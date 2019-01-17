2019-01-17T17:15:02+03:00
Общество

Куда сдать елку после Нового года: новосибирские эксперты объяснили, что делать с деревьями

Разбираемся, куда сдать елку в Новосибирске после Нового года и вообще, как правильно выкинуть дерево
Виктория МИНАЕВАВадим АЛЕКСЕЕВ
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Оказывается, елки надо выбрасывать по правилам.Оказывается, елки надо выбрасывать по правилам.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Куда сдать елку после Нового года: об этом задумываются многие новосибирцы. Зеленые красавицы уже не радуют взор. Может, кто-то и продержит новогоднюю елку до Пасхи, но большинство людей от деревьев избавляется. Коммунальщики говорят, с 10 до 20 января идет самый массовый выброс елей.

Всякий раз, вынося дерево из квартиры, хозяин думает: а может, куда сдать надо было? А может, поломать ствол, чтобы в контейнер вместилась? Давайте разберемся, как же правильно обойтись с нашей хвойной подругой.

- Ничего нового не придумано у нас, кроме как принести ее на контейнерную площадку. Дальше мы увезем ее на полигон, - объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда» директор Управляющей компании «Регион» Алексей Марченко. - Сейчас смотришь по телевизору, показывают, что измельчают их на какое-то производство, но у нас пока все остается в прежнем режиме.

Солидарен с ним и Александр Волков, который возглавляет мусоровывозящую компанию «Арктика Сити».

- Не надо нам оказывать плохую услугу. Если и попилить, то все равно в контейнеры не надо класть, оставляйте деревья возле контейнеров, - говорит он. - Мы заберем эти елки, сложим в самосвал и отвезем их на полигон. В контейнеры не надо их складировать, это очень убедительная просьба к жителям Новосибирска и области. Потому что палки деревьев могут повредить наши мусоровозы. Несомненно, есть много способов данные елочки во что-то превратить, но в данный момент в Новосибирске нет такого предприятия, поэтому деревья идут на мусорку.

«Из елок можно делать брикеты»: о судьбе зеленых красавиц – в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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- А как вообще можно было бы с ними обходиться?

- Из них можно делать брикеты для растопки, которые могут туристы и дачники использовать по прямому назначению – греться, топить. Опыт такой есть, надеюсь со временем эти елки мы будем утилизировать или захоранивать.

Годами ранее в Новосибирском зоопарке принимали елки от населения. Но в этом году такого призыва к сибирякам не было.

- Зачем нам домашние елки? Их украшали, там какая-нибудь мишура на них, что животным представляет опасность, - говорит Евгений Пирожкова, пресс-секретарь зоопарка. - А некоторые жители города обрабатывают елки, чтобы дольше стояли, что тоже небезопасно для зверей. А вот елки, которые не были распроданы с уличных базаров, мы принимали, украшали ими вольеры у животных, использовали их в качестве декора.

В Новосибирске уже появились волонтеры-экологи из организации «Живая Земля», которые готовы забрать у вас дома елку. Говорят, для них это акция-эксперимент. Причем, для тех, кто отдает елки, платный.

- 100 рублей заезд на адрес, - говорят общественники. - Это необходимо для оплаты транспорта. Нам все равно, сколько деревьев вы сдадите по одной заявке, если они будут на одном адресе. Считается именно заезд, а не количество деревьев. Поэтому мы и предлагаем кооперироваться с соседями, чтобы одновременно сдать много. И мы не выносим елки из квартир. Возможно, вы удивитесь, но с машиной к вам приедет девушка, потому что большинство наших волонтеров именно девушки. Срок подачи заявок на вывоз деревьев - до вечера 19 января. Хвойные будут переданы нашим партнерам - контактному зоопарку в городской ферме «Лап-Ландия» и их коллегам на подкормку и подстилки для копытных жителей.

Если вы решили сдать елку общественникам, то звоните по телефону организатора акции +7-951-379-28-50 (Анна).

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