученики не будут кататься на стадионе. Будет проложена трасса в лесу рядом со школой. Там ровная местность без всяких бугорков.

- А что об учителе физкультуры скажете?

- Она - опытный преподаватель, но в нашей школе работает первый год. После случившегося она сама предложила оплатить лечение пострадавшей девочки.

Сейчас по поводу ЧП проводится внутришкольная проверка, родители пока в органы не обращались.

«Комсомолка» следит за ходом разбирательств.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Имеете право на компенсацию»

Инесса РЯБИНИНА, юрист:

- В подобной ситуации родители имеют право написать заявление в школу и потребовать, чтобы их известили о результатах внутренней школьной проверки. Кроме этого, они могут написать заявление в прокуратуру и министерство образования Новосибирской области с требованием проверить трассу на стадионе. Если вина школы и преподавателя будет доказана, то родители имеют право на компенсацию морального и материального вреда через суд.

* Имя девочки изменено в соответствии с требованиями законодательства.